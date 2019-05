Cómo incursionar en redes sociales y no morir en el intento

Las redes sociales dejaron de ser un hobbie de adolescentes, para convertirse en una herramienta para los negocios, que actualmente permite a las compañías sostenerse en el tiempo y escalar posiciones frente a sus competidos. Hoy por hoy, el Social Media se consolida como medio efectivo de comunicación, información y promoción.



“Las Pymes necesitan generar suficiente tracción para ser rentables. En otras palabras, su propuesta de valor, debe ser comunicada al segmento de mercado al cual se dirigen a cambio de un retorno. La mejor forma de hacerlo, es apalancarse en los medios de interacción social”, explica Héctor Suero, Professional & Managed Services Director de Interlat.



De acuerdo a la última edición del estudio WeAreSocial 2019 de Hootsuite, Colombia tiene una penetración de Internet exactamente igual a la de redes sociales. Es decir, 34 millones de usuarios tienen una o más de estas aplicaciones en su celular. Esto significa que la presencia estratégica de las Pymes en canales digitales, tiene el potencial de convertirlas en más competitivas, sostenibles y destacadas en su entorno empresarial.



“Ocho de cada 10 colombianos tiene acceso a Internet según el MinTic, y esas personas pasan el 30% de su tiempo al día en redes sociales. La atención de la gente hoy en día está allí, ese es el por qué se debe incursionar en estos espacios”, comenta el estratega digital Álvaro Fernando Narváez Rubiano, director de Apremdelo.



¿Cómo incursionar entonces en redes sociales y sacarle el mayor provecho para el negocio? Para Narváez se requiere trabajo duro, constancia, estrategia y paciencia. “Día a día ir estudiando las formas en que mejor podemos llegarle a la gente a través de estas plataformas. No es cuestión de hacer una buena publicación cada mes, se requiere generar contenido constantemente y generar efecto de recordación. Tampoco se trata de compartir contenido porque sí, detrás debe haber una planeación de temas que mantengan atenta a la audiencia”.



Por su parte, Ricardo Fraile, Social Media Strategist, indica que “esperar resultados inmediatos e invertir dinero en anuncios sin saber crear embudos de conversión, ni cómo funciona de forma estratégica una plataforma de anuncios, son errores que no se deben cometer”.



Para él, las redes sociales si bien son un canal de comunicación con los clientes y pueden formar parte del proceso de ventas si se usan de la forma correcta, en realidad terminan siendo lo que cada empresa o marca quieren que sea, pues se les pueden dar diferentes propósitos.

Cinco mitos del Social Media

Héctor Nicolás Suero, Professional & Managed Services Director de Interlat comenta que en el mundo digital hay muchos mitos que probablemente no existían en el pasado. Esto se debe a que el modelo de negocio de la mayoría de servicios digitales se ha robustecido, los algoritmos han cambiado y las condiciones de acceso a datos de los usuarios son diferentes.



En su opinión hay cinco mitos que están golpeando la efectividad de muchas campañas digitales para las empresas.



1. El mito del alcance orgánico: el alcance orgánico llegará pronto a 0%. Hay equipos de Marketing que siguen pensando que lo único que necesitan es diseño depurado y buen contenido. Desafortunadamente hoy esto no es suficiente. Por el contrario, se observa que lo simple se hace viral y lo complejo, pudiera fácilmente pasar desapercibido.



2. El mito del influencer: una de las tendencias actuales en redes sociales es el abrupto decaimiento de la confianza en los influencers. Hoy en día, las personas confían más en los comentarios de amigos y familiares, mejor conocidos como microinfluencers, que en las celebridades. Es por esto que muchas empresas, en lugar de ejecutar campañas de Influencer Marketing, están utilizando su fuerza laboral con estrategias de Employee Advocacy, para atraer nuevas audiencias, que promuevan los productos y servicios de la marca, dentro de un entorno más orgánico y confiable.



3. El mito de resultados sin inversión: todas las empresas deben tener un presupuesto de marketing. Este debería incluir un Stack Tecnológico con capacidad de impulsar el logro de los objetivos comerciales. Si le quitan prioridad a lo digital, el mercado le quitará prioridad al flujo de caja.



4. El mito del Community Manager no especializado: los empresarios han subvalorado el talento humano que gestiona comunidades digitales. Sin embargo, tener equipos bien entrenados solo garantizará más valor para la organización y logros de sus objetivos.



5. El mito de que el cliente es el fin: ya no hacemos marketing para vender sino para emocionar. Por lo tanto, el cliente no debería ser el fin sino el medio. Las personas olvidan el producto, pero nunca olvidan la experiencia. Estas las comparten con sus conocidos a través de algo conocido como WOM Marketing o mercadeo de boca a boca. Así se genera más impacto a menor costo.



Es hora entonces de asumir la tarea, prepararse bien y estar en constante aprendizaje acerca de este entorno altamente cambiante. Incursionar en redes sociales no solo es crear perfiles, es construir un ecosistema digital acorde a las expectativas de las audiencias que en este confían.