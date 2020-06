Colchones Paraíso celebra la reapertura de sus tiendas

Esto nos comparte Manuel Bronstein Presidente de la compañía, quien nos resume la experiencia de la cuarentena y el cierre de sus puntos de venta y fabricas como una oportunidad para centrar todos los esfuerzos en la innovación y nuevos desarrollos en materia de productos y portafolio.



Colchones Paraíso celebra la reapertura de su importante red de fabricación y distribución que consta de 224 tiendas y 7 plantas de producción ubicados en la extensión del territorio nacional. “El proceso de reapertura es paulatino, estamos enfocados en salvaguardar la salud de todos nuestros colaboradores y nuestros clientes, tenemos protocolos estrictos a los cuales les damos puntual cumplimiento” nos comparte Adriana Gutiérrez Gerente comercial de la compañía.

En Colchones Paraíso nos preocupamos por el bienestar de las familias colombianas por eso nos dedicamos a innovar y brindar soluciones de descanso que estén al alcance de todos.



Es así como nace BioLife, esta nueva referencia que pronto estará disponible en nuestras tiendas y venta online, y hace parte de la línea Paradise teniendo como propósito llegar a los hogares colombianos con una propuesta natural, eco-amigable y con un significativo valor de confort. BioLife como su nombre lo indica, está fabricada con materias primas de base 100% natural, su nivel de soporte es medio y su valor diferencial sin lugar a dudas es la fabricación con insumos antibacteriales.



BioLife surge de la investigación realizada a través de diferentes materias primas con el ánimo de estar siempre a la vanguardia, mejoramos nuestros procesos productivos, desarrollando un portafolio de excelente calidad y que atienden las necesidades de nuestros consumidores.

COLCHONES PARAÍSO Foto: COLCHONES PARAÍSO

En Colchones Paraíso permanentemente estamos en la tarea de encontrar insumos que le sumen valor a nuestro portafolio y que lleven a los hogares colombianos la mejor propuesta en materia de Costo vs. Beneficio. Afirma Guillermo Calvo gerente de producción de la compañía Zeolita es la materia prima que hace parte de este lanzamiento, un insumo 100% natural, mineral extraído de la lava volcánica, que proporciona beneficios para la salud, controla la humedad, tiene propiedades antibacteriales que reducen la propagación de ácaros, conservando el colchón libre de impurezas, además de sus múltiples beneficios tiene la propiedad de ser un retardarte del fuego, lo mejor de todo, es que esta materia prima no solo va a ser parte de la fabricación de la referencia BioLife si no que la compañía toma la decisión de incluirla en todas sus líneas de colchones resortados, con el ánimo de mejorar cada vez más sus productos y darle a sus clientes, una oferta integral.



La Zeolita es un mineral de formación volcánica totalmente natural y es ampliamente usado en diversas industrias, contiene iones que reaccionan eliminando bacterias y malos olores. Tiene grandes bondades tales como la purificación de agua, la fertilización de los campos, es fuente de alimento de los ganados, limpia las fuentes hídricas como los ríos y lagos, gracias a su importante grado de pureza.

La experiencia que nos brinda estos 50 años de trayectoria en el sector nos permite consolidarnos como la primera opción en soluciones para el descanso, brindando calidad y confianza a nuestros clientes, quienes han dejado su sueños en las manos de más de 2.500 colaboradores que fabrican y manufacturan todos los productos de hacen parte de nuestro portafolio, Colchones, Ropa de cama y Muebles con especial atención a los detalles, para llevar a los hogares productos de excelente calidad y 100% colombianos.



Queremos seguir acompañando los mejores momentos de sus vidas, reiterando nuestro compromiso en la construcción de familias felices y hogares que tengan bienestar y sueños placenteros. con precios justos y productos que estén al alcance de todos.Más Información.