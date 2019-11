Colombia, país atractivo para el turismo médico estético internacional

Colombia es reconocida por ser uno de los destinos más atractivos en materia de salud, debido al reconocimiento internacional, la calidad y el costo en sus tratamientos. Es por esto que empresas dedicadas al turismo de salud de alta calidad cuentan con servicios exclusivos para pacientes internacionales.



Este es el caso de Elite Cirugía Plástica, organización legalmente registrada y certificada ante la Cámara de Comercio en Colombia, con Registro Nacional de Turismo (RNT 77216) que le ha apostado al turismo en salud de alta calidad, cubriendo completamente las necesidades del paciente internacional con paquetes increíblemente sofisticados All in One (todo en uno), desde su asesoría inicial hasta el seguimiento post quirúrgico final.

La experiencia a lo largo de los casi 10 años como consultores en el ámbito médico, y de la salud, han permitido que Elite brinde paquetes con todo incluido, los cuales no solo ofrecen servicios estéticos, sino que también contempla un paquete de experiencias turísticas en ciudades principales como Cartagena, Cali, Bogotá, y Medellín, logrando con esto que los pacientes tengan toda una experiencia única en el país, alcanzando la máxima satisfacción a la hora de regresar a su país.



Entre los beneficios que incluyen sus paquetes se encuentra: recibimiento en el aeropuerto, consulta con el médico especialista, entrevista con el anestesiólogo, exámenes de laboratorio a su llegada, honorarios médicos del especialista, honorarios de la clínica, insumos y medicamentos pre quirúrgicos, medicamentos post quirúrgicos, soporte según el procedimiento quirúrgico, seguro médico, enfermera domiciliaria todos los días durante su estadía en Colombia, controles post quirúrgicos, hospedaje, alimentación guiada en manos de chefs expertos, y conductores privados que llevan a cabo con total seguridad el transporte de los pacientes.

La experiencia a lo largo de los casi 10 años como consultores en el ámbito médico, y de la salud, han permitido que Elite brinde paquetes con todo incluido, los cuales no solo ofrecen servicios estéticos, sino que también contempla un paquete de experiencias turísticas en ciudades principales como Cartagena, Cali, Bogotá, y Medellín, logrando con esto que los pacientes tengan toda una experiencia única en el país, alcanzando la máxima satisfacción a la hora de regresar a su país.



Entre los beneficios que incluyen sus paquetes se encuentra: recibimiento en el aeropuerto, consulta con el médico especialista, entrevista con el anestesiólogo, exámenes de laboratorio a su llegada, honorarios médicos del especialista, honorarios de la clínica, insumos y medicamentos pre quirúrgicos, medicamentos post quirúrgicos, soporte según el procedimiento quirúrgico, seguro médico, enfermera domiciliaria todos los días durante su estadía en Colombia, controles post quirúrgicos, hospedaje, alimentación guiada en manos de chefs expertos, y conductores privados que llevan a cabo con total seguridad el transporte de los pacientes.

¿Cómo acceder a estos servicios?

Según el CEO & Founder de la compañía, Julián Therán Olivo, para conocer y acceder al portafolio que ofrece Elite Cirugía Plástica basta con ingresar a su página web, “en donde se establece el contacto con un ejecutivo comercial de la compañía, a través del cual se envía toda la información al paciente y se hace una valoración online con los cirujanos especialistas, luego de esto se entrega un presupuesto detallado y una vez este sea aprobado se organiza y programa el viaje y la llegada”.



Desde que el paciente llega a tierras colombianas y hasta que las abandona está acompañado todo el tiempo, dando cumplimiento a los múltiples beneficios adquiridos con el paquete elegido. Que tal como se mencionó anteriormente, no solo consiste en cuidados y servicios de salud, sino también en dar a conocer a Colombia como un país con mucha calidad humana y como atractivo turístico importante en Suramérica.



Así que todos los interesados cuentan con una opción segura, de calidad y además con valores diferenciales que harán de su viaje al país no solo una experiencia con excelentes resultados en términos de salud y belleza, sino que se cargarán de toda la cultura.



Conozca más sobre los paquetes y procedimientos que ofrece Elite Cirugía Plástica en www.elitecirugiaplastica.org