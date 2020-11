¿Cómo evitar accidentes y estar seguro al movilizarse?

Según los datos proporcionados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el año pasado ocurrieron más de 6 mil muertes por siniestros viales, la mayoría ocasionados por la falta de conciencia de las personas o poca atención en factores importantes a la hora de movilizarse.

“Es preocupante que aproximadamente el 50 por ciento de estos casos corresponden a personas que hacen uso de bicicletas, patinetas, automóviles, o peatones. Esta situación preocupa, pero invita a que todos trabajemos conjuntamente para evitar los accidentes viales. El problema principal radica en la falta de formación educativa y cultural de los usuarios”, afirma Henry Macallister, gerente de Motor en Zurich Colombia.



Y es que actualmente se ha vuelto esencial trabajar con los autores viales temas como la seguridad activa y pasiva de los vehículos que se fabrican en el país, mejora de las vías, refuerzo de los requisitos para obtener las licencias de conducción, y definición con exactitud de carriles para el uso de la bicicleta y el transporte público, lo que se traduce en un desafío común.



“Es un reto para todos, todos los actores viales debemos pensar en ello, y como comunidad y país, hay que trabajar muy fuerte en hacer este tipo de campañas. Hay información que indica que cada colombiano tiene cuatro veces más probabilidad de sufrir un accidente de tránsito que en otros países como España”, continúa Macallister.



Pero entrando en materia y al analizar cuáles son las principales causas que provocan los siniestros en el territorio nacional, sale a relucir el exceso de velocidad, desobedecer las señales de tránsito, conducir en estado de embriaguez, y fallas mecánicas. En lo que se refiere al exceso de velocidad, no siempre es ir a más de 100 kilómetros por hora, también es respetar las demarcaciones por zonas que han sido designadas por motivos a veces desconocidos, pero que tienen una razón de ser. En cuanto a las señales de tránsito, el simple hecho de adelantar un carro cuando es prohibido o pasarse de un carril a otro sin activar las direccionales, tiene una incidencia muy fuerte en la ocurrencia de accidentes. Si se conduce en estado de embriaguez, se pierde un porcentaje de la visibilidad y los reflejos, y por último, cuando no se revisa el automóvil de forma periódica y el estado de este en general, pueden presentarse fallas y tener un importante impacto en los casos de accidentalidad.



Pero, ¿qué hacer para evitar dichos accidentes y estar seguro al movilizarse? Es en este punto cuando aparecen las compañías que desde hace varios años se dedican a asegurar los sueños de los colombianos, y como ejemplo de ello existe Zurich, una aseguradora global con aproximadamente 55.000 empleados y presencia en más de 215 países, que tiene como misión proteger a las personas y sus bienes por medio de un portafolio de seguros y de constante formación.



“Nosotros como Zurich estamos desarrollando un programa de incentivos que se llama Mov MasterZ, y que básicamente busca contribuir en términos de formación, capacitación y conciencia con las personas. Ahí vamos a enseñar qué significa el manejo preventivo, manejar utilizando la seguridad activa o pasiva del vehículo, la posición cuando se va manejando, qué se debe hacer antes de salir, entre otros, y de esta manera, crear un poco de cultura y formación sobre ello. Asimismo, se plantean

mecanismos para que las personas puedan afrontar situaciones adversas como el clima”, agrega Macallister.



A lo anterior, se suma el panorama actual de los seguros en el país con una participación muy baja, siendo una de las más bajas del mundo y en América Latina cuando se compara con Chile, México, Argentina, entre otros, porque la mayoría de los seguros que existen se producen por obligatoriedad, por estar ligados a créditos (vehículos, hogar, vida, etc), sin embargo, empresas como Zurich se han enfocado en desarrollar ofertas con soluciones diferentes y beneficios que se adaptan según las necesidades del comprador para incentivar el uso y adquisición de los seguros por decisión propia.



“Nosotros como Zurich hemos querido desarrollar una oferta en donde primero el proceso sea totalmente digital, no solo por la pandemia sino por los cambios que están sucediendo, y más que eso, para empezar a darles a las personas soluciones de movilidad”, dice Macallister.



Con Zurich usted podrá adquirir planes con coberturas como responsabilidad civil extracontractual donde se amparan los perjuicios causados a terceros a consecuencia de un accidente de tránsito al conducir el vehículo asegurado -se extiende a cubrir los ocasionados por el uso de bicicleta y/o patineta-; igualmente ofrece la cobertura de pérdidas totales de daños y hurto; para el caso de las pérdidas parciales de daños y de hurto le permite asegurar al cliente parte del valor comercial del vehículo de acuerdo a sus necesidades – en ella se cubren los accesorios no originales del vehículo-; gastos de transporte o movilización temporal como consecuencia de un evento cubierto bajo los amparos de pérdida parcial o total por daños o pérdida total por hurto; asistencia en caso de alguna dificultad como consecuencia de un evento imprevisto en el vehículo asegurado dentro o fuera de la ciudad, incluyendo asistencia jurídica, carro taller, grúa y conductor elegido; entre otros.



En conclusión, para evitar accidentes y estar seguros al movilizarse, se debe, por un lado, adquirir un seguro que cuente con el apoyo y acompañamiento de una entidad que se preocupe por garantizar un excelente servicio y disposición; y por el otro, comprometerse a cumplir las debidas normas y hábitos tanto como conductor como peatón.



“Nosotros seguiremos trabajando en crear conciencia de que hay que movilizarse seguro y que se deben buscar todos los hábitos de conducción, prevención y divulgación porque todos somos autores viales”, concluye Macallister. Si desea más información puede ingresar a www.zurichseguros.com.co y unirse al reto de ser el mejor conductor seguro.