Colombianos, a adoptar nuevo código de colores para separar residuos

Entendido como el proceso mediante el cual los materiales de desecho se convierten en materia prima o en otros nuevos productos, el reciclaje no solo extiende la vida útil de los objetos, sino que evita su dañina acumulación en el mundo.



De toda esta industria es muy conocedora la compañía Virutex Ilko Colombia que, a través de su gerente general, Antonio Caicedo, advierte sobre la conciencia que se debe tener acerca de la economía circular, así como de la intención permanente por ayudarle al planeta, que es justamente lo que está haciendo esta organización, con el fin de apoyar los principios globales y reutilizando todo lo que se está arrojando a los basureros.

“Hoy solamente se recicla en el país como el 17 por ciento, según las estadísticas, mientras que entre lo que desperdiciamos en los hogares existe una importante cantidad de materia prima, al igual que la posibilidad de generar empleo”, revela el directivo.



Así mismo, en relación con las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional para la separación de residuos, explica que la industria (hace más de 10 años) y los centros comerciales ya tenían unas normas –aunque con unos colores diferentes– y las venían acatando de manera juiciosa.



Sin embargo, como sucede en los países más avanzados, ahora se estipularon unas fases, y que comienzan con una división de los residuos en tres colores: verde, blanco y negro. El primero para todo lo que es orgánico (residuos de comida, verduras y frutas que se pueden compostar), en el segundo donde debe ir todo lo reciclable (papel periódico, cartón, bolsas limpias, botellas, latas, vidrio, etcétera) y el negro, que recoge aquellos artículos que en este momento no tienen un lugar en el reciclaje en Colombia (por ejemplo icopor o artículos eléctricos que ya no se utilicen, papeles metalizados), y que pese a que cuentan con lugares muy especializados para recibirlos, la gente no tiene la costumbre de trasladarlos hasta esos sitios.



En cuanto a la gran oferta comercial que tiene esta empresa con sus bolsas para basura marca TASK, y que cumplen con el nuevo código de colores, Caicedo asegura que: “Corporativamente, nosotros venimos con esta línea desde hace varios años, pero ahora nos estamos alineando a la norma colombiana de los tres colores, donde una de las principales ventajas es que somos los únicos que ofrecemos bolsas para basura en esos colores, 100 por ciento recicladas, es decir que hemos comprado la materia prima y, al menos, este va a ser su segundo uso. Tenemos todos los tamaños, desde bolsas para las papeleras de los baños hasta las de jardinería o industriales, por supuesto, cumpliendo la norma”.

Conoce las bolsas de basura TASK 100% recicladas. Compra las tuyas y el medio ambiente te lo agradecerá. Foto: Virutex Ilko Colombia

Algunos consejos útiles

El Gerente General de Virutex Ilko Colombia manifiesta que las normas del Gobierno contemplan temas pedagógicos en torno al reciclaje, pero, así mismo, advierte que posteriormente se traducirán en multas, como ya se dan en otros países. En ese sentido caben sanciones para los edificios, los condominios e incluso pueden llegar hasta los hogares.



Por eso dice que el beneficio de reciclar, en lugar de importar toda esa materia prima desde otros lugares del mundo, significa extraerla desde nuestra propia basura, razón por la cual lo que se debe hacer es ayudar a que los recicladores tengan acceso a ella de la manera más sencilla e higiénica, para su posterior conversión y venta a las compañías que ya la compran.



Es así que Caicedo es enfático en afirmar que todo esto se trata de un tema de conciencia y de cultura que se van adquiriendo, puesto que infortunadamente la mayoría de las personas no nacieron con ellas.

No importa si es de día o de noche, siempre podrás disfrutar de tu hogar limpio con gracias al trapero de microfibra y bambú TASK. Foto: Virutex Ilko Colombia

De igual forma, es claro en señalar que el no reciclar o hacerlo mal implica riesgos muy grandes, ya que todos esos residuos que no se procesan pueden terminar en los ríos, los mares y en otras fuentes naturales, afectando los ecosistemas.



“Al comienzo nos va a costar unos minutos, pero luego lo vamos a hacer de manera automática, y así poner nuestro granito de arena para tener un mundo mucho más sustentable. La gente hoy es más consciente y las nuevas generaciones, en los colegios públicos y privados, vienen adelantando acciones en esa línea y muchas buenas prácticas ya hacen parte de sus hábitos diarios”, destaca el directivo de Virutex Ilko.



Esta organización continúa trabajando en su ya fuerte y clara estrategia de reciclaje, con sus distintos focos hacia un planeta más sostenible, por lo que hacen especial énfasis en residuos, energía y agua, al igual que en sus empaques y productos para que sean más sustentables.



Los interesados en conocer más información sobre las soluciones que ofrece esta compañía, que transforma más 250 toneladas mensuales de material reciclado (plástico) y que utiliza en las más de 1.900 piezas que producen, pueden ingresar a la página https://virutexilkocolombia.com/.