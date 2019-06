Coctelería: experimentación y perfección

Detrás de cada buen coctel hay un trabajo cuidadoso en cuanto a su preparación y presentación. No se trata simplemente de combinar una serie de bebidas; se trata de encontrar la proporción perfecta y los ingredientes adecuados para crear un sabor único.

A lo largo de los años, gracias a la creatividad y recursividad de expertos de todo el mundo, se ha creado una amplia variedad de cocteles. Hoy por hoy, es posible distinguir entre cocteles aperitivos, es decir, de poco volumen y sabores frutales; cocteles digestivos, compuestos por sabores dulces que se pueden preparar con jarabe de cereza, granadina o melocotón, entre otros.



La preparación de cocteles tiene una historia muy larga y no hay un consenso sobre la fecha exacta en la que apareció el primero, pero sí se reconoce que fue a finales de siglo XIX cuando empezaron a popularizarse estás famosas bebidas.



Los cocteles alcanzaron su apogeo en Estados Unidos durante los años veinte del siglo pasado, en el marco de la prohibición de las bebidas alcohólicas, y actualmente hacen parte de reuniones familiares, fiestas, comidas y casi cualquier celebración.



Además, hoy se llevan a cabo eventos, concursos y festivales que ponen a prueba a los expertos cocteleros. Una muestra de esto es el Cocktail Festival, la fiesta de coctelería más grande del país en la que participan más de 100 restaurantes y bares de Bogotá y Medellín.



En el evento, que se llevará a cabo durante el mes de junio, Whisky Buchanan's y Ginebra Tanqueray serán las marcas protagonistas y las encargadas de dar vida a una gran variedad de sabores que podrán disfrutar todos los amantes de los cocteles.



El Cocktail Festival concluirá con el Cocktail Village, un espacio único en el Museo el Chicó en Bogota, en el que habrá cocteles con las mejores marcas, food trucks, y se elegirá al mejor bartender World Class de Colombia.



Se trata, pues, de un evento imperdible que les abre las puertas a todos los colombianos que quieran degustar los mejores cocteles. Así que #Midaseaver, a poner a prueba sus conocimientos sobre coctelería respondiendo las siguientes preguntas, ¡y a disfrutar del Cocktail Festival!



¿Qué tanto sabe de cocteles?



Responda las siguientes preguntas y ponga a prueba sus conocimientos.



1. ¿Cómo debe ser la copa ideal para disfrutar de un buen gin-tonic?



A) Pequeña, porque se trata de un trago fuerte que solo se puede beber de golpe.



B) Pequeña, porque es un licor caliente y no hay que permitir que se enfríe.



C) De boca angosta, para que los ingredientes se mezclen más rápido.



D) De boca grande, para que quepa la nariz y se puedan apreciar los aromas.



2. ¿Cuál es el coctel preferido de James Bond?



A) Martini agitado, pero no revuelto



B) Old-fashioned



C) Margarita



D) Cosmopolitan revuelto, pero no agitado



3. Un canciller lleva whisky, vermú francés y…



A) Ron miel



B) Tequila



C) Oporto



D) Ginebra



4. ¿Dónde se creó la ginebra?



A) Gran Bretaña



B) Ginebra, Suiza



C) Salamanca, España



D) Holanda



5. La piña colada se prepara con:



A) Ginebra



B) Ron blanco



C) Tequila



D) Whisky



6. ¿Cuál de las siguientes bebidas lleva whisky y se considera un coctel clásico?



A) Cerveza artesanal



B) Piña colada



C) Old-fashioned



D) Mojito



7. ¿Cuáles son los nombres de las cocteleras más utilizadas?



A) Boston, Deluxe y parisian



B) Española e italiana



C) Grande, mediana y pequeña



D) Las “tres piezas”



8. ¿Cuál fue la bebida alcohólica con mayor demanda durante la época de la Prohibición en Estados Unidos?



A) Cerveza



B) Tequila



C) Ginebra



D) Ron



9. ¿Cuáles de los siguientes ingredientes son necesarios para preparar un Manhattan?



A) Whisky de centeno, amargo de angostura, vermut dulce y una cereza.



B) Jugo de naranja, jugo de piña, jugo de lima, ron oscuro, ron claro, triple sec y granadina.



C) Tequila, triple sec y jugo de limón.



D) Ron blanco, crema de coco y jugo de piña.



10. ¿Cuál no es un ingrediente de una ginebra premium?



A) Fermento de cebada



B) Agua de manantial



C) Botánicos de calidad



D) Alcohol de gran pureza



El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.



Buchanan's 40% volumen de alcohol. Tanquerey 47,3% volumen de alcohol.