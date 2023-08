Los últimos años han representado un cambio en las necesidades y prioridades de las personas a la hora de buscar vivienda o interesarse por el mercado inmobiliario. En medio de este contexto y de un retador escenario que está marcando la coyuntura local y global, empiezan a tomar relevancia empresas que traen nuevas propuestas.

Una de esas empresas es Aed, firma que se ha enfocado en presentar opciones disruptivas en proyectos inmobiliarios. Esta firma ha traído al mercado del Caribe proyectos de vivienda con diseños en los que destacan de manera especial los urbanismos que los conforman. Juan Pablo García, CEO de la compañía, habla de sus obras más relevantes y cuenta por qué lanzamientos como Baía Kristal, en Cartagena, fue durante dos años líder en ventas no VIS a nivel nacional.



Cuéntenos del concepto Crystal Lagoons®, que es columna vertebral de varios de sus proyectos.



Crsytal Lagoons se ha reconocido como la principal amenidad a nivel mundial. Está revolucionando la forma en que los colombianos experimentan la vida en su hogar con la introducción de esta tecnología patentada que les permite presentar propuestas con lagunas de aguas cristalinas y playas al interior de nuestros proyectos.



¿En qué consiste la tecnología de Crystal Lagoons®?



Es una tecnología patentada en 190 países que permite la construcción y mantenimiento de lagunas cristalinas, mediante procesos que hacen más eficiente el uso del agua. A Colombia ha llegado de la mano de Aed en el desarrollo de nuevos proyectos en la costa Caribe y más adelante, en el Eje Cafetero.



¿Cuál fue el primer proyecto lanzado por Aed con esta tecnología?



Baía Kristal en la zona norte de Cartagena, el primero en Colombia con la amenidad Crystal Lagoon®. Este proyecto cuenta con 1.500 unidades, siendo número uno en ventas a nivel nacional desde el momento en el que fue lanzado al mercado en 2020, una posición que no perdió en el segmento no VIS durante 27 meses.

Juan Pablo García

El propósito de nuestra empresa es garantizar ambientes que van más allá de lo convencional, con urbanismos en los que sus habitantes puedan disfrutar de la comodidad y la tranquilidad, tanto al interior de la vivienda como fuera de esta.



Por ejemplo, en Baía Kristal contamos con diversas zonas de disfrute para todas las edades como espacios con enfoque deportivo, contemplativo y de recreación. Nuestros urbanismos se caracterizan por el protagonismo que cobran los ambientes naturales, acompañados de un diseño en el que somos rigurosos en sus estudios para exaltar con el paisajismo la vegetación local e inclusive aportar al ambiente. Para este proyecto, con nuestro proyecto Bosques para la Vivir, quisimos una franja con especies nativas de Bosque Seco Tropical, aportando al ecosistema de la zona.



Buscamos que nuestros paisajismos, basados en un diseño con sustentación botánica y científica, no solo cumplan una función estética dentro de nuestros proyectos, sino que sean parte fundamental, convirtiéndose en una amenidad que aporta a la sensibilización de las personas por el cuidado y apreciación de la naturaleza nativa.

Muestra de ello, también será el megaproyecto Azul Arenas, ¿qué lo hace diferente?

Azul de Arenas es nuestro más reciente proyecto. Junto con Arquitectura y Concreto queremos brindar una experiencia de vida completamente nueva en Cartagena. Este proyecto está compuesto por siete lotes de viviendas para más de 11.000 unidades residenciales.

AED

El complejo inició a ser realidad con el proyecto de vivienda Kristal Blu, con cerca de 1.200 unidades residenciales, el cual se encuentra en prelanzamiento, con muy buena acogida por parte de los compradores que no alcanzaron a adquirir un inmueble en Baía Kristal.

¿Incluirá un centro comercial como parte de una propuesta integral?

Así es. El macroproyecto contará con el primer Shopping Resort de América Latina, que será desarrollado por el Grupo Éxito a través de Viva, la marca de centros comerciales, Arquitectura y Concreto, Urbanum, Renta Urbana, y aed. Este complejo comercial trasciende la experiencia de los centros comerciales tradicionales para convertirse en destinos turísticos de día completo, al ofrecer entretenimiento a gran escala, diversión, deportes, cultura y gastronomía.



Se tiene previsto que su primera etapa inicie operaciones en 2026, y una vez el proyecto se desarrolle por completo, contará con 110.000 metros cuadrados de área comercial, dentro de los cuales habrá parque de diversiones, club náutico sobre una laguna navegable para múltiples deportes.

Aed ha incursionado en el segmento VIS, ¿qué podemos decir de este proyecto?

Estamos en la construcción de vivienda VIS con el proyecto Alegra, ubicado en el corazón de Cartagena. Allí espera seguir llevando su concepto de bienestar y urbanismos icónicos; de momento el recibimiento de los inversionistas ha sido positivo.

¿Cómo afianzan su compromiso con la sostenibilidad?

El compromiso de aed con la sostenibilidad va más allá de la construcción de los proyectos. Estamos decididos a desarrollar operaciones responsables y a fomentar prácticas de gobierno corporativo sólidas, mediante una estrategia social, ambiental y de gobernanza que refleja su compromiso genuino.



Así lo evidencia el análisis concienzudo del impacto real de nuestros proyectos, que incluyen medición de la huella de carbono, huella hídrica y el seguimiento al uso de la tierra, para identificar la biodiversidad antes y después de la construcción, así como diagnósticos para asegurar que el proyecto tiene impacto positivo sobre las condiciones de las comunidades vecinas.