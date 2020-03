Colombia, tierra de emprendimientos

Una buena idea es aquella que conjuga talento, creatividad y pasión para influir de manera positiva en la comunidad; a su vez, es sostenible con el ambiente y genera un impacto social sin dejar a un lado la rentabilidad. Aunque hacer realidad una iniciativa transformadora es un gran reto, existen aliados y plataformas que actúan como consejeros para convertir las ideas en acciones.

Uno de estos es el Festival Detonante Bogotá 2020, evento que el pasado miércoles conectó a cerca de 40 emprendedores de Bogotá y Quibdó con una mesa de expertos en temas de negocios, medioambiente e industrias creativas, quienes actuaron como jurados para escoger a las dos mejores ideas que se llevarían el premio ‘Qué buena idea’ de Brisa, la marca de agua de The Coca-Cola Company.



“A través de nuestra marca Brisa, apoyamos el reconocimiento a buenas ideas de negocio. Fundamentalmente, buscamos proyectos que tuvieran un impacto ambiental y social muy claro y definido, además de ser innovadores y con potencial de crecer gracias a una clara estrategia de mercado”, señaló Juan Pablo Corredor, gerente de Asuntos Públicos de The Coca-Cola Company.



La mesa de jurados estuvo compuesta por representantes de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colsubsidio, The Coca-Cola Company, USAID, ACDI/VOCA, el BID LAB, el Sena, la Fundación Mario Santo Domingo, entre otros, quienes junto a Brisa le apuestan a las buenas ideas como motor de cambio.



Las propuestas ganadoras



Del lado del Chocó, el ganador del premio ‘Qué buena idea’ de Brisa fue el emprendimiento ‘La Tunda del Pacífico’, creado por Dujeyny Valencia con el propósito de dinamizar la economía de la región a partir del trabajo con pescadores artesanales y grupos de mujeres para la preparación de embutidos de pescado.



“Este premio nos va a ayudar a desarrollar nuestra propia línea de productos congelados de mar bajo nuestra marca, poder ampliarnos para llegar a un mercado potencial de clientes y, lo que más me mueve, generar cambios y empleo para esas personas que necesitan mejorar su calidad de vida”, aseveró la creadora de ‘La Tunda del Pacífico’.



De otro lado, el premio ‘Qué buena idea’ para los emprendimientos bogotanos fue para ‘Cappaz’, una marca de moda sostenible que busca contribuir positivamente al planeta y la sociedad a través de zapatos ecológicos cuyas telas están hechas a partir del reciclaje de botellas plásticas y de retal de confección, así como sus suelas están hechas en caucho natural y cascarilla de arroz, lo que mejora su descomposición natural.



“Buscamos cada día generar una idea nueva, hacer más por el planeta. ‘Cappaz’ nace desde lo que realmente nos hace felices y cómo esa experiencia nuestra puede generar realmente un aporte para construir un mejor mañana hoy”, manifestó Angie Ballesteros, cofundadora de este emprendimiento.



Cabe destacar que los ganadores del premio ‘Qué buena idea’ recibieron un aporte económico de manos de Brisa para el impulso de su emprendimiento, así como asesoría y mentoría por parte de los expertos que conformaron la mesa de jurados.



“Una buena idea es aquella que, de alguna forma, logra cambiar la forma de ver las cosas y eso fue lo que premiamos hoy. También son buenas ideas el trabajo que venimos haciendo a través de Brisa con la transformación de nuestra producción en aras de minimizar nuestro impacto ambiental. Por ejemplo, obtuvimos recientemente la aprobación del Invima para producir la primera botella que se fabricará 100 por ciento de botellas recicladas, para las presentaciones 280 ml, 600 ml, 1 litro y 3 litros sin gas; es decir, plástico que ha estado en las calles, que hemos recogido, transformado y reutilizado”, afirma el gerente de Asuntos Públicos de The Coca-Cola Company.



Bogotá y Quibdó, más cerca que nunca



La delegación chocoana dio a conocer ante los jurados de la ‘Mesa Detonadora’ emprendimientos que, como común denominador, exaltan las tradiciones, el patrimonio cultural y los elementos típicos del Pacífico colombiano en una oferta diferencial, con miras a la generación de empleo y desarrollo en una de las regiones más vulnerables del país.



A grandes rasgos, la muestra contó con proyectos de negocio de moda autóctona y sostenible, hecha a partir de fibras presentes en la naturaleza, y artesanías. De igual forma, la emblemática gastronomía local está siendo aprovechada por un número considerable de emprendedores, quienes ven en la oferta de experiencias culinarias un medio para cautivar a los paladares de todo el país y, por qué no, del mundo.



“Fue una importante jornada de trabajo con los emprendedores chocoanos. Escuchar sus ideas, apoyarlos y motivarlos contribuye a la recomposición del tejido social del departamento, a generar empleo y a dinamizar la economía en una región con tantas necesidades”, aseguró Juan Carlos Blanco, director regional del Sena en el departamento del Chocó.



Por su parte, muchos de los emprendimientos bogotanos que acudieron al llamado de la ‘Mesa Detonadora’ hacían parte de las industrias creativas o de “economía naranja”. Además, en la línea de lo ambiental, hubo plataformas que pretenden optimizar la cadena del reciclaje en Colombia e innovaciones apalancadas en el Internet de las Cosas.



“Hubo una gran diversidad de emprendimientos, algunos muy incipientes y otros con un poco más de camino recorrido y, probablemente, con mayor potencial. Fue muy interesante ver iniciativas que se afianzan a partir de la creatividad de la gente de nuestro de país, de sus ganas de hacer negocios a partir de oportunidades que surgen en la vida cotidiana”, señaló Juan Manuel Muñoz, uno de los miembros de la mesa de jurados de emprendimientos bogotanos.