Colombia presenta su hoja de ruta para combatir el cambio climático

El próximo 10 de marzo, a las 10 a.m., todos los colombianos podrán asistir al lanzamiento virtual de la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), un compromiso vinculante en el que el país establece sus acciones y metas en cuanto a mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático entre el 2020 y el 2030.

Las NDC son el ‘corazón’ de los Acuerdos de París al establecer la contribución de cada nación firmante para combatir esta problemática global. Colombia actualizó y presentó formalmente su NDC en diciembre del año pasado, ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.



“Se trata de un documento muy ambicioso que actualiza la primera NDC, presentada en 2015, y que eleva significativamente sus metas en cuanto a reducción de emisiones, comprometiéndose a no emitir más de 169,4 millones de toneladas de dióxido de carbono para 2030. Esto constituye una reducción del 51% con respecto a las emisiones proyectadas para ese año si no se llevaran a cabo las acciones a las que nos hemos comprometido. Esto convierte a Colombia en uno de los países con mayor ambición en términos climáticos de la región”, afirma el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Correa.



La fuerza del consenso



Las acciones y metas de la nueva NDC son tan ambiciosas como necesarias. Tanto así que el documento que condensa sus metas ha sido aplaudido por la comunidad internacional e incluso por críticos del Gobierno debido a su rigurosidad. Y es que la actualización de la NDC es fruto de un largo proceso en el que fue clave la concertación con actores estatales, privados, académicos y de la sociedad civil.



En este camino participaron entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, así como empresas del sector privado y actores territoriales y comunitarios. Igualmente se sumaron a la discusión expertos ambientales y ciudadanos, gracias a una estrategia de participación que incluyó una consulta pública, una encuesta diligenciada por más de 100 expertos y diálogos con representantes de organizaciones indígenas, afrocolombianas, de campesinos, de mujeres y de jóvenes.



De esta manera, se logró dar forma a una NDC plural y participativa que se caracteriza por incluir no solo estrategias y objetivos en materia ambiental, sino también a perspectivas cruciales hoy por hoy: “Dentro de los elementos transversales que se han incorporado en esta NDC se encuentran el enfoque de género y diferencial con comunidades indígenas y vulnerables, la transición justa de la fuerza laboral, el enfoque de Derechos Humanos, entre otros. Estos novedosos elementos los hemos incorporado gracias al valioso aporte que la ciudadanía nos ha hecho llegar por medio de nuestra estrategia de participación”, anota al respecto el ministro Correa.



Conozca todas las novedades



Tan innovador como el proceso de la NDC es su contenido, que comprende 196 acciones por medio de las cuales el país espera lograr resultados que aporten a objetivos de índole mundial, como lograr que el planeta alcance la neutralidad en carbono para 2050 y que la temperatura global no suba más de 1,5 °C durante este siglo.



Algo que hace particular a la NDC colombiana, y que la convierte en un referente internacional, es el hecho de incluir, además de acciones de mitigación, acciones de adaptación y medios de implementación; todas estas acciones están consignadas en detalle y fueron construidas con las entidades encargadas de su implementación. Esto es importante porque en el documento se manifiesta explícitamente cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también cómo adaptarnos a las condiciones actuales y futuras.



“El mundo está transitando hacia la carbono-neutralidad y la resiliencia climática; son cada vez más los países que hemos asumido este compromiso. Esto implica que la economía global cambiará drásticamente y que es imperativo que las empresas y los territorios se adapten para seguir siendo competitivos. Aquellos que lo logren serán los que liderarán estas transiciones”, manifiesta Correa.



Para conocer estas y otras novedades de la actualización de la NDC, usted puede asistir al evento de lanzamiento, que contará con la presencia de Carlos Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores, así como de otros funcionarios nacionales encargados de presentar públicamente el documento.



En el evento, también se le dará un reconocimiento internacional a Colombia por las ambiciosas metas plasmadas en su NDC.



El próximo miércoles 10 de marzo, a las 10 a.m., disfrute en vivo de la transmisión del evento en español en el Facebook del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y en inglés en el canal de YouTube de la entidad.