Casilleros virtuales, una manera segura de comprar en el extranjero

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han facilitado los procesos de compra y venta a través de internet. Según el Observatorio eCommerce de Colombia, durante el 2017 se presentó un incremento del 24 por ciento en el monto de las transacciones digitales en el país con respecto al año anterior: de 41,4 billones de pesos se pasó a 51,2 billones de pesos.



Teniendo en cuenta las necesidades de los colombianos a la hora de hacer compras online en el extranjero, empresas de envíos como 4-72 ofrecen el servicio de recepción y procesamiento de paquetes en Estados Unidos, con su posterior distribución en Colombia.

Al momento de afiliarse al servicio, los clientes de 4-72 reciben acceso a una dirección física y a un número de casillero en Miami, con lo cual pueden direccionar sus compras y recibirlas en la puerta de su casa u oficina en Colombia.



Este tipo de servicios son cada vez más populares entre los compradores colombianos. ¿Por qué? Para Iván Solano, gerente de producto Casillero Virtual de 4-72, hay tres razones principales: “Primero, por la gran diversidad de productos que se pueden conseguir en el comercio extranjero; segundo, por la posibilidad de conseguir estos productos a precios competitivos generando ahorros para el usuario; y tercero, por la comodidad de comprar desde casa en cualquier momento”.

Un servicio con valor agregado

Sin importar en qué lugar del país se encuentren, los compradores colombianos pueden disfrutar de los múltiples beneficios que ofrece Casillero Virtual 4-72:



Rapidez: Una vez que el producto llega a las bodegas de Miami, Casillero Virtual 4-72 tarda pocos días en llevarlo a su destino final: tres días hábiles si el envío va a Bogotá, cuatro a ciudades principales y de seis a siete días en los lugares más alejados del país.



Protección de la mercancía: La protección del producto no tiene costo adicional cuando su valor declarado no supera los USD 100 y cubre el 100 por ciento del valor declarado del producto.



Precio justo: El valor de los paquetes enviados a través de Casillero Virtual 4-72, se liquida por peso físico y no por peso volumétrico. La primera libra de un paquete podrá movilizarse por 6.50 dólares.



Menos impuestos: Al utilizar Casillero Virtual 4-72, el cliente se beneficia con la exención de IVA para envíos que ingresan al país por valor declarado de hasta 200 dólares. Además, puede obtener un ahorro adicional del siete por ciento al momento de hacer sus compras en tiendas virtuales de Estados Unidos, pues la dirección de Casillero Virtual 4-72 se encuentra exenta de impuesto a las ventas en ese país.

Sr. Pack, un aliado ideal

Para quienes no pueden quedarse en casa a esperar la entrega de sus compras o para quienes simplemente buscan privacidad al recibir sus paquetes, el servicio de envíos 4-72 tiene la solución perfecta: Sr. Pack.



Se trata de un novedoso sistema de autoservicio ubicado en distintos puntos de Bogotá. Sr. Pack, le permite a los compradores recoger personalmente sus envíos las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin ningún cargo adicional.

“Una vez el producto llega a Bogotá, el comprador recibe un código QR con el que puede recoger su envío; solo debe escanearlo en la máquina para que el casillero se abra y le entregue el paquete”, explica Solano.



Sr. Pack está ubicado en ocho puntos de Bogotá: Carulla Rincón de la Colina, Carulla 140, Alhambra, Éxito Niza, Bomba Calle 85, Unilago, Fontibón y Salitre.

Sr. Pack se encuentra ubicado en ocho puntos estratégicos de Bogotá. En la imagen, máquina ubicada en Salitre. Foto: Crédito 472

¿Cómo funcionan los casilleros 4-72?

1) Ingrese a www.casillerovirtual4-72.com.co, afíliese con sus datos personales y reciba su dirección de casillero virtual en Miami.

2) Realice sus compras por internet en tiendas de Estados Unidos utilizando su dirección de Casillero Virtual 4-72 en Miami.

3) Casillero Virtual 4-72 recibe sus compras en Miami, las procesa y las envía a Colombia.

4) Reciba sus paquetes dentro del tiempo establecido en su casa, oficina o Sr. Pack.