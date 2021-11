Cobranzas empresariales: un proceso indispensable en las compañías

Si de desafíos se trata, la pandemia ocasionada por el covid-19 afectó de manera directa las finanzas a nivel mundial y los colombianos no fueron la excepción. Y es que a lo anterior, se une el índice de desempleo del país que, según el Dane, en plena emergencia sanitaria, es decir, en mayo del 2020, la tasa de desempleo fue de 21,4 por ciento en el territorio nacional y de 24,5 por ciento en las 13 ciudades y áreas metropolitanas que lo conforman. No obstante, vale la pena aclarar que, hoy en día, el panorama es completamente diferente, pues las cifras han empezado a cambiar y las personas y empresas se han podido estabilizar, de lo que da cuenta el más reciente informe del Dane que destaca que entre agosto del 2020 y agosto del 2021, 914.000 personas salieron del desempleo.

En medio de ese contexto, los procesos de cobranzas estructurados se convirtieron en protagonistas, no solo porque tienen en cuenta todos los escenarios en los que se encuentran los deudores, sino porque le ofrecen a las compañías a las que les deben cancelar la deuda, un costo-beneficio mayor.



“Los procesos de cobranzas estructurados tienen en cuenta las variables de las herramientas tecnológicas que existen y el perfil del deudor al cual se le va a realizar la gestión de cobro, con el fin de poderle entregar información que sea realmente útil y que le permita a la compañía que está llevando a cabo el proceso, la recuperación de la deuda y la continuidad de dicho cliente como parte activa de la base de clientes. De igual manera, esos procesos de cobranzas estructurados permiten contar con una trazabilidad completa sobre todo el ciclo de cobro”, explica Maritza Garzón Vargas, gerente general de emtelco.



Los procesos de cobranzas estructurados en las empresas



La gestión de cobros dentro de una organización representa su fuente de vida, ya que en caso de encontrarse en una situación difícil, el área encargada entrará a decidir con base en la salud financiera de la entidad, las medidas que se deben implementar.



En línea con lo anterior, las herramientas tecnológicas adecuadas permitirán que los procesos de cobranzas estructurados sean más efectivos, por lo que contar con un aliado que preste dichos servicios es una de las soluciones más inteligentes, y en ese sentido, emtelco, compañía que cuenta con un amplio portafolio de productos y soluciones, no solo en temas relacionados con contact center y BPO, sino también digitales, de analítica y cobranzas, se ocupará de lo que usted como empresario necesita.



“Las compañías que llegan a nuestros servicios buscan procesos de cobranzas bastante maduros, que den un valor agregado, les permitan tener un control sobre los costos, mantener o mejorar su experiencia de usuario final y obtener cada vez más información para tomar decisiones acertadas. En ese sentido, el hecho de contar con un respaldo como el de nosotros, en donde diariamente nos preocupamos por seguir innovando y nutriendo el proceso de cobranzas que se realiza, significa que es un gana-gana de beneficios que les otorgamos a través de un amplio portafolio de canales de gestión, donde el deudor va a poder autogestionar lo que necesite y tener mayor confianza y libertad para actuar y cancelar; buscamos que la experiencia de ese proceso de cobro no lo impacte negativamente”, afirma Vargas.



Realizar los procesos de cobranzas estructurados con herramientas no solo representa para el deudor tener una mejor experiencia durante el proceso de cobro, también para las compañías simboliza efectividad en el recaudo comparado con una cobranza tradicional, disminución en los costos de operación, la posibilidad de llegar a más clientes y el crecimiento de su capacidad de respuesta a las necesidades de gestión de la misma.



“Nosotros nos ajustamos a la capacidad requerida por la compañía que nos está contratando, es decir, cuando se realiza una cobranza tradicional, la capacidad está dada a lo que el personal pueda gestionar o llamar, mientras que, con las herramientas que brindamos respondemos a lo que la compañía requiera, entregando insumos dentro del proceso que los ayude en la toma de decisiones en pro de mejorar y evitar que el área de cartera se vea impactada”, explica Vargas.



Collect-e: tecnología al servicio de los colombianos



El trabajo que emtelco realiza parte de un tema de analítica muy detallado que establece el prototipo de cliente al cual le va a realizar la gestión de cobro y de dichas herramientas que si bien, no son la solución en sí, actúan como puente para llegar al cliente y liquidar la deuda.



“Las herramientas pueden ser, por un lado, mensajes de texto, correos electrónicos, notas de voz, WhatsApp, agentes, páginas web, chatbots y formularios, entre otras, que operan como canales de comunicación para llegar al usuario final con información personalizada y, por el otro, aquellas que se utilicen al interior que consisten en tener una integración de los datos sociodemográficos de ese cliente, datos en la trazabilidad de la gestión realizada y la creación de variables para prototipar a los usuarios”, dice Vargas agregando que “Las herramientas que utilizamos nos permiten medir cuáles son los canales de gestión más acertados con determinado cliente que está en mora, diseñar información a la medida de los perfiles del cliente, crear esos perfiles que permitan una cobranza hecha a la medida y obtener indicadores para la toma de decisiones en pro del cumplimiento”.



Consciente de ello, emtelco creo ‘Collect-e’, un CRM de cobranzas que le da paso a la integración de los módulos de analítica para la perfilación del cliente, el diseño de la estrategia, la activación de los canales de gestión y el alojamiento de la trazabilidad de la misma, que se convierte en insumo para los diferentes tableros de toma de decisión que se le suministrarán a las compañías para las cuales emtelco prestará sus servicios.



“Collect-e se convierte en esa plataforma que tiene una trazabilidad de punta a punta en todo el proceso de cobranzas. No es solo llevar a cabo el análisis, la gestión y la base de datos, sino a través de ella poder tener todo el ciclo completo. Con Collect-e las empresas no solo van a poder tener el control, también conocerán en tiempo real el cumplimiento de las metas pactadas, controlarán sus gastos y activarán los canales que irán necesitando para cada uno de sus clientes. Collect-e le da la oportunidad a las empresas que estén a la vanguardia de los procesos de cobranza, sin la necesidad de invertir en varias aplicaciones porque en una sola tendrán todo lo que necesitan. Además, a futuro verán una madurez de los procesos de cobranza con altos índices de efectividad en el recaudo”, puntualiza Vargas.



Adquiera Collect-e



Si desea implementar Collect-e en su compañía puede contactarse con emtelco para que un equipo encargado le haga la debida presentación del producto, analice las necesidades de su empresa y le entregue una propuesta comercial ajustada a sus necesidades como compañía. Una vez acepte dicha propuesta, se dará inició a la implementación.

“Nuestros clientes pueden optar por dos mundos. En el primero contratan a Collect-e como herramienta de trabajo y nos encargamos de apoyarlos durante todo el tiempo de estabilización de la aplicación, para que después sea el área encargada quien le preste atención ante cualquier eventualidad que se presente. En el segundo mundo, la compañía, además de adquirir Collect-e como herramienta contrata a emtelco para que realice todo el proceso de cobranzas, y en ese ejercicio, nosotros entregamos un valor mayor porque no solo le proporcionamos la herramienta, sino que construimos el perfil de sus clientes, le proporcionamos un análisis de lo que encontremos frente al tema de recaudo para que retroalimenten sus procesos internos y hacemos reuniones periódicas de seguimiento para entender por qué los clientes están en mora, cuál es la percepción de ellos respecto a la compañía y cómo podemos tomar acciones. Eso sí, siempre estamos comunicándoles sobre las nuevas funcionalidades que se vayan desarrollando dentro de la herramienta”, finaliza Vargas.

Para mayor información o conocer más detalles sobre Collect-e ingrese a https://emtelco.com.co/contactanos/ o escriba a la línea de WhatsApp 304 637 0906.