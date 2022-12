Llega la Navidad y con ella la alegría de compartir con familiares, amigos y seres queridos. Sin duda, es el momento ideal para la unión, la reconciliación y todas las muestras de afecto, mientras se disfrutan prácticas o celebraciones que año tras año han estado presentes: una buena natilla, un buen dulce, los regalos, una buena cena y por qué no, un brindis con un buen licor.

Si bien estas fechas nos permiten revisitar las tradiciones, son también la mejor oportunidad del año para romper con algunas. Para esta tarea, The Glenlivet, la marca escocesa de whisky single malt, se convierte en una excelente aliada, pues precisamente, y de manera muy original, su concepto se basa en 'romper las tradiciones', brindando la alternativa de vivir unas fiestas únicas con un sabor exclusivo que está a otro nivel.



A diferencia de otras marcas del mercado que tradicionalmente se consolidan como un licor exclusivo para hombres o personas en la ‘edad plateada’, The Glenlivet ha concentrado sus esfuerzos en eliminar estigmas y hoy se posiciona como una bebida ideal para acompañar momentos gratos tanto de hombres como mujeres, aficionados del whisky o nuevos en la categoría, que buscan sabores únicos y originales.



Se dice que es el sabor original porque fue la primera destilería en producir whisky legal en la región de Speyside, en Escocia. Es un single malt o whisky puro de malta porque es producido en una misma destilería durante todo su proceso, sin ser mezclado con whiskies de otras destilerías ni de otros granos. Es una marca fresca que llegó para romper las reglas.

En la colección

The Glenlivet Founder's Reserve y The Glenlivet 12 Años son dos de las referencias de marca que se encuentran en Colombia: la primera, un Whisky ligero y dulce, con notas de durazno y piña, unidas en una textura cremosa y suave, una expresión que es homenaje a quien comenzó todo, George Smith, creador de la marca en 1824. Por su parte, 12 Años es una referencia suave, equilibrada, floral y afrutada que se convierte en la invitación a darse gusto en una bebida con características como su particular color oro brillante y vibrante y, un sabor delicadamente balanceado con fuertes notas de manzana, cardamomo y maple.



Bien sea para la celebración de Noche Buena o Año Nuevo, cualquiera de estas dos alternativas funciona perfectamente si de romper tradiciones y disfrutar de experiencias únicas se trata, pues además de deleitar el paladar con su original sabor, este es un whisky que puede ser empleado en la preparación de cócteles o acompañar recetas donde se convierte en el ingrediente que le da el toque secreto a cualquier preparación.

El regalo perfecto

The Glenlivet también se convierte en el aliado perfecto para tener un detalle original que sorprenda a sus seres queridos en estas festividades. Una botella de Founder's Reserve o una 12 Años son opciones muy atractivas para regalar, pues además de su sabor, su presentación con un diseño moderno y una gama de colores llamativos, las convierten en una alternativa ideal.



No queda duda que con The Glenlivet hoy es posible vivir una Navidad diferente, llena de encanto y originalidad. Estas fechas, en las que revivimos las tradiciones, son perfectas también para romperlas, salir de los esquemas y crear nuevos estándares.



¡Compruébelo usted mismo!

(https://www.carulla.com/whisky-glenlivet-founders-x-700-ml)Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986.