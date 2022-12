Con todo un amplio, completo e innovador portafolio de vehículos, Automayor S.A, concesionario Chevrolet, se ha consolidado desde hace 50 años como la compañía líder de vehículos especializada en el sector Gobierno, contando con el apoyo de la red más grande de atención en todo el país con el respaldo, calidad y garantía de GM Colmotores y su marca Chevrolet.

“Nacimos hace 50 años con el propósito de ofertar todos los vehículos de la marca al sector oficial: entidades descentralizadas, alcaldías, gobernaciones y demás instituciones del sector público colombiano”, ha destacado Edgar Sierra Rodríguez, gerente general de la compañía.



Durante sus cinco décadas de servicio, Automayor ha podido participar de manera oportuna y confiable en la oferta y abastecimiento de vehículos a entidades como: Armada nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional en todas sus dependencias, Ejército Nacional y todas sus dependencias, Secretaria distrital de seguridad, convivencia y justicia, gobernaciones y alcaldías, ministerios de Gobierno, Defensa Civil Colombiana, Agencia Logística de las Fuerzas Militares, Fondo Rotatorio de la Policía, Inpec, Corporaciones Autónomas Regionales, Embajada de Estados Unidos de Norte América, entre otros.



Esto gracias a todo un portafolio de servicios que incluye vehículos livianos, pick ups y toda la línea de vehículos comerciales que consta de: buses y camiones; de igual forma se involucra la entrega de la unidad con la adecuación requerida por la entidad: ambulancias, compactadores de basura, buses de pasajeros, camiones de carga y vehículos especiales.

Calidad y eficiencia, sus diferenciales

Sin duda, la transparencia que caracteriza a este concesionario ha permitido brindarle a todos sus usuarios los más altos estándares de calidad en los productos y los servicios ofrecidos. Son 50 años de cumplimiento total a nivel de calidad, oportunidad, garantía, respaldo, mantenimiento y repuestos.

Automayor S.A

“Nos enorgullece decir que hemos cumplido y entregado todos los contratos generados por nuestros clientes a lo largo de nuestra historia, sin ningún incumplimiento. Hemos superado las dificultades propias del negocio, adaptándonos a las cambiantes condiciones de mercado; es así como desde el 2015, somos proveedores oficiales del acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente, acuerdo establecido por el Gobierno nacional para que las entidades del Estado adquieran sus vehículos con total transparencia y con definición de precios por tipo de vehículo, línea, motorización y capacidad de carga; lo que genera total claridad y dinamismo en el mercado público de adquisición de vehículos”, añadió el gerente general.



Por todo ello, hoy las entidades públicas encuentran en Automayor un proveedor de total confianza en el cumplimiento de lo acordado y en la entrega a satisfacción de lo requerido, ratificando así, que durante estos años se ha superado todas las expectativas de clientes e interventores en el cumplimiento de las obligaciones propias de la compañía.

A la altura con los desafíos del 2023



Automayor también viene desarrollando proyectos con sus proveedores de carrocerías, donde aspectos como la innovación y calidad seguirán siendo una constante en los años venideros.



De entrada, se debe resaltar que el principal logro de Automayor durante estos 50 años ha sido representar a la marca Chevrolet con lujo de competencia, ocupando a la vez el primer lugar como proveedor de vehículos en el sector público, destacándose en las entidades adscritas al Ministerio de Defensa.



“Es muy satisfactorio poder aportar al crecimiento del país, estamos seguros que Automayor como excelente proveedor del Estado colombiano, ha aportado a elevar la productividad, eficiencia y seguridad de las operaciones de transporte de la mayoría de las entidades”, agregó el Sr. Sierra.



De cara a al 2023, cabe destacar que, si bien, el 2022 fue un año donde temas como la reactivación y crecimiento económico del país estuvieron a la orden del día, la industria automotriz estuvo enmarcada en un escenarios de escasez de producto e incremento de precios por condiciones macroeconómicas; eso sumado al hecho de que a manera general, la pandemia trajo para la economía importantes retos y la industria automotriz no fue la excepción. La no disponibilidad de vehículos por circunstancias ya conocidas aun no toma la senda de la normalidad, la producción de microchips, los temas logísticos y demás están aún en vía de corrección y, es por ello que el 2023 será un año de ajustes.

Automayor S.A

“Continuaremos trabajando dentro y fuera del acuerdo marco de vehículos para atender los requerimientos que presentan las entidades del sector Gobierno tanto de orden nacional como territorial (alcaldías, gobernaciones etc.)”, sostuvo el gerente de la compañía.

Mejora continua

Sin duda, el 2023 es un año que trae retos importantes para Automayor, pues a la par con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS, la industria cada vez eleva más los estándares a nivel de protocolos de mejora del medioambiente y utilización de energías limpias, situaciones que conllevan a que como marca Chevrolet se encuentren a la altura de estos requerimientos.



De igual manera, cabe anotar que como parte de su propósito de mejora continua, la marca también viene desarrollando proyectos con sus proveedores de carrocerías, donde aspectos como la innovación y calidad seguirán siendo una constante en los años venideros.



“Dentro de los planes de expansión está el fortalecimiento de nuestra red de aliados Chevrolet para la prestación de los servicios de posventa, de forma tal que nuestros clientes cuenten con una amplia red de talleres calificados a nivel nacional, donde puedan realizar sus actividades de mantenimiento y garantías”, concluyó el directivo.



Con total orgullo, ratificamos nuestro slogan: Automayor una decisión responsable.