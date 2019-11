Casalimpia, ahora por días y digital

Nunca antes había sido tan fácil tener acceso al servicio doméstico en Colombia, y mucho menos sin las responsabilidades que hoy conlleva el contratar, por cuenta propia, esta clase de labores, en términos de prestaciones y los beneficios de ley.



En eso pensó Casalimpia y por ello se dio a la tarea de buscar la manera de facilitarles la vida a empresarios y familias, y hoy ya cuenta con el servicio de limpieza por días para estos segmentos. Y lo mejor, se pueden solicitar a través de la nueva plataforma web de la compañía o desde su App móvil, disponible en iOS y Android.



Y es que acceder a estos servicios es muy sencillo. Los interesados solamente deben descargar la aplicación Casalimpia en la tienda de su celular o ingresar a la página web www.casalimpia.co.

Posteriormente, deben seleccionar los días en los que requieren el servicio de limpieza; proporcionar la dirección en la que será prestado el servicio, elegir el tipo de servicio (si es para Hogar o Empresa); luego seleccionar las actividades para realizar, escoger a la experta de limpieza de su preferencia y, finalmente, pagar y disfrutar de su servicio.



La compañía recuerda a los usuarios que no tienen que preocuparse por las prestaciones sociales del prestador del servicio, puesto que Casalimpia las asume en un 100 por ciento.

Lo que debe saber sobre el servicio

​

Estas son algunas de las dudas más comunes que presentan los usuarios al momento de solicitar la labor de una experta en limpieza:



- ¿Puedo pagar el servicio directamente cuando se ha prestado en mi hogar o empresa?

​

No, primero se debe reservar el servicio y realizar el pago con tarjeta de crédito, débito o en efectivo en las sucursales autorizadas. Una vez realizado el pago se liberará el servicio para ser prestado el día requerido según la solicitud.



- ¿Puedo siempre trabajar con la misma experta de limpieza?

​

Sí, pero este requerimiento está sujeto a disponibilidad, es decir, se debe validar la agenda de la experta previa a la transacción; para garantizar que esto se cumpla, Casalimpia recomienda solicitar el servicio con varios días de antelación.

- ¿El servicio de limpieza por días está disponible a nivel nacional?

​

No, inicialmente solo está disponible en Bogotá.



- ¿El servicio solicitado incluye los insumos?

Los insumos no están incluidos, pero se puede adquirir un kit con productos especializados de Casalimpia a través de la App, los cuales quedan con el cliente y podrán ser utilizados para futuras limpiezas.



- ¿Puedo solicitar servicios de limpieza los domingos y festivos?

​

No, el servicio está disponibles únicamente de lunes a sábado, en días no festivos, en turnos de 4 y 8 horas



- ¿Debo pagar la seguridad social de la experta en limpieza?

​

No, las expertas de limpieza son contratados directamente por Casalimpia S.A. y es dicha compañía la cual realiza el pago de todo lo exigido por la ley, incluido el pago de seguridad social.



- ¿Cómo garantizan que la experta en limpieza es confiable?

​

Casalimpia asegura un riguroso proceso de selección y contratación, incluyendo en sus filtros pruebas de poligrafía y visita domiciliaria para cada una de las expertas en limpieza.



Pida su servicio a través de la App Casalimpia

O a través de la página web www.casalimpia.co