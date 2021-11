“Colombia tiene una estrategia para enfrentar el cambio climático”

A pocos días de finalizar el evento de cambio climático más importante del mundo (la COP26) y luego de haber radicado el proyecto de Ley de Acción Climática, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, habló con este medio sobre cómo Colombia se está preparando para mitigar y adaptarse al cambio climático y de la E2050, una estrategia que presentó durante este evento.

¿De qué trata la estrategia E2050 y qué busca Colombia con su implementación?



Cuando Colombia entró a formar parte del Acuerdo de París, asumió unos compromisos para enfrentar el cambio climático y lograr que la temperatura del planeta no aumente más de 2ºC —en lo ideal, no más de 1.5ºC— al año 2050, respecto a la temperatura que el planeta tenía en 1750, o lo que se conoce como la era preindustrial.



Entonces, para cumplir ese compromiso global, cada país fija unas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), es decir, acciones para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y que deben ser actualizadas cada cinco años para incrementar su ambición, y nuestra meta en este sentido es reducir el 51% de nuestras GEI. El 2030 es un punto muy importante desde la política internacional porque es la fecha de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo cual marca una necesidad de que mucha de la política esté confluyendo hacia ese año. Esa es la razón por la cual esta nueva NDC va al 2030.



Y después del 2030, ¿qué? Este esfuerzo no se puede terminar ahí, el cambio climático es un problema muy grande como para pensar que en una década se va a solucionar. Y ahí fue cuando empezamos a fijarnos la meta de carbono-neutralidad a 2050, pensar a largo plazo. Y es que la nueva globalización es la del clima y la sostenibilidad.



Si hablamos de que el mundo y Colombia serán carbono-neutrales, ¿por qué nos fijamos unas metas a 2030, una NDC a 2030?



Porque vamos construyendo un camino. Las Contribuciones Nacionalmente Determinadas son una obligación, se hace una invitación a que los países hagan unas estrategias de más largo plazo, con un norte. ¿Ese norte qué lo fija?, la estrategia de largo plazo que, en nuestro caso, hemos llamado E2050.



Esta estrategia es el instrumento que va a orientar toda la acción nacional para que realmente nos podamos comprometer con que vamos a cumplir lo establecido en el Acuerdo de París. En las discusiones científicas y políticas se ha llegado al consenso de que en el 2050 el planeta entero deberá ser carbono-neutro, y se está invitando a los países para que participen en la iniciativa de convertir sus economías y sociedades en sociedades carbono-neutrales, y que aumenten su resiliencia climática.



¿Eso qué significa?



Que hay que reducir las emisiones tanto como sea posible, entendiendo que llegar al cero absoluto es imposible, porque cualquier acción humana y cualquier cosa emite carbono; el que estemos hablando en este momento emite carbono, si estamos pensando en un planeta más industrializado y más tecnificado, implica generar emisiones de carbono. El tema es reducirla tanto como sea posible, transformando la tecnología, pero sabiendo que habrá unas emisiones que no se podrán reducir, y esas deben ser compensadas en la misma proporción. Eso se puede hacer manteniendo los bosques con tecnología de captura de carbono. Es decir, que lo que emito es lo mismo que absorbo, eso es ser carbono-neutro.



En Colombia, ¿cómo lograremos ser carbono-neutrales?



Si queremos ser carbono-neutro debemos frenar la deforestación, hacer una tecnificación y un mejor manejo de las tierras agropecuarias, y lograr una transición en el aparato productivo para ser menos dependientes de los combustibles fósiles; cuando hablo del aparato productivo incluyo el transporte, el público intermunicipal, de carga, de pasajeros, todo. Ahí están las claves de las reducciones de Gases de Efecto Invernadero de Colombia, para que luego, a través de la biodiversidad, la restauración ecológica y la reforestación podamos balancear la ecuación y llegar a la carbono-neutralidad.



Para eso, la estrategia E2050 tiene tres elementos claves: uno, reducir significativamente las emisiones; dos, fortalecer la capacidad de adaptación de las sociedades, y tres, la construcción de una resiliencia climática. La E2050 toma ese último concepto, resiliencia climática, como el gran concepto, el gran objetivo; esto es, la capacidad de un sistema de enfrentar los disturbios, los retos, los choques; reorganizarse y continuar desarrollándose.



Además, queremos que nuestras ciudades sean biodiverciudades, para que la biodiversidad y la naturaleza estén en el centro del desarrollo.



¿Cómo debe entenderse la estrategia?



La E2050 es el instrumento de política que nos permitirá orientar esa transformación. Planteamos dos cosas importantes: lo primero es que debe ser entendida, ojalá, como un instrumento de política de Estado, no de gobierno. Lo segundo es que tiene que entenderse como un documento vivo, ¿por qué como un documento vivo?, porque en cuestión de unos meses no construiremos el futuro de un país. Tiene que ser periódicamente revisado, actualizado, mejorado, adaptado, ir transformándose.



Suena fácil decir que en 2050 queremos ser carbono-neutros, pero alcanzar ese objetivo es sumamente complejo y requerirá esfuerzo, presupuesto, tiempo, cambios, y la sociedad —públicos y privados— tiene que empezar a entenderlo, sobre todo porque quienes más van a ejecutar los cambios son los privados.



Hablando de privados, ¿qué beneficios puede tener una economía baja en carbono para un país como el nuestro?



Colombia tiene que empezar un proceso de transición que es gradual, no abrupto, que tiene que ir llevando a una transformación tecnológica que permita empezar a usar de una manera más eficiente la energía, a usar otras fuentes de energía, a producir y consumir de una manera distinta. Eso está amarrado a la innovación y la inversión. El país tiene que entrar en una fase de acompañamiento tecnológico, institucional y financiero que abra la puerta a nuevos negocios; el hecho de que estés pensando en recircularizar la economía ya te está abriendo un campo enorme para la producción de nuevos productos, para la generación de nuevas empresas.



Suena muy bonito, pero, en plata blanca, ¿cuál es el beneficio de esto para la gente?



Más allá de cumplir un compromiso internacional, es una estrategia de supervivencia contra el cambio climático. Si continuamos por las mismas sendas de emisiones y de baja adaptación, tendremos mucho más impacto sobre la economía y el bienestar humano.



Repito: la E2050 sirve para fijarnos un norte. Debemos soñarnos como un país distinto, un mundo distinto, y proyectarnos para eso. Las acciones a corto y mediano plazo deben estar en congruencia con ese sueño. De aquí al 2050 tendremos siete presidentes, es decir, siete configuraciones de Congreso, siete planes de desarrollo que deben estar articulados para que lleguemos a ser carbono-neutrales.



Ha nombrado varias veces la palabra adaptación; eso, en la realidad, ¿qué es?



Aprender a vivir con el problema, aprender a vivir sin perder el bienestar humano; a reconfigurar lo que llamamos bienestar humano para que la calidad de vida siga siendo la misma o mejor, bajo las nuevas situaciones y circunstancias que nos plantea el cambio climático.



Adaptarse es, por ejemplo, empezar a buscar una nueva variedad de papa, o un nuevo cultivo, algo que no te saque del mercado, de la vida, que te permita continuar con tu finca, pero bajo una nueva situación. Y para eso, precisamente también debemos apostarle a la naturaleza positiva, es decir, detener y revertir la pérdida de la naturaleza, y a la carbono neutralidad.