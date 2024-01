Chery muestra compromiso y potencia de marca

En 2023, Chery tuvo un desempeño sobresaliente. Las ventas anuales en 2023 alcanzaron 1.881.316 unidades, un crecimiento interanual del 47,8%, superando las ventas totales del año anterior. Detrás de las altas cifras de ventas se encuentra el avance continuo de la estrategia global de la compañía, un compromiso con la tecnología central y la innovación, una búsqueda incesante de la excelencia en la calidad del producto y el alcance cada vez mayor en actividades benéficas globales. Guiados por la filosofía de "En algún lugar, para algún lugar", los productos de Chery se exportan a mercados de todo el mundo y la empresa goza de una prestigiosa reputación.

Aquí un recuento de algunos importantes momentos en los que Chery mostró su fuerza de marca



La asociación de Chery la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales) y UNICEF (Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia de las Naciones Unidas) en Wuhu, China, organizando simultáneamente una reunión de más de 600 representantes de los medios internacionales y usuarios globales de 40 países se reunieron en la sede de Chery Automobile, para presenciar el compromiso de la marca con la filantropía global y compartir la visión de una nueva vida verde, ecológica y en armonía



Así mismo, Chery se asoció oficialmente con Unicef y se comprometió a proporcionar 6 millones de dólares durante los próximos dos años para el "Programa Temático de Educación Global" del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta financiación también ofrecerá apoyo flexible a iniciativas educativas en China, México, Sudáfrica y Turquía. Además, Chery se unió a la Uicn para firmar un Memorando de Entendimiento. Ambas partes explorarán enfoques innovadores para la conservación y restauración ecológica de bosques, humedales y océanos. A través de estas iniciativas, pretenden contribuir activamente a la protección de los entornos vulnerables del mundo.



También el mundo fue testigo del anuncio de Chery en la creación del Programa de Fondo de Bienestar Público Verde en el pasado Salón del Automóvil de Shanghai. Yin Tongyue, presidente de Chery Automobile, Zhang Guibing, director general de Chery International, y representantes de los concesionarios lanzaron conjuntamente el fondo, lo que supone un nuevo pináculo de la responsabilidad social corporativa de Chery en su estrategia global.



Si bien hubo grandes avances en las relaciones en virtud de mejorar el mundo y apoyar a la infancia, los reconocimientos de Chery también fueron para sus vehículos y para su marca. Ancap dio a conocer los resultados de las primeras pruebas oficiales bajo las nuevas normas 2023. El Chery Tiggo 7 Pro obtuvo una “calificación de seguridad de cinco estrellas”.



El Tiggo Serie 7 se destaca como uno de los modelos de exportación clave de Chery, y el Tiggo 7 Pro, introducido en el mercado australiano en 2023, rápidamente ganó popularidad a nivel local.



En las recientes pruebas de choque del Tiggo 7 Pro, obtuvo puntuaciones notables: 88% en protección de ocupantes adultos, 87% en protección de seguridad infantil, 72% en protección de peatones, ciclistas y motociclistas, y 86% en asistencia de seguridad. Como resultado, el Tiggo 7 Pro obtuvo la más alta “Clasificación de seguridad de cinco estrellas”.



A nivel del poder de la marca, se publicó el Top 50 de creadores de marcas globales chinos, Chery fue el mejor creador de marcas globales chinos en automóviles. En la lista de 2023, 11 marcas han subido más de 5 puestos. En la categoría de automóviles, Chery Auto estuvo a la cabeza con una tasa de crecimiento de 18 puestos en comparación con el año pasado. El informe señaló que las marcas de rápido crecimiento ofrecen innovaciones que satisfacen las aspiraciones de vida de los consumidores. El desempeño sobresaliente de Chery fue inseparable de su compromiso de realizar la transformación de la "fabricación" a la "fabricación de calidad" y la "fabricación inteligente".



Chery continúa brindando mejores productos y servicios a los usuarios globales para obtener un alto "sentido de valor" en la mente de los consumidores globales y lograr un fuerte crecimiento. Adicionalmente, según la clasificación del Estudio de Calidad Inicial de China (IQS) publicada por la organización autorizada J.D. Power, en el ámbito de marcas, la empresa ocupó el primer lugar en la calidad de los automóviles nuevos entre las marcas independientes de China, subiendo un lugar en comparación con 2022. A nivel de modelos, el Tiggo 4 ocupó el primer lugar entre los SUV compactos en los segmentos del mercado.



Acerca de Chery



Chery Automobile Co., Ltd. fundada en 1997 es una marca global de automóviles ubicada en China, enfocada en las nuevas tecnologías, la innovación en nuevos modelos y la calidad de sus productos y servicios posventa.Actualmente, la compañía está posicionada como el principal desarrollador chino de marcas globales en la industria automotriz según el ranking de Kantar y Google “2023 Chinese Global Brand Builders Top 50”, y ocupa el puesto 14 en la lista general de empresas, habiendo experimentado un sólido crecimiento en su poder de marca. Durante los últimos 20 años, Chery se ha enfocado en la innovación independiente y ha establecido centros de Investigación y Desarrollo en China, Alemania, Estados Unidos y Brasil, estableciendo un equipo global de I+D automotriz de más de 5.500 personas. De esta manera, Chery ha creado con éxito marcas de productos como Arrizo y Tiggo con ventas globales acumuladas de más de 10 millones de unidades. Es la primera empresa china de automóviles en exportar vehículos completos, piezas para embalaje bajo la logística de CKD (Completely Knock Down), motores, tecnología de fabricación y equipos al mercado global. Ha incursionado en más de 80 países y regiones, con más de 12 millones de usuarios en todo el mundo. Así mismo, ha realizado aportes significativos a nivel social a través de numerosas actividades enfocadas en el desarrollo ecológico, la protección ambiental y el bienestar social.



Acerca del Grupo Vardí



Es una empresa de clase mundial, orientada a la movilidad y productividad, diversificado en distribución y venta de vehículos, maquinaria y negocios conexos, enfocada en generación de valor y bienestar para el país de una manera sostenible. El Grupo Empresarial Vardí integra una amplia



experiencia y eficiencia en procesos de importación, comercialización y distribución de vehículos y equipos, servicio posventa, repuestos, financiación, trámites y seguros. Representa marcas como Nissan, UD Trucks, Changan, Orbea y Camelback, tiene presencia en más de 20 ciudades y municipios del país y cuenta con cerca de 3.000 empleados y colaboradores.