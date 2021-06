Cliente de Resuelve tu Deuda cuenta su experiencia con la entidad

Con el objetivo de apostarle a la educación financiera y ayudar a las personas con deudas a recuperar su tranquilidad económica, nació Resuelve tu Deuda, la reparadora de crédito más grande de Latinoamérica y Europa, que durante sus seis años de operaciones en Colombia, ha recuperado 17 millones de dólares en cartera vencida, ofreciendo descuentos que llegan hasta el 52 por ciento. Tal ha sido su éxito que, tan solo en el país ha atendido más de 68.000 clientes y liquidado más de 30.000 deudas.

Recientemente Resuelve tu Deuda creó ‘Mi historia con las deudas’, una campaña dirigida a los clientes de la empresa que ya liquidaron sus deudas, en la cual cada uno de ellos decidió contar su experiencia para inspirar a aquellos que todavía consideran imposible retomar el control de sus finanzas. Luz Omaira Rivera, pertenece al grupo de los casi 4.000 graduados del programa y fue una de las cinco (5) ganadoras de ‘Mi historia con las deudas’, en donde asegura que su endeudamiento se produjo por exceso de confianza y su mayor error fue sobreendeudarse.



“Mi esposo y yo creamos una empresa de prestación de servicios. Nos estaba yendo muy bien y teníamos una buena solvencia económica, lo que nos hizo tener muchos productos financieros, muchos productos con los bancos. Pasando el tiempo, llegó la recesión económica y nos golpeó tan fuerte, que nos empezamos a ver mal para pagar las deudas que habíamos adquirido con los bancos y con las tarjetas de crédito. Al ver esto, los bancos nos empezaron a llamar y a presionar; nosotros estábamos angustiados”, cuenta Luz Omaira Rivera.



El hecho de no poder pagar cumplidamente y sentir la presión de las entidades financieras, llevó a Luz Omaira Rivera y a su esposo a tomar decisiones que a largo plazo ocasionarían que dichas deudas aumentaran. “Decidimos acogernos a un crédito rotativo, al cual yo le tenía terror porque los intereses eran altísimos (…) Las deudas empezaron a aumentar y la situación económica no mejoraba. Los bancos siguieron llamando, presionando, y pasado un tiempo, el banco nos dijo: “queremos darle un alivio financiero al crédito que tienen más alto”, y entonces el alivio era que nos iban a refinanciar la deuda; la cuota quedó alta y aunque tratamos de pagarla, no pudimos”, continúa Rivera.

En medio de ese panorama, Luz Omaira Rivera y su esposo continuaron buscando ayuda por parte de otras entidades que por distintos motivos les cerraron las puertas, hasta que un día, navegando por una red social, conocieron Resuelve tu Deuda.



“Una mañana yo estaba viendo Facebook y encontré un aviso que decía Resuelve tu Deuda. Entré al link y vi a una pareja mayor que comentaba su historia. Ellos tenían una empresa, quebraron y por más que vendieron todo para sus acreedores, quedaron debiendo millones. Cuando alguien les recomendó Resuelve tu Deuda, los ayudaron, los apoyaron y así lograron salir de las deudas que habían quedado pendientes. Esto me sorprendió y con mi esposo llamamos y el asesor muy atento nos citó y nos hizo ir al edificio donde está Resuelve tu Deuda. Todo parecía muy legal y nos explicó qué era Resuelve tu Deuda, de dónde venía, su misión, su visión; y ahí retomaron lo que era mi caso”, relata Rivera.



Fruto de la reunión entre el asesor de la empresa, Luz Omaira Rivera y su esposo, se inició un proceso en el que además de haber definido la cuota que debían pagar mes a mes, entendieron cómo operaba el sistema de ahorro de Resuelve tu Deuda, ya que una vez los usuarios ahorran, el equipo de dicha compañía negocia la deuda con el banco y cuando esta ya se haya finiquitado, la entidad financiera otorga un certificado de paz y salvo.



“Efectivamente comenzamos a pagar y con mucho miedo porque los bancos seguían presionando (…) En medio de todo empezamos a esperar y a consignar. Al año, Resuelve tu Deuda nos llamó a decir que ya habían negociado con el banco y que en pocos días nos llegaría el certificado de paz y salvo. Esto nos alegró mucho el corazón, tuvimos más tranquilidad y seguimos pagando los años que quedaban. El mes pasado terminamos de pagar la última cuota que teníamos con Resuelve tu Deuda. Hoy puedo decir que gracias a Resuelve tu Deuda salimos de las deudas”, finaliza Rivera.



En conclusión, son varios los testimonios que como el de Luz Omaira Rivera demuestran una vez más que todas las personas pueden salir adelante con disciplina y de la mano de expertos.

