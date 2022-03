A medida que avanza la era digital aparecen nuevos actores que se unen a dicho ecosistema tecnológico, los cuales, sin duda, representan para las empresas la oportunidad de crecer y transformarse, de lo que da cuenta Claro Colombia, una entidad que desde sus inicios se ha enfocado en ofrecerles a todas las compañías del país, sin importar su tamaño, servicios y soluciones a la medida de sus necesidades.

“Para Claro Colombia es importante ir más allá de ofrecer los servicios tradicionales, razón por la cual, cuenta con una sombrilla de productos para impulsar el desarrollo, el crecimiento y la automatización de las tareas, según las necesidades de cada empresa, negocio y/o emprendimiento. Su área especializada en dicho tema, Claro Empresas, cuenta con un amplio portafolio de soluciones digitales a la medida cada empresa, desde los emprendedores y pymes hasta las empresas mucho más grandes y grupos económicos”, afirma Isam Hauchar Agudelo, director ejecutivo dela Unidad de Mercado Corporativo de Claro.



En línea con lo anterior, las soluciones de Claro Colombia no solo les permiten a las compañías responder a las necesidades específicas del mercado, también las impulsan a automatizar sus procesos, tener el control de los mismos, administrarlos desde cualquier lugar y de manera segura, y ser parte de la transformación digital.



“Según la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), hoy en día, en Colombia, seis de cada diez negocios ya cuentan con una estrategia de transformación digital, lo cual hace cuatro años no era visto ni siquiera en el 25 por ciento de las compañías. Cuando una de ellas adquiere nuestros servicios, obtiene como beneficio que son servicios específicos para su core de negocio, se pueden construir a su medida y se pueden adquirir por demandas”, continúa Hauchar Agudelo.

Soluciones hechas a la medida

En la categoría Telcos del país, ninguna marca se ha posicionado en el mundo de las soluciones digitales, y en ese sentido, Claro Colombia tiene el conocimiento, la infraestructura y, sobre todo, la pasión de ser el socio de las empresas en el desarrollo de sus procesos.



En materia de experiencia del cliente, las soluciones en la nube de Claro Colombia ayudan a los empresarios a que accedan a sus negocios desde cualquier lugar. Con Software Claro Cloud, pueden controlar las principales operaciones como cotizaciones, pedidos, facturas, inventarios, compras, costos y nómina electrónica. Con Claro Backup, logran respaldar la información y los datos del cliente, protegiéndola durante todo el ciclo de vida de manera cifrada, tanto en la transferencia como en el almacenamiento y, con Office 365, trabajan de manera colaborativa y remotamente accediendo a los archivos o documentos para realizar modificaciones en línea.



Por el lado de la conectividad corporativa, las soluciones están orientadas a maximizar la productividad y mejorar la comunicación de las empresas con sus clientes, proveedores y socios de negocio.



Soluciones como PBX móvil les dan la oportunidad de permanecer en contacto con sus usuarios habilitando una PBX virtual de forma rápida y desviando las llamadas a números móviles o fijos, sin tener que invertir en infraestructura. Con Internet seguro, mitigan los riesgos de ciberseguridad sobre conexiones de internet, tienen el control sobre el contenido web al que acceden los empleados, detectan el ingreso de intrusos a la red y evitan la propagación de códigos maliciosos al interior de la organización.



En lo que a ciberseguridad se refiere, las soluciones están encaminadas a la seguridad empresarial y con ellas promueven el cuidado de la información de extremo a extremo, en dispositivos móviles, computadores, bases de datos y desarrollo de software e infraestructura en general, contemplan el cuidado en el ciclo de vida de la información y evitan la fuga de la información y el riesgo de fraude.



Por último, con los servicios de mobile marketing de Claro Colombia como App Mi Claro, push multimedia, llamada patrocinada, mensajes de texto, mensajes Sat Push y RCS potencializan las estrategias de mercadeo de sus empresas.

Hitss by Claro, más que un aliado

Con el objetivo de alcanzar los niveles más altos de interacción entre usuarios y diferentes interfaces ofreciendo servicios de desarrollo de portales, automatización de procesos a través de bots y machine learning para solucionar temas de servicio al cliente, ventas, post ventas y bajas, facturación, analítica y Big Data, Claro Colombia ahora es aliado de Global Hitss, una empresa con más de 30 años de experiencia en el mercado de soluciones digitales en América Latina.



“Queremos posicionar a Hitss by Claro como empresa de IT Solutions, puesto que hemos venido desarrollando nuevas soluciones y productos digitales basados en patrones de comportamiento, modelos de predicción y soluciones de new retail, integrando canales online y offline para incrementar la experiencia al cliente”, finaliza Hauchar Agudelo.



Para mayor información ingrese a www.claro.com.co/empresas/.