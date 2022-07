Habilitar un consultorio propio o una IPS es una de las mejores decisiones que puede tomar un profesional de la salud para desarrollar su carrera, incrementar sus ingresos y aumentar su calidad de vida. No obstante, el proceso puede ser tan engorroso que muchas personas acaban desanimándose y abandonando la idea.

El mensaje que SH Medical quiere entregarle hoy es que no deje de lado sus sueños. Para hacerlos realidad, solo es necesario tener en cuenta algunos consejos útiles que le harán más fácil este proceso:



1. Revise el documento de autoevaluación y marque cuáles requisitos cumple y cuáles no en cada servicio que desee habilitar.

2. Tenga en su consultorio canecas de los colores reglamentarios y asegúrese de que exista un contrato con la empresa recolectora de desechos.

3. Defina el proceso de agendamiento de pacientes.

4. Una vez obtenga su distintivo de habilitación, consérvelo en un lugar visible de su consultorio.



De esta manera, no solo le será más sencillo obtener la habilitación, sino además mantenerla, sin riesgo de sanciones o cierres, pues las autoridades también hacen visitas de verificación posteriores. Pero estos no son los únicos requisitos que hay que cumplir. Por eso, lo mejor es asesorarse con SH Medical, una empresa experta en procesos de habilitación que ya ha ayudado a numerosos profesionales independientes e IPS en toda Colombia. Para mayor información, contáctese directamente al WhatsApp 3165302911 o al 318 2353946.