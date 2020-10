Este 21 de octubre, la Escuela y la Casa Editorial El Tiempo se unirán para trasmitir por las plataformas digitales del diario, el Foro “Científicos de datos, los nuevos expertos para la industria 5.0”, en el marco del lanzamiento del primer Programa de pregrado de Ingeniería Estadística en Colombia y la Maestría en Ciencia de Datos.

La comunidad internacional ha realizado grandes esfuerzos para el entendimiento de los aspectos metodológicos y epistemológicos que respaldan la implementación de la ciencia de datos y la necesidad de profesionales con formación en pregrado y posgrado para liderar y ejecutar proyectos de investigación, innovación y emprendimiento, y transformar datos en información, tomar decisiones y generar estrategias para el entendimiento y desarrollo que conllevan los avances tecnológicos de la industria 5.0.



Lo anterior es la respuesta de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito a las necesidades y demandas del crecimiento de la ciencia y la tecnología con dos nuevos programas para la formación de científicos de datos en Colombia, que a partir del primer semestre de 2021 harán parte de su oferta educativa, de alta calidad y en constante evolución.



Así las cosas, la Escuela presenta el primer Programa de pregrado en Ingeniería Estadística en Colombia, con un plan de estudios innovador y visionario, acorde con las necesidades del mundo moderno, diseñado para la formación de líderes en ciencia de datos y transformación tecnológica para el análisis de información en los sectores industrial, empresarial y científico.



“Es el primer pregrado en Colombia que ofrece a sus estudiantes una formación multidisciplinaria en ingeniería y el análisis científico de datos a partir del conocimiento y el estudio de la estadística, las matemáticas aplicadas, la computación, el desarrollo de habilidades para implementar y diseñar herramientas de alto nivel tecnológico, que apoyen la creación de soluciones en los contextos empresarial, académico e investigativo, enmarcados en la ciencia de datos, la transformación digital y la nueva revolución industrial”, asegura Ana María Gómez Lamus, coordinadora y profesora del programa.



¿Por qué Ingeniería Estadística?



En su Proyecto Educativo Institucional, la Escuela declara objetivos la contribución al desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, en concordancia con su naturaleza. Por ese motivo, en el 2018, en el marco de la formación de profesionales actualizados en las áreas del conocimiento en ciencia y tecnología, el Programa de Matemáticas, el Departamento de Matemáticas y el Programa de Ingeniería de Sistemas, siempre a la vanguardia en temas de tecnología, innovación y educación, propusieron la creación del Programa de Ingeniería Estadística para la formación de profesionales que acepten y den solución a los desafíos de la industria 5.0.



Hoy es una realidad que se ofrece a todos los jóvenes que quieran aceptar el reto de convertirse en profesionales que desarrollen soluciones (resultados y decisiones) a los desafíos en los contextos investigativo, empresarial y académico. Este nuevo programa le permitirá al país contar con talentos, a través de un plan de estudios flexible que puede desarrollarse entre ocho y diez semestres (de acuerdo con la dedicación de cada estudiante), en la modalidad presencial, con énfasis en ciencia de datos, computación científica aplicada, modelamiento y optimización.



Un ingeniero estadístico puede desarrollarse en diferentes ámbitos laborales como líder, emprendedor, innovador, ejecutivo, gestor, investigador, analista, asesor o consultor en equipos multidisciplinarios para Data Science e Information Tecnology (IT) de organizaciones o grupos científicos del sector público y privado.



Por ejemplo, en industrias tecnológicas (de ingeniería, software, manufactura, medioambiente, biomedicina, farmacéuticas, entre otras), sectores empresariales de innovación y emprendimiento (Startups, Spin-off), finanzas y seguros (bancos, cooperativas, financiadoras, aseguradoras), en cargos como los de científico de datos, ingeniero de datos, arquitecto de datos, administrador de datos, protector de datos, investigador estadístico, gestor de analíticas, gestor IT, investigador IT, coordinador IT, investigador de negocios, analista de riesgos, analista de inversiones, entre otros.



Ciencia de datos, el centro de la industria 5.0

​

El Programa de pregrado de Ingeniería Estadística es complementado por la nueva Maestría en Ciencia de Datos, dirigida por la ingeniera Sonia Alexandra Jaimes Suárez, decana del Programa de Ingeniería Industrial de la Escuela y también directora de la Maestría en Ingeniería Industrial de la Escuela.



“Los datos son considerados actualmente el activo más valioso del mercado, así como la habilidad para hacer proyecciones y estadísticas acertadas. En ese sentido, poseer el conocimiento de cualquiera de los dos convertirá a nuestros profesionales en expertos, preparados para enfrentar la dinámica global de los negocios de alto valor”, dice la ingeniera.



Los magísteres en ciencia de datos son los responsables de recolectar, analizar e interpretar grandes volúmenes de datos; son expertos en identificar formas para mejorar la operación del negocio y generar competitividad, a través de un plan de estudios que desarrolla habilidades para el modelamiento de datos, la aplicación de técnicas de procesamiento y la toma de decisiones.



Algunos diferenciales del programa son: la sinergia de los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas y Matemáticas; la diversificación e integración de áreas del conocimiento para consolidar la investigación; el fortalecimiento, en cantidad y calidad, de la oferta de posgraduados de TI; estudiantes que se convertirán en profesionales capacitados para ejecutar proyectos de ciencia de datos en una organización; flexibilidad para seleccionar créditos de electividad en otros programas de maestría de la Escuela y un cuerpo de profesores de reconocida trayectoria empresarial e investigativa.



Con estos programas, la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito mantiene la continuidad en su oferta académica y les permite a sus estudiantes no solo iniciar una carrera profesional con futuro sino profundizar sus conocimientos en una maestría con alta demanda en el país.



Foro de alcance nacional e internacional

​

El conversatorio “Científicos de datos, los nuevos expertos para la industria 5.0” comenzará a las 2:00 p.m. y contará con la participación de invitados de gran impacto en los ámbitos empresarial y científico:

• Germán Morante, presidente de Data Management Association (DAMA), Capítulo Colombia.

• Pedro Olaya Trejos, consultor y profesor en Data Science & Math del Instituto Tecnológico de Monterrey.

• Iván Olier Caparroso, profesor titular en ciencia de datos de la Facultad de Ciencias de la Computación y Matemáticas en la Universidad de Liverpool John Moores, quien además es profesor de la Escuela.

• Harvey Rosas, profesor asociado del Departamento de Estadística de la Universidad de Valparaíso (Chile).

La moderación estará a cargo de Rafael Quintero, editor de la Unidad de Datos de la Casa Editorial El Tiempo.