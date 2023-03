Cada 31 de marzo se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Colon y Recto, una enfermedad que, aunque suele presentarse en personas mayores de 50 años, también puede aparecer en la juventud¹. Y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el 2020, esta enfermedad fue la tercera más común en el mundo, con 1,93 millones de casos nuevos y 916 mil muertes², lo que emite una alerta si se tiene en cuenta que este tipo de cáncer es potencialmente prevenible y curable cuando se diagnostica a tiempo y se trata adecuadamente.

En Colombia, el panorama no es muy diferente, pues el cáncer de colon y recto ocupa el segundo lugar en términos de casos nuevos reportados y cobra cerca de 3.081 muertes al año³, motivo por el cual, Johnson & Johnson MedTech busca hacer un llamado al diagnóstico oportuno a través de la colonoscopia preventiva con la campaña #EsSoloUnMomento.

Así se comporta el cáncer colorrectal

El diagnóstico temprano abre la posibilidad de tener más opciones de tratamiento, con un mejor pronóstico y una recuperación más rápida. Reconocer síntomas y hacer los exámenes preventivos, podría salvar vidas.



“El cáncer colorrectal no da síntomas hasta que no está avanzado. Usualmente, empieza con cambios muy sutiles en el hábito intestinal, la apariencia de las heces fecales, la frecuencia con la que se va al baño, la aparición de sangrado rectal y, en algunos casos, la pérdida de peso sin explicación, dolor abdominal, debilidad y fatiga”, afirma el doctor Juan Carlos Reyes, presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología, agregando que “si hablamos de los factores de riesgo que aumentan la posibilidad de padecerlo, nos encontramos con que dentro de los más importantes está tener familiares en primer y segundo grado de consanguinidad que lo hayan padecido y, en segundo lugar, familiares de primer o segundo grado que hayan tenido otro tipo de cáncer del aparato digestivo o algunos como cáncer de seno, páncreas y cáncer ginecológico como cuello uterino, endometrio u ovario. A ello, se une tener el hábito de fumar, un consumo calórico exagerado o dieta rica en carbohidratos y alimentos altamente procesados, un consumo excesivo de alcohol y una dieta baja en fibra”.



En línea con lo anterior, el diagnóstico del cáncer colorrectal, por lo general, se realiza por los signos clínicos y los síntomas que los pacientes refieren y, que normalmente, los conducen en algún momento a realizarse una colonoscopia, en donde si se encuentra un tumor, se procede a hacer una biopsia para confirmar si se trata o no, de un tumor canceroso.



“En el caso de que encontremos que se trata de un cáncer colorrectal en etapa temprana, se puede manejar en la misma colonoscopia y retirar el tumor, siempre y cuando este sea de tamaño pequeño. Si el cáncer está un poco más avanzado, habría que realizar una cirugía y, si se encuentra dentro de un nivel superior, cirugía y quimioterapia”, continúa el doctor Reyes.

¿Se puede prevenir el cáncer colorrectal?

Es cierto que el cáncer colorrectal se puede prevenir, y en ese sentido, uno de los métodos más efectivos es con una colonoscopia preventiva que ayudará a los pacientes, no solo a verificar si tienen dicha enfermedad, sino a actuar en caso de que durante el examen se encuentren precursores del cáncer.



“Los pólipos son precursores del cáncer colorrectal y, si están presentes, se pueden ver por medio de la colonoscopia para ser removidos y evitar que se conviertan en cáncer. Realmente, el problema es cuando no se detectan y crecen, por lo que es clave acudir al médico y solicitar este examen, así como adoptar buenos hábitos de vida. Este tipo de cáncer es prevenible y curable si se detecta a

tiempo, así que hay que tener en cuenta que es importante hacerse una colonoscopia a partir de los 45 años de edad”, argumenta el doctor Reyes.



Pero la tecnología también ha jugado un papel fundamental cuando se trata de esta enfermedad. Hoy en día son muchos los avances en términos de los tratamientos o las cirugías que se necesitan. De hecho, en la gran mayoría de los pacientes, se pueden usar técnicas mínimamente invasivas como laparoscopias o cirugías robóticas y sesiones de quimioterapias con menos efectos colaterales.



Por último, y a propósito del Día Mundial del Cáncer de Colon y Recto, el doctor Reyes invita a los colombianos a realizarse la colonoscopia preventiva y a acudir al médico ante cualquiera de estos síntomas.



“Haciendo colonoscopias podemos diagnosticar tempranamente y prevenir el cáncer colorrectal, por lo que está más que justificado por estadísticas la realización de este chequeo”, finaliza el doctor Juan Carlos Reyes, presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología.



¹Cáncer.Net. Cáncer colorrectal: factores de riesgo y prevención. Disponible en https://www.cancer.net/es/tipos-de c%C3%A1ncer/c%C3%A1ncer-colorrectal/factores-de-riesgo-y

prevenci%C3%B3n#:~:text=El%20c%C3%A1ncer%20colorrectal%20puede%20aparecer,y%2072%20a%C3%B1os%20en%20mujere s. Ingresado: 27/03/2023

² Organización Mundial de la Salud. Cáncer. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Ingresado: 27/03/2023

³ Cuenta de Alto Costo. Avances y retos en la atención del cáncer de colon y recto en el marco del aseguramiento en Colombia. Disponible en https://cuentadealtocosto.org/site/cancer/avances-y-retos-en-la-atencion-del-cancer-de-colon-y-recto-en-el-marco-del aseguramiento-en-colombia/. Ingresado: 27/03/2023



