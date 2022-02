En entrevista con Jay Jayamohan, director ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Harrisburg (HU), el experto en emprendimiento señaló que Colombia atraviesa por un momento ideal para crear nuevas empresas que, a su vez, se convierten en fuentes de nuevos empleos de calidad.



La Universidad de Harrisburg, cuya sede principal está en el estado de Pensilvania, EE. UU., y cuya representación para América Latina se maneja desde Panamá, diseñó un concurso para jóvenes emprendedores en el que se patrocina un proyecto de principio a fin, completamente desarrollado y listo para salir al mercado.

El nombre del concurso organizado por el Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE) de la universidad se llama ‘LaunchU - Student Startup Challenge’, en el que un panel de tres jurados selecciona a tres ganadores que automáticamente reciben un incentivo económico de US$ 2.500, US$ 1.500 y US$ 500, respectivamente. Los candidatos pueden ser estudiantes de bachillerato o universitarios de pregrado.



Más allá del premio inicial, el beneficio más importante está en el acompañamiento de expertos encargados de promover y llevar a buen puerto la idea original, lo cual tiene un costo para la universidad de US$100.000 por proyecto en promedio ($393 millones, aproximadamente).



Jayamohan, de ascendencia india, explica que países en vías de desarrollo como Colombia tienen un gran potencial de emprendimiento, debido a los problemas que sus pobladores enfrentan a diario y a las soluciones que deben plantear en su diario vivir.



Por ejemplo, el especialista rescata un caso en India en el que un grupo de jóvenes decidió crear un controlador para videojuegos más sencillo, de tan solo cuatro botones, teniendo en cuenta que uno de los emprendedores tenía un familiar con discapacidad física y era aficionado a esta actividad.



El dispositivo no solo tuvo éxito entre personas con discapacidad, sino entre otros usuarios que le veían su valor dada la sencillez de su operación.



Otro de los ejemplos de buenos emprendimientos que han pasado por sus manos está el de un hombre que inventó un dispositivo que ayuda a una persona inhabilitada para comunicarse.

Facebook Twitter Linkedin

Profesor Jayamohan Foto: Babel

Las cifras respaldan el espíritu emprendedor de los colombianos. Un estudio de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) dice que Colombia se ubica como el quinto país en América Latina con vocación empresarial, con un 42,2 por ciento, solo superado por Chile, Ecuador, Guatemala y Panamá.



Por su parte, el informe Global Innovation Index 2020, que evalúa variables como la adopción tecnológica, el tamaño del mercado, el sistema financiero, el dinamismo en los negocios y la infraestructura, ubica a Colombia en el puesto 68 en innovación entre los países del mundo.

Todos tenemos competencias para emprender

A la pregunta de si una persona que en casa o durante su proceso educativo no ha sido expuesta a la cultura del emprendimiento puede ser un empresario exitoso, el profesor Jayamohan pone su propio caso como ejemplo.



“Yo nací en India. Mi padre fue empleado toda la vida para la misma compañía. Él me envió a la universidad a estudiar ingeniería y trabajé durante algún tiempo para una empresa, pero cuando llegué a Estados Unidos y le comenté que iba a comenzar una empresa entró en pánico”, recuerda Jayamohan.



“Nosotros no somos emprendedores. Te envié a la universidad para que luego encontraras un empleo estable en una empresa. No tomes riesgos”, decía el padre del experto.



Para ser un emprendedor, según el especialista, se necesitan tres características, de las cuales todos tenemos por lo menos una: el ‘hacker’, el ‘hipster’ y el luchador.



“En nuestros países, sea India o Latinoamérica, siempre estamos tratando de sobrevivir, de encontrar soluciones a problemas”, señala el académico, quien asegura que esa es una de las características clave para convertirse en emprendedor.



Jayamohan define la personalidad ‘hacker’ como aquel que de forma natural tiene facilidad para encontrar soluciones a problemas y crear la tecnología para cumplir su cometido. Ejemplo de este tipo de personas son Bill Gates (cofundador de Microsoft) y Steve Wozniak (cofundador de Apple).



El segundo atributo es el del ‘hipster’, como Steve Jobs (cofundador de Apple): alguien que toma una idea y la vuelve atractiva para que la gente la acepte y la compre, incluso por un precio mayor.



El luchador, por su parte, es aquel que tiene la capacidad de vender un producto. Todas las personas tienen algunas de esas características en menor o mayor grado, y una siempre es más dominante que las demás.



Y de eso se trata la educación en la Universidad de Harrisburg: explotar las particularidades que hacen a un buen emprendedor: “Es enseñar a pensar en los problemas, solucionarlos y entrenar a las personas en el emprendimiento, más desde una perspectiva práctica que puramente académica”, afirma el profesor.



Por las anteriores razones, más la perseverancia, el emprendimiento tiene que ver con la asociación de diferentes personas y el complemento entre ellas.

Facebook Twitter Linkedin

Universidad de Harrisburg Foto: Babel

Ir a la fija con los proyectos

De acuerdo con el experto, más de la mitad de proyectos de jóvenes emprendedores gestionados por la Universidad de Harrisburg llegan a convertirse en verdaderas compañías, como la de un emprendedor que creó un software inteligente para hacer estudios de factibilidad para otorgar créditos a personas que no clasificaban como aptos en los bancos, pero que sí tenían capacidad de endeudamiento y de pago.



En cuanto a la ventaja competitiva de los emprendedores de países en vías de desarrollo, el profesor Jay Jayamohan pone como ejemplo el Silicon Valley, donde la mayoría de empresas han sido fundadas por inmigrantes, ya que estas personas por lo general han tenido que vivir una vida en la que los problemas y sus soluciones son asunto del día a día, entre ellos los inmigrantes Steve Jobs y Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX.



Una ventaja adicional de personas de otros países es la rapidez en la adopción de ciertas tecnologías, como las criptomonedas, mientras que en países como Estados Unidos hay un poco más de precaución: “La ventaja radica en la toma de riesgos”, explica el experto.



El especialista agrega que los emprendedores de países en vía de desarrollo se están enfocando en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, las criptomonedas y los tokens no fungibles, NFT (activos digitales), donde hay mucho campo de acción para emprender y ganar dinero.



Y en materia de emprendedores, no solo los jóvenes sobresalen, sino que la mayoría de proyectos exitosos son de individuos de más de 56 años, quienes cuentan con la ventaja de tener más experiencia de vida y quienes a menudo han pasado por situaciones difíciles, como quiebras financieras, que duelen mucho, pero que a su vez dejan muchas lecciones aprendidas.



Conoce más en:https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/concurso-para-jovenes-estudiantes-emprendedores-colombianos-653847