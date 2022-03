“Cuando escucho a jóvenes decir que las profesiones del futuro no son precisamente las ingenierías; cuando otros de su generación afirman que las ingenierías están pasadas de moda… rompo mi silencio y les digo: observen por unos segundos sus casas, el celular del youtuber, la conexión a internet, la ropa que llevan puesta, sus autos, los tenis de última moda, sus computadores, su diseño de sonrisa o sus relojes. Detrás de cada una de esas cosas hay un ingeniero civil, eléctrico, de sistemas, electrónico, mecánico, industrial, o alguno de las múltiples ramas de la ingeniería”.

Esta concienzuda reflexión la hace Jorge Lenin Lemus Rojano, oficial de Revisión y Coordinación del Comando de Ingenieros del Ejército Nacional, quien hace 20 años se graduó como ingeniero civil en una universidad de Barranquilla y, no conforme con los conocimientos adquiridos, continuó sus estudios en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, donde cursó una Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural.



¿Por qué buscó a la Escuela para el posgrado? La respuesta es inmediata y contundente: “Por su calidad educativa, por su programa académico, por el reconocimiento del que goza en el sector y por su posicionamiento. El tema es de trayectoria y calidad. Si tuviera 20 años, volvería a estudiar en la Escuela”, dice el ingeniero de 40 años, oriundo de Ponedera, Atlántico.



Si se le pregunta por qué estudió ingeniería civil, responde como ingeniero militar experto en estructuras: “La ingeniera es la extensión de la de mano de Dios”. Y agrega que la ingeniería está al servicio de la humanidad, satisface las necesidades y resuelve los problemas técnicos, tanto de las personas como de la sociedad. Dice que, sin lugar a dudas, es una actividad que transforma el conocimiento en algo práctico.



Sus razones son las mismas por las que miles de colombianos aún estudian alguna ingeniería y optan por seguir aprendiendo y profundizando en determinadas áreas para obtener más y mejores herramientas académicas que les permitan estar a la altura de sus retos profesionales y personales.



En el caso de Lemus Rojano, la Maestría en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Estructural le ha permitido aportar al desarrollo de la ingeniería militar, que va desde la construcción de alojamientos para la tropa hasta vías y edificaciones militares.



El valor de un posgrado



¿Cuál es la importancia de los énfasis de las maestrías que se ofrecen en la Escuela? Capacitan a los profesionales en áreas específicas del conocimiento y les abren camino hacia la autopista laboral. “Sin duda, haber hecho un énfasis tuvo su retribución económica. Todos los que lo estudian están mejor remunerados porque tienen más que ofrecer, están más capacitados, cuentan con más herramientas para servir a la sociedad”, dice el ingeniero.



En su caso, estudiar un énfasis en Ingeniería Estructural tomó forma desde el pregrado, en las clases de Estática; ahí supo que le gustaba la ingeniería estructural. Posteriormente, durante su ejercicio profesional, confirmó el gusto por las estructuras y las estudió en profundidad.



Al culminar sus estudios supo que había fortalecido un área de la profesión que era de su total interés, decidió aportar desde el cumplimiento de sus funciones a la sociedad, se actualizó en las últimas tendencias y normas de ese énfasis y, desde el punto de vista laboral, accedió a cargos de mayor responsabilidad”.



“Si tomamos con responsabilidad, disciplina y pasión nuestros estudios, se nos abren todas las puertas para seguir creciendo profesionalmente. Un posgrado marca la diferencia y nos permite estar a la altura de las demandas del mundo actual”, confirma el ingeniero Lemus.



Quienes han decidido estudiar la Maestría en Ingeniería Civil en la Escuela, han tenido la posibilidad de acceder a nueve énfasis que los han llevado a otro nivel de formación: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Estructural, Geotecnia, Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente, Tránsito y Transporte, Construcción, Evaluación, Reparación y rehabilitación Estructural, Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de Tránsito.



Colombia necesita ingenieros



Germán Santos Granados, Master of Science en Recursos Hidráulicos y Ph.D. en Engineering Science and Mechanics de Virginia Tech, director de Posgrados de la Escuela, no sólo está de acuerdo con el ingeniero Jorge Lenin Lemus Rojano, sino que asegura que nuestro país exige soluciones propias para satisfacer las necesidades en los sectores ambiental, de vivienda, alimentos, energía, transporte, salud, industrial, informática y electrónica en un marco de desarrollo sostenible.



En ese sentido, la Escuela tiene una amplia y flexible oferta de programas de formación avanzada y, como ocurre en Ingeniería Civil, con posibilidad de profundizar en temas específicos a través de los énfasis de las maestrías para responder a las necesidades de la sociedad.



Los tres énfasis de la Maestría en Informática, es decir, Computación para Análisis de Datos, Ingeniería de Software Avanzada y Ciberseguridad, y los de Electrónica, Control y Automatización Industrial, Telecomunicaciones e Ingeniería Biomédica, son totalmente pertinentes en la época actual.



También lo son los de la Maestría en Ingeniería Eléctrica: Recursos Energéticos, Mercados de Energía y Sistemas de Potencia; y los de Industrial: Logística, Gestión de Operaciones, Gestión Estratégica Empresarial e Innovación en Materiales y Manufactura.



“El conocimiento científico de excelencia, del más alto nivel, creado y difundido colectivamente, que es la razón de ser de las universidades, también es la forma óptima de encontrar soluciones a los desafíos actuales, no sólo en esta emergencia sanitaria, sino en otros problemas estructurales como las desigualdades socioeconómicas, las brechas tecnológicas, la mejora de la calidad de vida, el medioambiente y la sostenibilidad”, opina Santos Granados.

Y es que es evidente que en un mundo cambiante y desafiante la única manera de afrontar los retos que trae consigo es con el conocimiento que evoluciona a diario. “Por eso es imprescindible actualizarlo y los nuevos programas de una universidad como la nuestra deben afrontar las nuevas realidades porque la sociedad moderna requiere que las personas se capaciten constantemente y adquieran destrezas dentro de un modelo revitalizado y flexible”, dice el académico.



Lemus Rujano, por su parte, asegura que un buen consejo para los profesionales jóvenes es que continúen con sus procesos de formación académica con mucho compromiso y toda la pasión. “Considero que nuestra sociedad necesita hombres y mujeres cada día mejor preparados; por supuesto, les recomiendo la formación de la Escuela Colombiana de Ingeniería como primera opción para continuar su preparación profesional o iniciarla. Lo digo por sus programas, su infraestructura, la calidad de sus docentes y sus procesos, que demuestran calidad en todos los sentidos. En cuanto a los énfasis, creo que estos son propios de los intereses y gustos de las personas, pero, en general, los que ofrece la institución están entre los mejores del país”.



“Nuestra nueva oferta es pertinente de cara a la situación actual; es variada y complementa muy bien la Escuela de Posgrados. Por ejemplo, la Especialización en Gestión Integrada de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Calidad y Medioambiente es particularmente interesante y vigente, pues aborda temas relacionados con dichas áreas desde el punto de vista de la ingeniería, al implementar los protocolos para garantizar la seguridad y la salud en el sector laboral. Por su parte, la Maestría en Ciencias Actuariales estudia científicamente la cuantificación de todo tipo de riesgos, que es un tema de inmensa actualidad, y la Maestría en Informática integra la esencia de la vertiginosa transformación digital que estamos viviendo”, dice Santos Granados.



En 2019, la institución actualizó sus programas de posgrado, comenzó a implementar cambios en muchos de ellos y está a la espera de que otros sean autorizados por el Ministerio de Educación Nacional. También planea ofrecer posgrados tanto en ingeniería especializada como en gerencia y áreas económico-administrativas gerenciales, que harán la oferta de la Escuela no sólo más interesante, sino actualizada, pertinente y coherente.



Medio siglo de tradición educativa



En el año en que la universidad celebra 50 de compromiso académico con el país, el directivo recalca la importancia del conocimiento y la investigación aplicada enmarcados en una infraestructura construida para garantizar formación integral con visión.



En este sentido se destacan sus centros de estudios, que agrupan a profesores con intereses comunes en un área específica de conocimiento para formar a los estudiantes de pregrado, posgrado, investigación y extensión.



Santos Granados exalta el nuevo edificio de Posgrados Luis Guillermo Aycardi, que aplica los conceptos de construcción sostenible y es sede, además, de las maestrías en Ciencias Actuariales,



Ciencia de Datos e Informática. Es una moderna edificación con tecnologías de información de punta e infraestructura complementaria para los 74 laboratorios recientemente construidos.



También destaca la remodelación del Edificio L, el Centro de Reflexión y la nueva cafetería, que fortalecen la moderna estructura física al servicio de la comunidad educativa y consolidan la base de otros 50 años de formación de profesionales de excelencia.



“Muchas personas creen que no están hechas para las ingenierías, pero debo decirles como ingeniero y como militar que no subestimen sus capacidades, ya que la disciplina venció a la inteligencia y está demostrado que con ellas también se construye un futuro”, dice el ingeniero civil Jorge Lemus, y agrega: “La pasión por lo que se hace y la disciplina permiten cumplir los sueños y éstos, puestos al servicio de la sociedad, contribuyen a continuar construyendo un mejor país para todos”.