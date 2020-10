Comercio electrónico, salvador de las pymes y motor de la reactivación

Marzo de 2020 será recordado en Colombia como el mes que marcó un antes y después para muchos sectores de la economía nacional, en particular para el gremio gastronómico que vio fuertemente afectada su actividad debido a la declaratoria del aislamiento preventivo obligatorio para mitigar los efectos del covid-19.

Unos tuvieron que cerrar por completo, otros trataron de sobrevivir a través de domicilios y otros se volcaron de lleno al mundo digital, como lo hizo La Boutique de las carnes, una carnicería y restaurante que aunque meses antes había abierto su propio ‘marketplace’, frente al confinamiento se vio en la necesidad de ampliar las alternativas de pago debido a la alta demanda de compras en línea.

“La pandemia nos pegó muy duro, nosotros también tenemos restaurantes que nos tocó cerrar durante tres meses, después activar únicamente domicilios con ventas muy bajas, casi el ocho por ciento de lo acostumbrado. Al igual la carnicería física, que “se cae” hasta el cero por ciento, por lo que decidimos trabajar únicamente desde plataformas digitales, y migramos a ‘Mercado Pago’ como pasarela de pago”, comenta Felipe Luque, dueño de ‘La Boutique de las carnes’.



Así fue como su ‘marketplace’ empezó a recibir, gracias a las funcionalidades de ‘Mercado Pago’, todas las alternativas de pago: tarjetas débito, crédito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes y pagos por PSE, “lo cual les facilitó a los clientes el proceso de compra, ya que la venta se hacía de forma inmediata, evitando el uso de datáfonos, efectivo, etc; logrando hacer la transacción desde un celular o un computador”, señala Luque.



Y añade que “con ‘Mercado Pago’ nos ha ido muy bien, tuvo una gran integración con la plataforma nuestra. Ha sido un gran aprendizaje, seguimos ajustando la plataforma web, y hoy contamos con una página muy amigable, con un completo portafolio, pensando siempre en nuestros clientes, en ofrecerles un producto natural y de calidad”.



Casos como estos son la muestra fehacientemente de cómo el comercio electrónico- y las múltiples posibilidades que ofrece- se ha convertido en el estandarte para la recuperación y reactivación económica tanto de las pymes como de los emprendedores.



Esto se evidencia en gran parte en un estudio realizado por Mercado Libre, junto a la consultora Trendsity, entre más de 1.000 emprendimientos que operan en la plataforma. En el que el 60 por ciento de los emprendedores manifestaron que reforzar la venta ‘online’ fue la principal medida tomada para mantener sus ventas, entre otros resultados.

Las empresas consultadas también indicaron que ofrecer productos en línea, cobrar a distancia y entregar en la puerta del comprador casi sin contacto humano, les facilitó a casi 60 por ciento de ellas mantener a sus empleados. Permitiéndoles, incluso, contratar a más personas en casi un 10 por ciento; así mismo, el 94 por ciento sostuvo que vender ‘online’ les ha hecho llegar a más clientes potenciales.



De otro lado, la investigación arrojó que 7 de cada 10 compras fueron hechas a través de Internet, destacándose funcionalidades ofrecidas por Mercado Libre como el envío gratis-que es la preferida por el 52 por ciento de las MiPymes- y la logística de envío; resaltando, además, las ventajas que ofrece ‘Mercado Pago’ para el cobro a distancia.

Un nuevo mejor amigo

“En las dificultades se conocen los amigos”, dice un adagio popular, expresión que hoy más que nunca parece tomar un mayor sentido en medio de esta crisis sanitaria. Así lo cree Valentina Aya, una joven que en medio de la pandemia, junto a una tía y su abuelo, crearon Yoga CoCreation, un emprendimiento familiar que encontró en Mercado Libre el aliado ideal para “poner a andar” el negocio de bloques especiales para practicar yoga.



“Yoga CoCreation nació en un momento muy complejo que -como a muchos colombianos- nos golpeó bastante fuerte. Ni yo ni mi tía teníamos estabilidad económica, por lo que decidimos emprender. Miramos varias opciones y estando en esa labor, mi abuelo, que es maestro carpintero, le envió a mi tía un bloque de yoga de madera (ella suele realizar esta práctica) y pensamos que podría ser una buena opción”, cuenta Valentina.



“Hicimos piezas comunicativas, tomamos fotos, abrimos cuentas en redes sociales, pero a pesar de todo el esfuerzo las ventas casi no se movían. Fue frustrante. Entonces empezamos a analizar los ‘marketplaces’ como otro canal de difusión, y así optamos por Mercado Libre, que se convirtió en una ventana gigante para promocionar nuestro producto no solo en Bogotá sino a nivel nacional”, agrega Valentina. La hoy encargada de las comunicaciones de Yoga CoCreation relata que el día que hicieron la primera venta a través de la plataforma en la ciudad de Barranquilla no lo podían creer, ahí se dieron cuenta que Mercado Libre sería una de las mejores formas de visibilizar y vender sus productos. En uno de sus picos de venta, llegaron a hacer ventas digitales de 40 bloques.



“Mercado Libre es una plataforma muy amigable, sencilla, que nos acompaña permanentemente. Nosotros nos vinculamos a un programa de la Alcaldía que se llama ‘Mi Bogotá Week’, que trabaja en alianza con la plataforma para apoyar a emprendedores y pymes, a través del cual nos han capacitado en diversos temas y que nos ha permitido promocionarnos”, dice.



Valentina resalta como herramientas fundamentales para que el negocio siga creciendo, funcio-nalidades de envío como ‘Mercado Envío’ y ‘Mercado Flex’ y de pago como ‘Mercado Pago’, que han sido el soporte de los procesos. “Mercado Libre abrió las puertas de nuestro emprendimiento”, comenta entusiasmada.

Yoga CoCreation hace parte de las 3.800 MiPymes que desde marzo, según el estudio elaborado por Mercado Libre, se sumaron a la plataforma líder en comercio electrónico. Estas cuentan, además, con un micrositio creado exclusivamente para los emprendimientos.



Gracias al diseño integral de la plataforma, emprendimientos como Yoga CoCreation han podido acceder a información y lineamientos sobre cómo poner a marchar un negocio por medio de plataformas digitales, a través de un ciclo formativo mensual que busca profesionalizar y potenciar las MiPymes del país.



A esto se suma ‘Mercado Shops’, la única plataforma regional de comercio electrónico que permite crear una tienda ‘online’ propia integrada 100 por ciento a Mercado Libre y donde las ventas tienen impacto directo en la reputación y visibilidad del vendedor dentro del ‘Marketplace’.



“Si bien nosotros tenemos una misión que es democratizar el comercio electrónico, entendemos que este es un momento en el que debemos servir de motor para la recuperación de la pequeña y mediana empresa, conectándolas con el consumidor y poniendo a su disposición toda una plataforma para que puedan desarrollar su negocio”, afirma Jaime Ramírez, director de Mercado Libre para la Región Andina.



