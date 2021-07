Christian Mondragón, el creativo colombiano que conquista EE. UU.

Hoy, los creativos publicitarios son un perfil muy apetecido por su capacidad de generar ideas que derivan en ganancias multimillonarias. No obstante, más allá de la rentabilidad que estos expertos pueden generar en las empresas por medio de innovadoras campañas, hay algunos que se han propuesto impactar positivamente a las personas, a las comunidades y a la sociedad: uno de los más reconocidos es Christian Mondragón.

Desde temprano en su carrera, este redactor publicitario colombiano ha trabajado en diferentes agencias de publicidad nacionales e internacionales, además de campañas que le han dado la vuelta al mundo. Por ejemplo, Christian Mondragón fue una de las mentes creativas detrás de ‘El Balígrafo’, el bolígrafo usado en la firma de los Acuerdos de Paz con las Farc hecho a partir de balas reales usadas en el conflicto armado.



“Nosotros le propusimos a la entonces ministra de Educación, Gina Parody, convertir un elemento de guerra en un símbolo de paz y educación, e invitamos a escritores, periodistas y estudiantes a escribir cómo se imaginaban una Colombia en paz. El impacto fue tan positivo que ‘El Balígrafo’ fue noticia mundial y hoy hace parte del museo Nobel de la Paz en Estocolmo, Suecia, y del Museo de Historia Nacional de Colombia”, cuenta Mondragón.

Christian Mondragón, el aventajado



Con modestia, el exitoso creativo afirma que en la industria de la publicidad los aplausos son para todo el equipo y sus principales líderes suelen permanecen detrás del telón. Sin embargo, cabe resaltar que Mondragón ha recibido unos 200 reconocimientos a lo largo de su carrera.



En cualquier caso, este tulueño (hoy radicado en Dallas, Estados Unidos) también cuenta con varios premios a nivel individual, entre los que se destacan haber sido reconocido como el mejor redactor publicitario en Colombia por el ranking One Club de New York (2017); ser mencionado en los rankings mundiales de creatividad: The Most Awarded Copywriters en 2016 y 2020, una publicación de The Drum (uno de los portales más reputados del mundo en cuestiones ‘marketing’, agencias de publicidad y medios de comunicación); y haber sido ganador del prestigioso premio ‘Young Lions Film Colombia’.



Igualmente, Mondragón ha representado a Colombia en el festival de Cannes Lions en Francia y puesto en alto su bandera en festivales de creativos en Las Vegas, Estados Unidos.



“También he sido invitado en dos ocasiones por London International Awards a su programa de capacitaciones de jóvenes talentos; dicho programa elige solo 100 jóvenes creativos de todo el mundo para acercarlos con las personalidades más destacadas de la industria publicitaria”, afirma el distinguido redactor publicitario.



Christian Mondragón, el referente



En tan solo 11 de años de carrera, Christian Mondragón se ha consolidado como uno de los talentos creativos referentes en Colombia y Latinoamérica gracias al trabajo con una larga lista de marcas nacionales e internacionales, entre las que se destacan Coca Cola, Pepsico, Fritolays, Dunkin Donuts, Milo, Nestlé, Canon, AT&T , California Lottery, Carl’s Jr, eBay, Covered California, Schwarzkopf, Boomerang TV y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.



“Gran parte de mis ideas tienen un sentido social, el cual intento fortalecer junto a las marcas con las que trabajo. Sin duda, los creativos tenemos el poder de impactar positivamente a las personas, las comunidades y a la cultura de cada país, mostrando siempre su mejor cara”, afirma Christian Mondragón.



En línea con lo anterior, la campaña ‘Second Chances’ (Segundas Oportunidades) -lanzada recientemente en Estados Unidos- es otra de las grandes ideas con las que Christian Mondragón quiere mandar un mensaje positivo al mundo.



‘Second Chances’ es una campaña cuyo objetivo principal es incentivar a más personas a convertirse en donantes de órganos. “Partimos de la idea de que la donación de órganos es el mejor regalo que una persona puede darle a otra. Teniendo en cuenta que solo la mitad de los estadounidenses se registra para convertirse en donante, decidimos cambiar esta realidad”, cuenta el destacado redactor.



Por ello, Christian Mondragón y su equipo diseñaron una estrategia que les permitía a los conductores que estuvieran identificados como donantes ser “perdonados” por las pequeñas infracciones de tránsito que cometieran.



“Cuando un agente de tránsito detenía a un infractor y verificaba que éste es donante de órganos, le daba una segunda oportunidad y lo felicitaba por ser donante. En solo un mes, 110.000 conductores se inscribieron como donantes, es decir, 30.773 más que el mismo mes del año anterior. Gracias a esta campaña, podemos darle una segunda oportunidad a aquellas personas que necesitan un trasplante para seguir con vida”, narra el creativo sénior.



La gran acogida de ‘Second Chances’ permitió que la idea trascendiera y llegará hasta Canadá, donde la campaña también fue implementada con éxito.



Christian Mondragón, el multicultural



La vasta experiencia de Christian Mondragón, además de darle un grado de maestría tal que ha sido invitado como jurado de diferentes festivales de publicidad en Europa, Norteamérica, Asia y Latinoamérica, le ha permitido crear una red de amigos y contactos profesionales a nivel global.



Por ello es que no le han faltado las ofertas laborales en Estados Unidos, el mercado número uno de la industria publicitaria. Precisamente, Mondragón está radicado en ese país desde hace algunos años.



“Debo confesar que no estaba entre mis planes cercanos radicarme aquí, pero las campañas que venía produciendo en Colombia me ayudaron a destacar, por lo que recibí varias ofertas laborales desde Estados Unidos. Sin importar el país, mi motivación siempre es la misma: crear contenido relevante para las culturas; no hay orgullo más grande que estar en la calle o en una fila en un banco y escuchar a las personas hablar con tanta admiración de mi trabajo”, puntualiza el reconocido creativo.



Christian Mondragón llegó al país norteamericano convencido de que su visión multicultural puede favorecer a muchas agencias de publicidad, de ahí que su plan sea seguir generando grandes ideas que contribuyan a cambiar problemáticas y, de paso, hagan crecer a los negocios.



En este momento, el talentoso creativo trabaja para Dieste Inc., una de las agencias multiculturales más importantes de Estados Unidos, donde actualmente asumió el liderazgo de campañas para una importante compañía de telecomunicaciones, una marca de ‘snacks’ y otra de alimentos.



“En el futuro, me encantaría producir mi primera campaña para el ‘Super Bowl’ y, por qué no, para los Premios Óscar. Ya estoy cerca de lograrlo, debido a que trabajo con marcas muy importantes que pautan en dichos eventos; aunque el objetivo también es hacer parte de campañas globales. El talento latinoamericano, en especial el colombiano, es muy admirado en este país, por eso estoy muy agradecido y quiero aprovechar al máximo esta oportunidad”, concluye Christian Mondragón.



Para él, la receta del éxito es no tener recetas. Eso sí, Mondragón está convencido de que para crear ideas que generen un impacto positivo es necesario ponerse en los zapatos del otro; entender a las personas y comprender sus necesidades.

No cabe duda de que Christian Mondragón continuará generando grandes ideas que darán de qué hablar en todo el mundo. Sus éxitos son su mejor carta de presentación.