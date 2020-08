Comfacundi piensa en sus empresas y trae su Primera Feria Virtual

La Caja de Compensación Familiar de Bogotá y Cundinamarca – Comfacundi, celebra 46 años de experiencia ofreciendo bienestar a los usuarios y afiliados con un completo portafolio de productos y servicios. El compromiso es continuar aportando al desarrollo humano integral de nuestros afiliados, usuarios y sus familias.

A causa de la emergencia sanitaria que ha atravesado el país en los últimos 6 meses, las empresas se han visto obligadas a buscar formas de expandirse en medios digitales y hacerlos sus principales aliados. Por eso, la Caja de Compensación Familiar de Bogotá y Cundinamarca – Comfacundi, creó la primera Feria Virtual Empresarial y de Servicios, Conexión Digital. Pensando en sus empresas afiliadas y aliados estratégicos, este es un espacio que tiene como objetivo buscar oportunidades de negocio, de ampliación de los alcances de sus productos o servicios y fortalecimiento de relaciones con diferentes actores del mercado.



Comfacundi también hará parte de la feria con su propio pabellón, en donde los asistentes podrán encontrar los servicios de Agencia de Viajes, Educación, Recreación, Agencia de Empleo, Créditos y Vivienda, y promociones como:

• Tarifas 2x1 para viajar a Cartagena y Santa Marta cuando se abran caminos.

• Planes 4x2 en todos los hoteles y centros vacacionales.

• Tarifas 2x1 en cursos de Excel y cursos empresariales en competencias blandas.

• Líneas de crédito con atractivas tasas de interés para la población afiliada.

• Las empresas o independientes podrán visitar el stand de afiliaciones para conocer el portafolio de la Caja de Compensación y el proceso de afiliación.

Documento sin título

Adicionalmente, participarán con sus ofertas y productos, más de 50 empresas afiliadas y aliados estratégicos pertenecientes a los sectores de Seguridad, Educación, Tecnología, Telecomunicaciones, Distribución, Transporte, Banca, Publicidad y Construcción.



La Feria también contará con una amplia Agenda Académica donde se expondrán temas como:



• 28 de agosto:

- 9:00 AM: Servicio con Excelencia por el Consultor Internacional Gabriel Vallejo.

- 10:00 AM: Reactivación del Sector Turismo por el Presidente de Cotelco, Gustavo Toro.

- 11:30 AM: El Gobierno y las Cajas de Compensación Familiar en la Protección al Cesante por el Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera Báez.

- 2:30 PM: Plan de Reactivación para el Sector Turístico por el Viceministro de Turismo, Julián Guerrero.

- 4:00 PM: El Futuro del Trabajo en Colombia y el Mundo por el Subdirector de Promoción del Servicio de Empleo.



• 29 de agosto:

- 10:00 AM: Innovación Disruptiva por el CEO Latam de Prime Business, Francisco Suárez.

- 3:00 PM: Mercados Digitales Mundiales por la CEO Digital de Prime Business, Laura Cruz.

Por último, el cierre estará a cargo del Grupo Pescaito con ritmo vallenato.

Esta feria se llevará a cabo del 28 al 30 de agosto. Las personas podrán inscribirse en el siguiente enlace: https://www.prime-feriavirtual.com/conexion-digital-comfacundi-reg



Comfacundi, ¡estamos contigo!



Entre a la Feria Virtual para conocer los servicios y productos que ofrece Comfacundi. Regístrese ya