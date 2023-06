Llega el día de celebrar con papá, la oportunidad perfecta para sorprenderlo con un detalle auténtico, lleno de sabor, tradición, exclusividad y una elegancia que combina con la valentía y tenacidad de ese héroe sin capa que ha estado presente en cada paso del camino: Chivas Regal 18, el whisky escocés de mezcla de 18 años, intenso y complejo.

Con premios tan codiciados como el de ‘Mejor whisky escocés mezclado’ del International Wine and Spirits Competition de 2014, Chivas 18 impresiona en cada sorbo y logra conquistar los corazones de los amantes de esta bebida en todo el mundo. Haciendo uso de las mejores barricas que se encuentran en las profundidades de los valles escoceses, desde 1997 se han creado sabores intensos que tienen como resultado un whisky refinado, con una experiencia de sabor interminable.



Su perfil de sabor complejo y variado lo ha convertido en un whisky de mezcla icónico. En cada sorbo de Chivas 18 esperan sus singulares sabores de caramelo, chocolate negro y naranja ácida, entre otros. De hecho, el paladar aterciopelado de chocolate negro le concede elegantes notas florales, además de un discreto y dulce toque ahumado.



No cabe duda que, su versatilidad es uno de sus mejores atributos, pues beber Chivas 18 solo o con hielo, permite explorar las notas de sabor de este whisky escocés de mezcla.



Adicionalmente, no se limita a degustar los paladares de un selecto grupo de papás, pues puede funcionar perfectamente tanto para aquellos papás sofisticados, como para los modernos y alegres, para los tradicionales, o por qué no también para los alternativos y los ‘todoterreno’. Es una mezcla ideal para todos, con la que se vale celebrar en grande.

En cócteles clásicos

Por supuesto, Chivas 18 es también una combinación perfecta para cócteles clásicos con whisky escocés, que ayudan a destacar su impresionante perfil de sabor.



Muestra de ello es el Old Fashioned, el cóctel con whisky más icónico de la historia. Solía decirse que el Old Fashioned fue creado en el Pendennis Club de Louisville. Su reconocimiento ha hecho que, a lo largo de los años, haya estado presente en una larga lista de canciones, películas y libros. Y a pesar de lo que su nombre pueda implicar, este cóctel no pasa de moda, se utilizan pocos ingredientes y es fácil de hacer.



Si bien, todos los whiskies de Pernod Ricard son ideales para preparar un buen Old Fashioned, es de resaltar que la mezcla más adecuada es la del Chivas 18, ya que es una de las mezclas más complejas y permite que el sabor del whisky se destaque.

¿Listos para degustar?

Conozca cómo hacerlo:



Ingredientes:

50ml de Chivas (cualquier mezcla) 2 chorritos de amargo de Angostura 5ml de jarabe de azúcar Cáscara de naranja, para decorar

Preparación: