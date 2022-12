Aunque se tiene la idea de que en Colombia el consumo de licor es alto, si se compara con el de otros países de la región se observa que es uno de los más bajos de América Latina, lo que supone una importante oportunidad de negocio.

En esa línea, el consumo de vinos per cápita en el país no alcanza el litro anual, mientras que en otras latitudes expertas en esta bebida, como Argentina, supera los 24 litros o en Chile, que está por encima de los 14 litros.



Así lo asegura Juan David Muñoz, gerente Comercial y de Operaciones en Bevgo, quien explica que una de las macrotendencias que dejó la pandemia fue justamente el tema de consumo, pero no con la intención de alicorar el cuerpo al extremo, sino con la idea de descubrir el universo de los licores, cómo combinarlos y cómo llevar un buen vino a la mesa para complementarlos con las comidas.



Por eso, para quienes han encontrado ese interés por ampliar sus conocimientos al respecto, Bevgo –la tienda especializada (category killer) de vinos y licores con el portafolio más amplio en todas las ciudades donde tiene presencia, y que además ofrece diversos complementos como quesos madurados, charcutería, chocolatería, galletería, etcétera– aparece como una excelente alternativa.



“Nuestro propósito es brindar a través de las distintas categorías una experiencia de compra al cliente, en la cual hoy tenemos a su disposición cerca de 3.000 referencias de licores Premium. Así mismo, contamos con asesoría, gracias a que cada día nuestro personal se capacita más para poder compartir con las personas las historias que hay detrás de cada botella, su país de origen, las notas que predominan y con qué se deben maridar, entre otros”, explica María Carolina Beltrán, jefe de Mercadeo de Bevgo.



De acuerdo con Muñoz, esa experiencia de compra se puede resumir en tres aspectos fundamentales: el servicio, enfocado en el conocimiento del producto; en la oportunidad de hacer un viaje por la gran variedad de licores con los que cuentan y, en tercer lugar, por los espacios que han creado en las tiendas y que facilitan el recorrido por las diferentes marcas, la forma en la que se exhiben los productos y los proveedores que los acompañan.



Bevgo, igualmente, se destaca por los eventos y activaciones que realizan para sus clientes, donde se incluyen catas, degustaciones, lanzamientos, maridar con diversos alimentos de la mano de expertos sommeliers, tanto propios como de los proveedores, con el objetivo de capacitar a los clientes.



Esa posibilidad ya está al alcance de siete departamentos del país: Atlántico (con cinco tiendas), Bolívar (1), Magdalena (2), Cesar (1), Córdoba (1), Sucre (1) y Santander (1), mientras que dentro de su plan de expansión estiman llegar –en 2023– a Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.

Gran aceptación de los clientes

De acuerdo con Muñoz, esta compañía pertenece al grupo económico Meico, que tiene 100 años, y que en su interior cuenta con cinco empresas, siendo Bevgo una de ellas.



“El Grupo hace presencia en 27 departamentos del país y desde hace 11 años –cuando se empezaron a abrir las tiendas en Barranquilla, donde está la casa matriz– la aceptación ha sido maravillosa por parte del público. La última tienda que inauguramos es la de Sincelejo y, pese a ser una ciudad pequeña, el recibimiento de la gente ha sido impresionante y hoy supera de lejos los presupuestos estimados y la preferencia de los clientes es evidente. Algo similar ocurre en Valledupar que, con un poco más de un año de apertura, ya hoy es la segunda en facturación del país, por encima de otras con más trayectoria”, resalta el directivo.



Lo anterior demuestra que en Colombia el público cada vez está aprendiendo más sobre los diferentes tipos de licores disponibles y, de la misma manera, su exigencia va en aumento con el fin de consumir tragos de mejor calidad.



“Dejando un poco de lado los whiskys, las denominadas bebidas espirituosas como los ginebras, los tequilas, los vodkas y los rones son líneas de producto que se han empezado a consumir y que tienen unos crecimientos exponenciales muy interesantes. Y a esto se suma la preferencia por los vinos, puesto que la gente ha comenzado a entender que para maridar un buen alimento hay que llevar un vino adecuado a la mesa y que para cada ocasión hay unos más apropiados que otros”, precisa el Gerente Comercial y de Operaciones.



Por su parte, la Jefe de Mercadeo señala que aunque efectivamente el whisky es otro de los licores que más se vende, las personas también están explorando más allá de los llamados ‘Blended’, y están incursionando en los ‘Single Malt’, que son de una sola malta y provienen de diversos valles de Escocia, cada uno con notas específicas.



Con respecto a los retos que vienen para Bevgo, María Carolina Beltrán dice que están las nuevas aperturas y el plan de expansión, con el que pretenden duplicar el número de tiendas existentes, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali y ciudades intermedias, con el fin de posicionar el crecimiento de la compañía en el ámbito nacional, además de seguir ofreciendo un portafolio amplio con lo que no se encuentra en ninguna otra parte.



“También queremos enseñarle a la gente a consumir, pero cada vez de una forma más responsable, lo que implica llevar al cliente a entender cómo acompañar cada licor, para qué tipo de ocasiones se deben ofrecer y que descubran el verdadero amor por esta clase de bebidas sin excederse”, puntualiza Juan David Muñoz, quien recuerda que los productos de Bevgo también se pueden adquirir, en las ciudades donde están presentes, a través de la página Web: https://bevgo.com.co/.



1. “Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad”.

2. “El exceso de alcohol es perjudicial para la salud”.

3. “Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias".