Colombiana invita a celebrar el orgullo patrio

Si hay una gaseosa que sobresalga entre todas las que se encuentran en nuestro país, esa es Colombiana. Y no es para menos, pues esta bebida, “la nuestra”, es deliciosa, refrescante y única, y lleva en su sabor y su nombre el talento, la creatividad y el gentilicio de nuestra nación.

Por eso, no es gratuito que los más de cien años que tiene Colombiana sean una celebración de lo mejor del país, ese al que la bebida ha acompañado por más de un siglo, trascendiendo las generaciones, adaptándose a cada una de ellas y manteniéndose siempre actual e importante para Colombia.



Ha sido de esta manera que Colombiana se ha convertido en un auténtico ícono de la colombianidad, de todas esas características, valores y tradiciones que nos hacen únicos y nos identifican como hijos de esta tierra.



Por eso, hoy Colombiana aprovecha el 20 de julio para invitar a todos los colombianos a sentirse orgullosos de su patria y de todas esas particularidades que, no solo en fechas especiales sino a diario, hacen de este país algo único y maravilloso.



Una de ellas es, sin duda alguna, la pasión por el deporte. ¿Y es que acaso hay algo que nos una más a todos los colombianos que el grito de un gol de “El Tigre” Falcao?



En este sentido, Colombiana también resalta y expresa su amor a la cultura y al arte, porque sabe que Colombia es una celebración de folclor y tradiciones.



Somos un país multicultural lleno de riquezas muy diversas en todas nuestras regiones. Esto nos llena de una rica variedad en todo lo que se refiere a música, vestimenta y sabores.



Colombiana, a lo largo de sus más de cien años de existencia, ha exaltado todo ello, impulsando el talento de artistas y creadores locales, homenajeando prendas que son sello de nuestra identidad como el sombrero vueltiao y, por supuesto, dándonos un sabor único con una bebida hecha por y para nuestra gente.



Por eso, Colombiana también reivindica la “colombianada”, palabra que antes era sinónimo de vergüenza, pero que hoy reúne lo mejor de nuestros valores y nuestra forma de ser, como la amabilidad, la personalidad, la solidaridad, el amor por símbolos como la bandera y el himno, y la gracia de tener un estilo propio.



Esto se manifiesta incluso en la manera en la que hablamos. Colombiana lo sabe y por eso celebra todas esas palabras tan particulares que hacen de nuestra lengua algo tan especial. Esa es la invitación que hace Colombiana hoy 20 de julio: a despertar el amor por todas esas cosas que nos hacen únicos y que nos llenan de orgullo todos los días.



Porque ser colombiano es una felicidad indescriptible para Colombiana y para todos nosotros. ¿Sí o no, parcero?



Más información en https://www.facebook.com/colombianalanuestra/