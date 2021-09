¡Colombianos probarán suerte en el Powerball de USD 409 millones!

El premio mayor del Powerball no para de crecer y la venta de boletos está aumentando día a día, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.



Adrián Cooremans, vocero de LottoSun, afirma: “quién no soñó alguna vez con ganarse la lotería y usar ese dinero para viajar por el mundo, comprarse la casa o el auto de sus sueños? Todo eso se puede hacer realidad para quien gane el pozo de la lotería más famosa del mundo”.

La lotería Powerball de Estados Unidos vuelve a sorprender con su premio de 409 millones de dólares (más de 1,8 billones de pesos) y una de sus ventajas es que no hace falta vivir en el país de Norteamérica para participar. El sorteo de este premio tendrá lugar en la noche del sábado 11 de septiembre de 2021 y los colombianos interesados en participar lo podrán hacer a través del servicio de boletos de lotería en línea líder en el mundo, LottoSun.

¿Y si no soy ciudadano de Estados Unidos?

“De acuerdo con las reglas del Powerball, no es necesario ser ciudadano o residente estadounidense para jugar a las loterías de Estados Unidos”, explica Cooremans. “Al utilizar los servicios de compra de boletos de lotería online de LottoSun, todos pueden participar en los sorteos del Powerball con boletos oficiales y, además, tener las mismas posibilidades de ganar que alguien que compró por sí mismo sus boletos en Estados Unidos”, agrega.



¿Cómo jugar al Powerball online?

Ingrese a LottoSun hasta antes de este sábado, elija Powerball y cuántas líneas jugar. Luego, escoja los números que quiere y confirme la compra en la parte inferior. Su participación quedará asegurada para el próximo sorteo.

Para las loterías estadounidenses, LottoSun ofrece generalmente un mínimo de 3 líneas por boleto, con un precio total de 15 dólares (5 dólares por línea).

Una vez confirmada la compra, LottoSun adquirirá el boleto físico a nombre del jugador. El recibo se escaneará y se subirá a la cuenta personal del usuario.

"El sitio web ya cobra una pequeña tarifa por el servicio de mensajería y una vez que alguien gana, ya sea un premio grande o pequeño, este es completamente del usuario y no se le cobra comisiones", comenta Cooremans.



Ganadores de LottoSun



Desde su fundación en 2002, LottoSun ha pagado más de 105 millones de dólares en premios a más de 6 millones de ganadores de todo el mundo, ¡también de Colombia!

Hasta la fecha, los mayores ganadores son una mujer de Panamá y un hombre de Bagdad.



Panameña gana un premio mayor de 30 millones de dólares



A pesar de estar jubilada, Aura D. de Panamá había continuado trabajando para mantener a sus hijos. Sólo había jugado con LottoSun durante unos dos meses, antes de obtener el primer premio del Florida Lotto. Aura fue la única ganadora del premio mayor en el sorteo de julio de 2017, lo que le dio der

echo a la totalidad del premio mayor de 30 millones de dólares.



Iraquí gana un premio mayor de 6.4 millones de dólares



M.M., residente de Bagdad, jugó la lotería en línea en LottoSun y ganó un premio mayor del Megabucks de Oregón de 6.4 millones de dólares en agosto de 2015. La victoria del ganador iraquí fue una historia tan única que se publicó en los grandes medios de Estados Unidos y todos señalaron que era perfectamente legal que los extranjeros ganaran premios de la lotería estadounidense comprando boletos oficiales online.



Un premio que sigue creciendo



¿Algún colombiano hará historia este sábado 11 de septiembre por la noche al llevarse a casa el fabuloso premio mayor de USD 409 millones del Powerball? ¡Miles de colombianos ya han participado con LottoSun!

¡Buena suerte y por favor juegue responsablemente!

