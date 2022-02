En materia de verificación de identidad de los votantes, 20.000 mesas contarán con identificación biométrica para evitar suplantaciones, señaló el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, quien también explicó que el proceso de preparación de estas elecciones, o sea la instalación y funcionamiento de todas las mesas de votación en el país, es analizado y acompañado por la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento Electoral, en la cual tienen asiento, además de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, entre otras entidades.

Con ojo clínico



Empecemos por destacar que se estrenará un software de escrutinio nacional tanto para las elecciones de Congreso como para las de Presidencia de la República del 2022.



El registrador nacional indicó que las organizaciones políticas y los observadores electorales internacionales tendrán asiento durante el proceso electoral en la sala de auditoría al software de escrutinio nacional.



“Después del fallo del Consejo de Estado que ordenaba la compra del software de escrutinio nacional, la organización electoral lo pudo adquirir para el uso del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios de las elecciones de presidente y Congreso, y se estrena el plan de auditorías para todos los partidos y campañas políticas”, afirmó.



Hay que destacar que el software no será operado por ninguna empresa. “Nosotros hemos hecho un trabajo arduo con el equipo de informática para que todas las fuerzas políticas puedan acceder a este plan de auditoría”, dijo Vega Rocha.



El código fuente del software podrá ser auditado para brindar garantías en los procesos electorales del 2022. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Doris Ruth Méndez, resaltó que, por primera vez, la organización electoral contará con un software propio de escrutinio nacional y el plan de garantías.



“Este software cuenta con un plan de auditorías al que tendrán acceso las organizaciones políticas y las diferentes misiones internacionales de observación electoral”, dijo la presidenta.



Pero, hay muchos otros aspectos, personas y sistemas que buscan darle transparencia a las elecciones y seguridad a los colombianos. Empecemos por lo más básico: el preconteo y el conteo de votos.



La jornada electoral inicia a las 8:00 a. m. y finaliza a las 4:00 p.m. Una vez cerradas las urnas, los jurados inician el conteo de los votos depositados por los colombianos y se da inicio al preconteo que es el proceso de transmisión, consolidación y divulgación rápida de los resultados electorales el mismo día de la elección.



Todos los sistemas y personas involucradas deben trabajar prácticamente a prueba de fallas para garantizar que los resultados estén en el menor tiempo posible, de ahí la importancia de que todos los jurados estén debidamente capacitados para hacer esta tarea de manera eficiente y correcta.



Este proceso tiene un valor únicamente informativo, para que la ciudadanía conozca los resultados, pero no tiene valor jurídico ya que es durante el escrutinio que se realiza con base en los formularios E-14 suscritos por los jurados de votación que se determina cuántos votos obtuvo cada candidato.



Los boletines de preconteo generados por la Registraduría Nacional del Estado Civil van saliendo el mismo día de las elecciones, fruto de la información que dan los jurados de votación a las personas que la entidad contrata para transmitirla. Esta información es consolidada en los centros de procesamiento para luego ser divulgada.



La finalidad de los boletines es brindar información a la opinión pública en general de cómo se va adelantando la jornada electoral.



Las diferencias entre los datos divulgados en el preconteo y los resultados del escrutinio obedecen, en su gran mayoría, a que el preconteo se realiza con base en transmisión de datos “voz a voz”, a través de teléfonos fijos, móviles o satelitales, con el fin de brindarle una información rápida a la opinión pública el día de la elección y es posible que existan errores humanos en la transmisión o recepción de la información.



También se presentan casos en los que los jurados cuentan como “tarjetas no marcadas” las tarjetas no utilizadas, situación que se corrige durante el proceso de escrutinio, y a ello se suma que el preconteo que alcanza cerca de un 99,7 por ciento de las mesas informadas mientras que el escrutinio se realiza sobre el 100 por ciento de las mesas instaladas.



En términos generales, en todos los procesos electorales es probable que existan algunas diferencias entre los datos del preconteo y el consolidado final del escrutinio y normalmente el margen de error es de alrededor del 0,5 por ciento. Pero finalmente es el escrutinio el único que tiene validez jurídica, tal y como lo han reiterado el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación.

¿Conoce sobre los “claveros”?

De cara a continuar con un sistema fortalecido, transparente y confiable, hay que reparar sobre la misión de estos personajes. Son los claveros los encargados de la seguridad del material electoral desde el momento en que concluye la jornada, es decir, desde las 4:00 p.m., hasta el escrutinio; también -legalmente- son quienes deben transmitir los resultados de las votaciones el mismo día de las elecciones.



El 28 de febrero del 2022, 10 días antes de las elecciones legislativas, se llevará a cabo la designación de las comisiones escrutadoras y los claveros por los tribunales. El Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial; en Sala Plena, hará la designación de los jueces, quienes actuarán como claveros en cada una de las registradurías auxiliares, municipales y distritales.



En las registradurías municipales, el juez municipal o en su defecto el penal o el promiscuo municipal, actuará como clavero; en cuyo caso, el registrador le recordará el cumplimiento de esta función.



Si hay varios jueces municipales, actuará como clavero el juez civil, y en su defecto el juez penal. Si son varios jueces de la misma categoría, actuará el primero de ellos. Se debe tener en cuenta que no podrán actuar como claveros de una misma arca ni desempeñar esta función en el mismo municipio, las personas que sean parientes entre sí de los candidatos hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, o primero civil y sus cónyuges.



El escrutinio se desarrollará hasta las 12:00 de la noche. Cuando no sea posible terminarlo antes de la hora señalada, la audiencia continuará a las 9:00 a. m. del día siguiente hasta las 9:00 p. m., y así sucesivamente hasta terminar.

Y, el arca triclave

A medida en que se reciben los formularios E-14 y los demás pliegos provenientes de las mesas de votación, los claveros deben introducirlos inmediatamente en el arca triclave respectiva, y anotarán en un registro con sus firmas, el día y la hora de la introducción de cada uno de ellos, así como su estado. Cabe aclarar que el arca triclave es la caja o recinto con tres cerraduras o candados donde se introducen los documentos electorales. Esta caja estará al cuidado de tres claveros, y cada uno de ellos tendrá la llave de una de las cerraduras o candados. Las arcas triclave deben estar marcadas exteriormente con el nombre de la zona, comuna o corregimiento, así como al municipio al que corresponden.



Una vez introducidas en el arca la totalidad de los documentos electorales, los claveros procederán a cerrarla y a sellarla. Posteriormente, elaborarán un acta general de la diligencia en la que conste la fecha, la hora de su comienzo y terminación, así como el estado del arca.



Cuando se inicien los escrutinios respectivos, los claveros pondrán a disposición de la Comisión Escrutadora los sobres o paquetes que contienen los pliegos electorales de las mesas de votación hasta la terminación del correspondiente escrutinio.



Así mismo, los claveros volverán a reunirse a la hora y fecha en que deben comenzar los escrutinios distritales, municipales y zonales, y pondrán a disposición de las respectivas comisiones escrutadoras uno por uno los sobres o paquetes que contienen los pliegos de las mesas de votación, hasta la terminación del correspondiente escrutinio.



Errores más comunes de los votantes



Jairo López, quien ha sido jurado de votación en nueve oportunidades, siendo la primera hace más de 20 años, comenta que algunos de los electores llegan a la mesa de votación pidiendo ayuda para buscar el candidato o el partido por el que desean votar, “hecho en el cual como jurados no podemos intervenir”, dice.



Según López, hay quienes a propósito escriben groserías o realizan dibujos en toda la tarjeta electoral y por eso, asegura que “de acuerdo con la normatividad, se consideran votos nulos”.



En cuanto a la hora que prefieren los ciudadanos para ejercer su derecho al voto, Jairo afirma que los votantes se inclinan por el mediodía, así como las horas de la tarde cuando se acerca el fin de la jornada electoral; "dichas horas son bastante complicadas debido a que al mediodía hay cambio de turno y al final de la tarde ya se esperan cerrar las urnas para dar paso al conteo de votos”, puntualiza.