Bañarse, un momento que la gran mayoría de seres humanos espera al iniciar el día para relajarse, era para Sebastián Figueroa otra historia. Cuando sufría de episodios graves de dermatitis atópica, no podía hacerlo por más de dos minutos para evitar el ardor insoportable que el agua le hacía sentir con tan solo tocar su cuerpo.

En sus palabras, un día común, normal, mientras fue adolescente, consistía en levantarse; revisar si había alguna nueva herida en su cuerpo; darse un baño corto; aplicarse crema en cantidades abismales con la esperanza de que sus lesiones se curaran rápido; ponerse el uniforme del colegio y, por supuesto, una bufanda para evitar las miradas inoportunas de sus compañeros. Eso sí, sin pasar una hora en que no hubiera rasquiña y dolor en su piel.



Cuando los episodios eran fuertes no se levantaba de la cama, precisamente a una edad en donde los jóvenes quieren salir, relacionarse, divertirse… Incluso, no tenía un gran número de amigos si se tiene en cuenta que fue diagnosticado con la enfermedad con poco más de 2 años.



Este hecho, según expertos, está relacionado con las consecuencias de vivir con trastornos dermatológicos visibles y con la forma en que estos pueden afectar directamente la autoestima. Una experiencia que, en aquella época entre la niñez y la adolescencia, le enseñó a Sebastián a afrontar la vida, desde otra óptica.



“La enfermedad en sí, con los especialistas y el tiempo adecuado se puede tratar, pero uno siempre cree que es el único que la tiene y por eso le da miedo o pena hablar sobre ella, razón por la cual es común que sea silenciosa a nivel social. La dermatitis atópica se ve, pero curiosamente calla”, cuenta hoy este bogotano de 26 años.



Es un malestar que genera heridas físicas y emocionales que, en el caso de este joven, estuvieron cubiertas bajo capas de ropa y un silencio protector que, a veces, debía romper ante el juicio eterno de las miradas y preguntas de sus compañeros y profesores, por mucho tiempo. “No, no es una enfermedad contagiosa; no, no puedo hacer ejercicio porque el sudor causa descamación en mi piel”, recuerda Sebastián sobre las diferentes explicaciones que tuvo que dar, en diversos escenarios y momentos.



En su punto más crítico, estos estigmas lo llevaron a cambiarse de colegio y a empezar un proceso de aceptación y amor propio a través de pequeños gestos que, para él, significó dejar atrás esa coraza autoimpuesta y descubrir su piel.



Durante una de las peores crisis ya la situación permeaba su salud mental: “¿Qué mal estoy pagando?, ¿qué me está pasando?, ¿por qué a mí?”, fueron las preguntas que se hizo años después, cuando su enfermedad se intensificó por el estrés.



Y es que algunos problemas financieros lo llevaron a buscar un trabajo como lavaplatos en un bar: una salida que para muchos es viable y una tabla de salvación, pero que para Figueroa significó intensificar su dolor físico. “Tenía el cuerpo muy afectado, pero necesitaba ganar plata de alguna forma. Lidiaba a diario con el ardor ocasionado por el contacto con el agua y eso terminó de destrozar mi piel. Tuve momentos en los que el 90 por ciento del cuerpo tenía enrojecimiento, y yo pensaba: ‘me estoy haciendo daño para poder, literalmente, comer’”, recuerda.

Besar las heridas

“Hay que pedir ayuda. No hay por qué pasar por esto solo”, aconseja ahora cuando recuerda su punto de quiebre. Y es que Sebastián llegó a tocar fondo, a pensar que no había salida y a sentir lástima por sí mismo, lo que terminó por lastimarlo más. “Una noche en urgencias, durante un episodio donde toda mi piel estaba ardiendo, decidí romper el ciclo y encontré al fin una solución”.



Para él, la sinceridad consigo mismo y con la gente alrededor es fundamental. Sebastián cree que todos, sin importar la edad, necesitan cuidadores. En su caso fue Nataly Cala, su pareja, quien desde hace tres años ha sido un gran apoyo en su proceso de aceptación. Y aunque Sebastián hasta que la conoció no fue muy bueno en los temas del amor, ahora está seguro de que sin importar el aspecto físico siempre hay alguien esperando para ayudar, amar, respetar y apoyar al otro.



“Yo pensaba que la gente me miraba con asco y ella me decía ‘no, no es así’. Es tanto el amor que era capaz de besar mis heridas. Es increíble que alguien aparte de ti pueda identificar la belleza que ni siquiera tú puedes ver”, dice Sebastián.

Un giro de 180 grados

Hace más de dos años, en febrero de 2020, encontró un tratamiento que le ha brindado una mejor calidad de vida. Cuenta que ha pasado por cualquier cantidad de especialistas y medicinas, muchas de ellas contraproducentes y la mayoría paliativas. Sin embargo, recalca la importancia de rodearse de médicos que permitan al paciente abrirse totalmente y apoyarse en psicólogos de confianza que puedan acompañar el proceso que, para Sebastián, es en gran parte emocional.



Ahora, ha guardado sus bufandas, sacos y complejos para abrirse paso a una vida diferente, en donde especialmente ha aprendido a aceptarse tal y como es, lleno de seguridad y confianza, sin importar el estado de su piel, que aunque ahora se encuentra en perfectas condiciones, no lo define ni es determinante de su felicidad. Pasa largos minutos en el baño, disfrutando del agua caer sobre su cuerpo, saluda de beso a sus conocidos sin miedo y valora como nunca antes los fuertes abrazos de quienes ama.



Sebastián ya no se preocupa por lo que piensen de él, por cómo lo miren, en la actualidad su mayor preocupación es recuperar el tiempo que perdió tras la enfermedad y sus complejos, apostándole al amor, a la aceptación y disfrutando ‘su nueva piel’.



Basado en su proceso, da palabras de aliento para quienes están atravesando por situaciones similares o, tal vez, peores que las suyas, entendiendo que existen tratamientos adaptables a cada tipo de piel y a las necesidades particulares de cada paciente.



Hay alternativas a la medida de las esperanzas de cada uno. Solo es cuestión de atreverse a buscarlas en lo médico y lo humano, explica Sebastián, pues los tratamientos son más efectivos cuando la vida está llena de amor.