Comenzó Gfacct, evento que se consolida como el ‘Davos de la cultura’

Ayer, 9 de noviembre de 2020, inició el Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creatividad y Tecnología (Gfacct), organizado por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, la Alcaldía de Medellín y la corporación CoCrea.

Este evento, que se extenderá hasta el 16 de noviembre, se presenta como un espacio de diálogo, conocimiento y cooperación internacional, que congrega a los más grandes exponentes mundiales de la Economía Naranja. En su segunda edición, la programación cuenta con más de 100 conferencias y paneles, 290 oradores de 22 países y unos 20 espectáculos artísticos.



La ceremonia de inauguración se llevó a cabo a las 8 a.m., con una muestra cultural en la que participaron artistas consagrados y nuevos talentos, destacando las raíces de nuestra cultura y haciendo un recorrido por los rincones más representativos y la diversidad única de las regiones de Colombia.



Dado que el evento continuará hasta el 16 de noviembre, usted todavía puede inscribirse sin costo alguno para disfrutar del resto de la agenda. En ella estarán presentes distintas personalidades que han hecho historia en el terreno musical, como Carlos Vives, en esta ocasión mostrando una nueva faceta como orador, y Andrés Cepeda, quien con sus canciones ha retratado el alma y el corazón de los colombianos.



De la misma manera, la maestra Zully Murillo, acompañada por la marimba de chonta, será la encargada de entonar las notas del Himno Nacional de Colombia, para luego darle paso al nuevo talento representado en la prodigiosa voz de la antioqueña Rachel Rodríguez y posteriormente al grupo Hetty & Zambo, del archipiélago de San Andrés y Providencia.



El recorrido seguirá por la costa Caribe, con muestras musicales de los artistas Chris y Rony, y por un pueblo mágico con una gran banda como la Banda de Baranoa, mientras que por la costa Pacífica estarán los Jóvenes creadores del Chocó y Plu con Pla de Tumaco, con su refrescante propuesta; a la que además se unirá desde la llanura la versátil Majo Ávila.



De acuerdo con el Ministerio de Cultura, los artistas de Medellín se harán presentes con sus mezclas creativas y poderosas y, por medio de diversos géneros, brindarán una variada representación de lo que está sucediendo hoy en la escena musical de la capital antioqueña, en tanto que desde el Teatro Colón de Bogotá se verá una propuesta de circo, música y un gran virtuosismo sobre el escenario con La Gata Cirko.



El cierre estará a cargo de las Mujeres 2020. Cinco voces colombianas que se unen en la canción ‘Las cosas bonitas’, de Santiago Deluchi. Así, cantadoras, bailarines, pianistas, un selecto grupo de mujeres artistas, músicos creativos representativos de la nueva escena, entre otros, le ofrecerán al público una verdadera muestra del talento colombiano.



Por otro lado, y como parte de la franja de Economía, emprendimiento y desarrollo de esta segunda edición del Gfacct, el presidente Iván Duque sostuvo ayer una charla a las 10 de la mañana con Richard Florida, de los Estados Unidos, uno de los principales líderes intelectuales y experto en la competitividad económica, las tendencias demográficas y la innovación cultural y tecnológica.



Florida es además fundador y director del Creativity Group, una red de comunicaciones innovadoras que es también compañía de medios, y de Catalytix, una renombrada firma de consultoría estratégica. Ha escrito varios best sellers como “The Rise of the Creative Class”, y sus ideas sobre la ‘clase creativa’, la innovación comercial y el desarrollo regional están siendo utilizadas en el ámbito mundial para cambiar la forma en la que los países hacen negocios y transforman sus economías.



En la actualidad, Richard Florida es profesor en la School of Cities de la Universidad de Toronto y en la Rotman School of Management, aparte de ser miembro distinguido de NYU y FIU, co-fundador y editor senior de The Atlantic City Lab.