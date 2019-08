¿Cómo aprenden los niños en una educación moderna?

Desde el preescolar, los estudiantes aprenden a tomar decisiones que los convierten progresivamente en los autores de su futuro, al desarrollar la capacidad de ponerse metas y de planear la forma de alcanzarlas. Isabella Sierra, estudiante de grado undécimo, habla enérgicamente de lo mucho que ha aprendido para lograr lo que se propone. Sus palabras revelan madurez: “Estoy desarrollando la autonomía porque construyo metas concretas y organizo mi tiempo para trabajar en ellas. Además, estoy aprendiendo habilidades que me preparan para la universidad, por ejemplo, he mejorado mucho en la redacción de textos, tanto en español como en inglés – antes eran de dos frases (risas) – y he aprendido a investigar usando fuentes académicas”.

Por su parte Sylvana Lopera, de décimo grado, quien llegó de estudiar en colegios tradicionales de Cali, Medellín y Bogotá, muestra un nivel de análisis profundo: “La educación tradicional se ha quedado atrás en lo que enseña. Por el contrario, en el Colegio Fontán Capital aprendo a ser organizada e independiente, y soy consciente de que mis docentes son un apoyo, pero debo encargarme de mi propio aprendizaje”. Sylvana afirma que anteriormente se desconcentraba con facilidad y dejaba sus tareas para último momento. Después de año y medio en el Fontán, ha logrado desarrollar nuevas habilidades: “Por razones personales yo no puedo venir todos los días al colegio, pero esto no afecta mi aprendizaje porque me brindan estrategias para trabajar autónomamente desde casa, con lo que también aprendí a programar mis momentos de descanso y retomar el trabajo al 100 por ciento, así he logrado estudiar francés y teoría musical como parte de mi proyecto personal”.



Isabella y Silvana muestran seguridad y satisfacción porque tienen las herramientas para afrontar cualquier reto en su vida.



Además, los estudiantes interactúan naturalmente entre sí en cualquier momento, en un ambiente de respeto y cooperación. A Isabella esto le ha permitido aprender a relacionarse con personas de edades y grados diferentes, construyendo fuertes lazos de amistad.

Las habilidades sociales son un elemento importante para que los estudiantes asuman retos cada vez más complejos, como en el caso de Isabella, que en este momento es la líder de un proyecto que le ayuda a aprender inglés a adultos del área de Servicios Generales del Colegio. Y como Isaac Saldivar, de grado undécimo, quien dice que el Colegio le ha permitido “…activar amistades que me hacen sentir siempre acompañado, con lo cual tengo la motivación para desarrollar diferentes talentos”.



Estas historias evidencian que el Colegio Fontán Capital ha logrado que los estudiantes de cualquier edad, encuentren el sentido y el valor en el aprendizaje y en el deseo de mejorar cada día alcanzado altos estándares de calidad personal, académica y de socialización.