Colchones Paraíso celebra 50 años y consolida su liderazgo en el país

Manuel Bronstein, gerente de la organización, destaca importantes logros en materia de ventas, inversión, crecimiento de la red de distribución, aumento de su capacidad de producción e incursión en nuevas ciudades.



Según el directivo, al cierre de 2018, Colchones Paraíso reportó ventas por $143.869 millones; registrando así un incremento del 59% con respecto al año anterior. Esta cifra tiene como respaldo el fortalecimiento de una red que combina puntos de venta propios y distribuidores. Dicha red suma actualmente 251 tiendas. De este total, 223 son propias, mientras que 28 corresponden a distribuidores.

La empresa dispone de importantes plantas de producción en Mosquera, Bogotá, Funza, Sopó, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. Actualmente se fabrican allí 15.000 colchones mensuales.



Dichas plantas fueron actualizadas tecnológicamente. Es así como la incorporación de nuevos equipos para la producción de guatas, fieltros, resortes, panales, acolchados, espumas y maderas, representó una inversión de US$3 millones.



La compañía espera cerrar 2019 con ventas por $179.000 millones, lo que representaría un crecimiento del 24%. Para 2020 espera sumar 24 tiendas a su red de distribución.

Mejoramiento de la calidad de vida

DON COLCHON Foto: DON COLCHON

“Estamos celebrando 50 años de sólida presencia en el país. Nuestro liderazgo como uno de los más destacados fabricantes nacionales de colchones, se traduce hoy en el desarrollo de excelentes productos que atienden las necesidades de un consumidor más exigente. Un consumidor que tiene como prioridad invertir en el mejoramiento de su calidad de vida”, afirma Manuel Bronstein.



Para este tipo de cliente se ha conformado un completo portafolio que comprende los siguientes productos: colchones; base camas y cabeceros, ropa de cama (almohadas, protectores de cama y plumones sintéticos), sofá camas, sillas puff, camas nido y tecnología superior de descanso con camas ajustables eléctricas, entre otros.



Dentro de este conjunto de soluciones se destaca “Paradise”, una moderna línea de colchones de alta gama que incorpora significativos avances tecnológicos en materia de confort, salud y bienestar. “Paradise” comprende seis categorías: Anti-Stress, Organic Cotton, Probiotic Life, Natural Soft, Aloe Vera y Bamboo.



Todos tienen en común las siguientes características: elaboración en telas jacquard; estructura de resortes que brinda total firmeza y flexibilidad; y acolchado en Viscofoam, espuma de alta densidad que se amolda perfectamente a las formas del cuerpo, ofreciendo una sensación de ingravidez.



“Queremos que esta celebración sea de nuestros consumidores y sus familias, quienes desde hace 50 años nos han confiado los mejores momentos de sus vidas. Hoy reiteramos nuestro compromiso, seguros de que vendrán muchos años más de arduo trabajo, empeño y dedicación, para seguir forjando los sueños y acompañando las sonrisas de todas las familias colombianas, que nos han llevado a ser la compañía número 1 del sector”, concluye el gerente de Colchones Paraíso.

Auto sostenibilidad

La compañía no solo refleja su éxito en los resultados económicos, sino también en la ejecución de programas de responsabilidad social empresarial y auto sostenibilidad que la convierten en referente nacional.



En este contexto es importante destacar:



- La madera utilizada en sus talleres de muebles proviene de bosques de pino renovables.



- Más de 800 mujeres trabajan en sus instalaciones. La mayoría de ellas son madres cabeza de familia.



- La organización adelanta actualmente un programa de disposición responsable de residuos y aserrines.

Cómo comprar soluciones de bienestar y descanso con total tranquilidad

La compañía dispone de puntos de venta físicos, tienda en línea y líneas de atención telefónica.

DON COLCHON Foto: DON COLCHON

Además de asegurar las mejores prácticas de producción y los más altos estándares de calidad, Colchones Paraíso ha diseñado una estructura de servicio que facilita conocer y adquirir, desde colchones, basecamas, cabeceros y Ropa de cama, hasta sofá camas y camas ajustables eléctricas.



La empresa conoce a sus clientes, su ubicación geográfica y sus hábitos de compra. Esto le ha permitido crear y articular una solución para cada momento y necesidad de compra.



Los que quieren disfrutar la experiencia de conocer de manera directa el producto, cuentan con 251 tiendas distribuidas por todo el país. Conocer su localización es fácil. La información está disponible en el sitio web de la compañía. Allí el cliente hace la búsqueda por ciudades.



Aquellos que prefieren navegar y solicitar en línea, disponen de una tienda virtual. Sólo tienen que ingresar https://colchonesparaiso.com/. Esta opción les brinda acceso a las características y costos de cada una de las referencias que conforman el portafolio de soluciones de la compañía.



Si prefiere comprar de manera telefónica, también es posible. Para este fin se han dispuesto los siguientes números celulares: 321 234 9217 - 314 461 4366 - 350 676 5793 - 350 676 5804. El horario de atención es el siguiente: lunes a viernes, de 7 a.m. a 5:30 p.m.; sábados de 8 a.m. a 5:30 p.m. y domingos de 10 a.m. a 5 p.m.



El conocimiento del cliente también se refleja en las opciones de pago. Estas comprenden desde pago en efectivo, pago con tarjetas de crédito y débito; hasta solicitud de crédito directo. Esta última alternativa es CrediParaíso. Su proceso se realiza a través del sitio web o en cualquier punto de venta físico de la compañía.

Esta modalidad cubre el valor total o parcial de los productos que el cliente desea adquirir, comprende cuotas mensuales, su interés es menor que el de las tarjetas de crédito y no exige cobro de cuota de manejo. La viabilidad y aprobación se realiza en un promedio de 24 horas.



Es importante destacar que cada una de estas opciones tiene el respaldo de asesores con amplia experiencia en el portafolio de productos de colchones Paraíso. Su objetivo es resolver todas las inquietudes del cliente, apoyarlo en la toma de decisiones y facilitar el proceso de compra.