Colombia, un país que avanza sobre dos ruedas

La primera vez que en el país se encendió la fiebre por el ciclismo, Efraín ‘el Zipa’ Forero se había coronado como héroe de este deporte luego de ganar la primera Vuelta a Colombia en el año 1951. Cuentan que en esa entonces este deportista, apodado así no solo por el nombre de su ciudad natal, Zipaquirá, sino a su herencia chibcha, realizó el trayecto completo de 1.254 kilómetros en poco más de 45 horas durante la primera edición de la competición. Gracias a su marcado pedaleo y ritmo, Forero arrasó y aparte de su triunfo en la general, se impuso en siete de las diez etapas que tenía la prueba.



Pero esta competencia no salió de la nada, fue producto de la visión de un grupo de soñadores y fanáticos del deporte que se unieron en 1950 para marcar el que sería el inicio de la historia del ciclismo en el país. Se trataba del ciudadano inglés Donald W. Raskin, el corredor Efraín Forero, Guillermo Pignalosa, Mario Martínez y el periodista Jorge Enrique Buitrago ‘Mirón’.



José Clopatofsky, ex editor de deportes de El Tiempo y director de Revista Motor, cuenta que Raskin acudió una tarde a las oficinas de El Tiempo, en la Avenida Jiménez con Carrera 7, donde estaba Enrique Santos Castillo, jefe de redacción del periódico, y le contó sobre la idea de organizar la primera vuelta a Colombia. A raíz de esto, este diario fue el primer patrocinador de dicho evento deportivo, en el cual participaron 35 corredores y cuyo punto de partida fue precisamente las instalaciones de esta casa editorial en el centro de Bogotá.



La primera etapa de esta competencia se corrió entre Bogotá y Honda, la segunda fue entre Honda y Manizales, luego se fue hasta Cali, se devolvió por Ibagué y la última etapa fue Girardot - Bogotá. Como ya se mencionó, el gran ganador fue ‘el Zipa’ Forero, el segundo lugar fue para el antioqueño Roberto Carlos Ramírez, y el tercero fue otro antioqueño, Pedro Nel Gil. Entre las grandes particularidades de la primera edición se encuentra que, por la época, casi toda la carrera se hizo sobre terreno destapado, lo que aumentaba la dificultad y el desafío para los corredores.



Otra de las curiosidades que acompañaron este hito que marcó la historia del ciclismo, de acuerdo con Héctor Urrego, director de Transmisión de Ciclismo de RCN, es que antes de correr esta vuelta, ‘el Zipa’ Forero hizo un ensayo con algunos dirigentes en el año 50 para ver si era posible realizar el evento. “Se fueron hasta Manizales: ‘el Zipa’ en bicicleta y los dirigentes en carro. Los dos días de las dos etapas que hicieron (Bogotá - Honda - Manizales) llegó primero ‘el Zipa’ en bicicleta que los dirigentes en carro”, añade el experto en esta disciplina.



De hecho, Urrego manifiesta que, aunque este fue el primer gran momento de este deporte, el ciclismo colombiano ya había empezado cerca de tres años antes en algunos eventos de tipo olímpico como los Juegos Bolivarianos en donde se habían ganado algunas medallas de oro en la pista.



Los años posteriores fueron difíciles para ‘el Zipa’ puesto que no volvió a ganar ninguna otra competición de este tipo porque en su camino se atravesó Ramón Hoyos Vallejo, quien sería el gran héroe del ciclismo entre los años 50 y 60. Además, durante este tiempo el país vivió muy pendiente de la vuelta por todo lo que significaba, de aquí se desprendió una lucha regional quienes querían ver figurar a sus representantes. La segunda edición de la vuelta se llevó a cabo en 1952 y la ganó un extranjero llamado José Beyaert del equipo del Valle con un tiempo de 71 horas, 4 minutos y 7 segundos.



Volviendo a Ramón Hoyos Vallejo, es necesario contar que este corredor nacido en Marinilla, Antioquia, subió al podio cinco veces como el ganador de cinco ediciones de la Vuelta a Colombia, por lo que fue bautizado por la prensa como ‘El escarabajo de la montaña’. De hecho, Clopatofsky recuerda que durante esos años de ganador hizo tres Vueltas a Colombia con Hoyos siguiéndolo desde una motoneta.



Como es imposible contar 70 años de historia en una cuartilla, Urrego resume a los grandes ciclistas nacionales por décadas: “Del 50 al 60 el primer gran héroe es Ramón Hoyos; del 60 al 70 y un poquito más adelante el gran rey fue Martín Cochise Rodríguez; del 70 al 80 fue Rafael Antonio Niño, quien se convierte en un ídolo al ganar seis Vueltas a Colombia y cinco Clásicos RCN; luego aparece ‘Lucho’ Herrera, quien dominaría la escena entre el 80 y el 90; y del 90 hasta el 2000 el título se lo reparten entre varias figuras que se fueron al exterior como Santiago Botero”.

La piedra angular

Los expertos consultados coinciden que a partir de los años 80 se dio comienzo a la gran aventura de los colombianos en el viejo continente por cuenta del triunfo de un compatriota en el Tour de L'Avenir. “La victoria de Alfonso Flores fue la que le abrió las compuertas al ciclismo nacional de manera definitiva en Europa. Ya se habían hecho intentos y ya se había corrido anteriormente allá, pero en este año se produjo la apertura definitiva. Esta victoria fue tan importante que en 1983 se admitió la presencia de un equipo colombiano en el Tour de Francia”, recuerda Urrego.



Asimismo, el ex editor de Deportes de El Tiempo, rememora que un ‘team’ de corredores nacionales nunca había hecho presencia en una competición de este talante, por lo que esta fue su primera vez. “Aquí nace la época de Alfonso Flores, Lucho Herrera y Fabio Parra, entre otros”, dice.



Cabe resaltar que, en América Latina la participación de ciclistas colombianos era poderoso. “Ya habíamos ganado la vuelta a México en 1967, que se había convertido en una obsesión para el ciclismo colombiano. Se ganaba en Costa Rica, en Chile, en Guatemala, en Táchira, y aunque ya se había ido a Europa y se habían hecho buenas actuaciones, el triunfo de Flores marcó un hito en la historia de Colombia”, afirma Urrego.



De hecho, hay que mencionar que la invitación a esta competencia, se consiguió gracias a la gestión de Héctor Urrego, después de su paso por París, cuando regresaba al país luego de los Juegos Olímpicos de Moscú y faltando solo dos meses para dar inicio al tour.



En el debút de la ‘selección Colombia del ciclismo’ en el año 83 en el Tour de Francia, las figuras más marcadas fueron Patrocinio Jiménez, que por su habilidad y sus condiciones para escalar lució la camiseta de los puntos rojos, es decir, la camiseta que identificaba el mejor escalador; y el Condorito Corredor fue otro personaje destacado. Ambos deportistas fueron tan importantes que al año siguiente, en 1984, fueron contratados europeos.



En casi 70 años de historia del ciclismo, este deporte y sus protagonistas han logrado grandes hazañas que permean la historia del país. El hecho de que por medio del seguimiento radial que se hacía de las carreras, la mayoría de los colombianos de la época de los años 50 en adelante, hayan llegado a conocer aspectos culturales y sociales de otras regiones que antes no se conocían como, por ejemplo, lo que se comía en el Valle del Cauca, cuáles carreteras estaban pavimentadas, entre otros datos, marcó un antes y un después tanto en este deporte como en la potencialización de la radio en Colombia.



Es más, Clopatofsky cuenta que correr una vuelta era igual de emocionante que cubrirla para un medio de comunicación. Además, “el ciclismo desarrolló la radio de una manera increíble, tanto así que los transmóviles nacieron para cubrir las Vueltas a Colombia. Estas eran unas camionetas desde donde se transmitían los pormenores del recorrido y en las cuales nacieron grandes voces de la radio como Carlos Arturo Rueda y Gabriel Muñoz López”, concluye el actual director de Revista Motor.



En cuanto a lo que depara el futuro, Nairo Quintana, el héroe del ciclismo actual, dijo en una entrevista con EFE y otros tres medios de comunicación internacionales, que “el ciclismo en Colombia ha crecido muchísimo y está muy profesionalizado. Se podría hacer mucho más para mejorarlo internamente, pero no sabemos cuál es el límite. Hay muchas cosas por cambiar, poco a poco, pero el ciclismo que tenemos ahora nadie lo imaginaba hace unos años”.