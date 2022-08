Ya son más de 25 años en los cuales Organic Nails, una empresa mexicana que hace parte de la industria del cuidado y embellecimiento de manos y pies, y cuenta con presencia en más de 18 países, ha desarrollado una gran variedad de productos gracias al esfuerzo y la pasión con la que su personal trabaja día a día.

Precisamente, continuando con su evolución, de la mano de la más novedosa tecnología, creó uno de sus productos estrella y el mejor sistema de geI esmaltado semipermanente: Color Gel.



Color Gel es un gel esmaltado de color que puede ser aplicado fácilmente sobre uña natural, acrílico o gel con excelentes resultados de color, brillo y duración de hasta tres semanas sin desprendimiento o inconsistencias, siempre y cuando se aplique de la forma correcta.

Color Gel Foto: Organic Nails

“Este gel de color para uñas es único en cada aspecto. Su envase práctico y ergonómico facilita el trabajo de las manicuristas, su tapa única y vanguardista ayuda a ubicar el color real desde cualquier ángulo sin necesidad de abrir la botella, su fácil, practica y rápida remoción garantiza el estado natural de las uñas, no contiene tolueno, posee alta pigmentación y cubrimiento en una sola capa, y cuenta con extrema adherencia sobre uña natural y diversas texturas que ayudan a llevar la aplicación a otro nivel”, afirma Nathaly Guerrero, directora educativa de Organic Nails Colombia.



A lo anterior, se suma su practicidad, ya que al usar la técnica de secado en lámpara, la persona que lo utiliza no debe esperar a que el esmalte se seque, este se adhiere en pocos minutos. Además, su flexibilidad, pues permite un mayor crecimiento de la uña natural porque llega a ser una capa de protección para la misma.

Color Gel Foto: Organic Nails

Dominio del color desde la primera gota

Organic Nails quiere dominar el mundo de la aplicación de uñas con el gel de color y llevar los diseños a otro nivel de creatividad, y en ese sentido, lo está logrando con sus más de 140 tonos que componen su catálogo de colores.



“La gran variedad de tonos que hacen parte de nuestro catálogo de Color Gel, permite que se ajusten a cualquier gusto y/o necesidad. Con Color Gel podemos destacar el trabajo de lo esencial y natural y el poder de la alta pigmentación en el color, así como la remoción en menor tiempo y mayor protección para las uñas”, continúa Guerrero, agregando que “Dentro de otras ventajas de Color Gel se encuentra su brocha, un elemento particular que a diferencia de la gran mayoría de marcas es ergonómica y curva, lo que admite que se adapte perfectamente al área de la cutícula para una aplicación perfecta”.

La marca sí importa

Los productos Organic Nails están creados para todo tipo de mujer, para la profesional y artista que cada una lleva dentro, y para que pueda desarrollar todo su talento y sacarle el mayor provecho a su negocio de uñas, ya sea como dueña, aplicadora o manicurista independiente.



“Organic Nails se preocupa porque todas las mujeres tengan en su mesa productos de calidad mundial, que le brinden excelentes resultados, rendimiento y protección para las uñas. Asimismo, Organic Nails siempre quiere dar lo mejor, por ello se preocupa por desmentir aquellos mitos que existen alrededor del semipermanente”, dice Guerrero.

Color Gel Foto: Organic Nails

Mitos y realidades del semipermanente

Existen muchos mitos alrededor de los sistemas artificiales, pero puntualmente sobre el esmaltado semipermanente. Por ejemplo, se dice que el uso de la lámpara puede generar cáncer de piel y que los productos pueden hacer caer las uñas o debilitarlas.



“En el tema puntual sobre el uso de la lámpara, la lámpara emite espectro UV, ni siquiera emite rayos o radiación UV, sino un espectro que es 500 veces menos potente que una emisión de rayos UV. Además, la exposición en un sistema de aplicación de semipermanente no es superior a los dos minutos de contacto, esta se realiza en segundos, cada contacto es de 30 a 60 segundos máximo y se hace por un máximo de cuatro veces, dependiendo de la técnica que se esté aplicando”, explica Guerrero.



Por otro lado, de acuerdo con la directora educativa de Organic Nails Colombia, al ser un gel es un producto que no absorbe la uña natural, independientemente de que tenga químicos o no, al no absorberse, no puede generar ningún tipo de daño y en muchos casos cuando se presenta algún debilitamiento de la uña natural es por un mal procedimiento en la preparación o remoción del producto, sobre todo cuando no se usan las herramientas indicadas.



“Para evitar daños en la uña natural, recomendamos que las profesionales se capaciten y conozcan cuál es la manera indicada para realizar este estilo de aplicaciones. Nosotros dictamos dichas capacitaciones y es importante que acudan”, puntualiza Guerrero.



Para más información, encuéntrelos en Facebook como @organicnailscolombiafans y en Instagram y TikTok como @Organicnailsco. También puede adquirir los productos en los Centros de Capacitación Organic Nails, tiendas a nivel nacional y/o App Organic Nails Co.