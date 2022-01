Nuevamente, Claro Colombia fue reconocido como el operador de telecomunicaciones con la Mejor Experiencia de Cobertura 4G en el país, según el más reciente informe sobre la experiencia de la red móvil, realizado por la consultora internacional Opensignal.



Y es que, durante 2021, Claro llegó con 4G a 1.098 municipios en los 32 departamentos de Colombia, siendo la única compañía con cobertura móvil propia desde hace varios años en localidades apartadas como El Encanto o La Chorrera, en Amazonas; Mitú o Yavaraté, en Vaupés; Cumaribo o Puerto Carreño, en Vichada; La Esmeralda y Puerto Manrique, en Caquetá, o en Uribia en La Guajira.

De acuerdo con Carlos Zenteno, presidente de Claro Colombia, “esto es el resultado de los importantes esfuerzos y compromiso por conectar todos los rincones del país. Las inversiones que hemos hecho para contar con presencia en el 99% del territorio nacional, buscan transformar la vida de las personas y contribuir al crecimiento local, en especial de quienes habitan en las zonas más apartadas y vulnerables del país”.



Esfuerzos en cobertura



Adicionalmente, el año pasado Claro puso en servicio la tecnología móvil 4G en más de 210 localidades rurales de 23 departamentos del país, impulsando el crecimiento de más 50.000 habitantes de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés, que ahora están conectados. En los próximos cuatro años, Claro llevará a 1.348 localidades cobertura de internet móvil 4G por primera vez.



De la misma manera, junto con su iniciativa Escuelas Conectadas de Claro por Colombia, programa de sostenibilidad de la compañía, se conectó con internet gratuito a 61 instituciones educativas alrededor del país con el fin de beneficiar a un total de 113.769 estudiantes de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba,Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.



El premio de experiencia de cobertura 4G de Opensignal mide la potencia de la señal que los suscriptores móviles experimentan con la cobertura 4G en la red de un operador. Considera una escala de 0 a 10, analiza los lugares donde los clientes de un operador de red recibieron una señal 4G en relación con los lugares visitados por los usuarios de todos los operadores de red.



Acerca de Claro Colombia



Claro es el operador de telecomunicaciones móviles con mayor cobertura en Colombia. Lleva su señal 2G, 3G y 4G a 1.090 municipios de país con una red de más de 9.100 estaciones bases y cuenta con más de 33 millones de usuarios que lo han escogido como su operador de servicios móviles de voz y datos. Ofrece también servicios de telefonía fija, Internet de Banda Ancha y televisión cerrada a más de 3 millones hogares.



América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 25 países de América y Europa. Al 30 de septiembre de 2021, la compañía contaba con 382,5 millones de líneas de acceso, que incluyen 301,9 millones de suscriptores móviles y 80,6 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com



Acerca de Opensignal



Opensignal es un estándar global para entender el verdadero estado de las redes móviles mundiales, basado en mediciones de la experiencia real de los usuarios. Sus análisis impulsan la evolución de las redes móviles para mejorar la conectividad de todos. Read More.



Opensignal Awards – Colombia: Mobile Network Experience Report January 2022, based on independent analysis of mobile measurements recorded during the period September 1 – November 29, 2021 © 2022 Opensignal Limited.