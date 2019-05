Comercio electrónico, más que ventas

Si bien en el imaginario colectivo se le relaciona únicamente con las ventas, el comercio electrónico o e-commerce, es un concepto mucho más amplio, en virtud del cual se han desarrollado soluciones que apoyan el crecimiento de las compañías, mejoran sus indicadores de productividad o permiten el fortalecimiento de las relaciones con sus grupos de interés.

En el 2018, las compras por comercio electrónico representan el 20% del total en países como México, Argentina y Brasil, mientras que en Colombia no superan el 5%, lo que evidencia el gran potencial que tiene nuestro país para incrementar las interacciones electrónicas.

Y es que cualquier tipo de compañía que opera bajo los modelos de negocio denominados “B2B” (Business to Business), “B2C” (Business to Consumer) o “B2B2C” (mezcla de los dos modelos anteriores), requiere trazabilidad de los procesos de la compañía, y en la mayoría de los casos evidencian la necesidad de un ecosistema de aplicaciones que no solo soporte los procesos de venta.

Carlos Correa, Gerente de E-solutions, compañía del grupo Siesa, comenta: “nos dimos cuenta de que nuestros clientes dedicados a la comercialización necesitaban automatizar procesos complejos que implican un ecosistema de soluciones y de interacciones con mayor alcance.”



“Si bien las personas relacionan el comercio electrónico con tiendas virtuales para consumidor final, es importante aclarar que 2 de cada 3 transacciones corresponden a modelos B2B”. puntualizo Correa.

Cambio en comercio electrónico

Una vez nace el concepto de transformación digital, aunque uno de los pilares clave es lo referente con la comercialización y no solamente entendida con las ventas, también se debe tener en cuenta la relación con accionistas, proveedores, clientes, empleados, gobierno y comunidad (Stakeholders) de cada compañía.



Las interacciones no solamente son transaccionales, sino que se tiene que integrar con todos los actores de la economía digital como las redes sociales, pasarelas de pago y cualquier tipo de aplicación.

Futuro y uso de dispositivos móviles

Según Correa, cerca del 70% de las consultas y transacciones se hacen a través de dispositivos móviles. Esto es algo de esperarse puesto que el Smartphone, es el elemento con el que más contacto se tiene a lo largo del día.



Si bien el dato anterior deja claro que cualquier solución de comercio electrónico debe estar disponible a través de dispositivos móviles, lo más importante, es que las compañías alcancen modelos de alta eficiencia en sus operaciones que les permitan afrontar el aumento de sus transacciones por medio de canales no tradicionales.

Para tener en cuenta

- B2C: Se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o consumidor final.



- B2B: Hace referencia a las transacciones comerciales entre empresas, es decir, a aquellas que típicamente se establecen entre un fabricante y un distribuidor de un producto.



- Portal para proveedores: Le permite a una compañía brindarle al proveedor toda la información necesaria sobre el estado de sus cuentas, las que ya fueron canceladas, aquellas que están pendientes, consultas de certificados como retefuente, reteiva, reteica. Todo lo hace a través de un portal sin tener que hacer una llamada.



- B2E : Soluciones que permiten a los empleados a la compañía facilitar la comunicación con sus empleados. Generalmente permiten la autogestión a través de un portal, donde los empleados pueden consultar desprendibles de nómina, certificados laborales, PILA, certificados de retención, solicitar vacaciones y enterarse de noticias corporativas.



- Portales para gestión de cartera: Es una aplicación que le permite a los clientes de una compañía conocer en tiempo en real su estado de cartera, con amplio nivel de detalle y seleccionar aquellos documentos que desee pagar o abonar. Incluso permite generar recibos de caja de manera automática.