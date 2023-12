Casa Quiroz: técnicas y tecnologías para el cuidado de la piel

El interés de las personas en el cuidado de su piel sigue en aumento. De hecho, cada vez más individuos toman conciencia de la importancia de mantener una piel saludable, generando así un crecimiento en la demanda de tratamientos de belleza facial. Hoy en día, existe una amplia gama de opciones, desde procedimientos de limpieza hasta alternativas más avanzadas, diseñadas para adaptarse a diversas necesidades.

En Casa Quiroz se encuentran a la vanguardia de los procedimientos faciales Foto: Casa Quiroz

A pesar de la popularidad de los tratamientos de belleza facial, la clave reside en realizar estos procedimientos en un entorno seguro y confiable. La elección del lugar adecuado no solo asegura resultados efectivos, sino que también minimiza los riesgos asociados con intervenciones en la piel. En este contexto, en Cartagena de Indias, la capital del departamento de Bolívar, se encuentra Casa Quiroz, un establecimiento donde especialistas ofrecen tratamientos inyectables y utilizan tecnologías de vanguardia que cumplen con los más altos estándares de seguridad y eficacia.



“El objetivo al crear Casa Quiroz fue entregar un mensaje diferente a lo acostumbrado en el área médica. Buscábamos que las personas que ingresaran se sintieran conectadas con cada espacio de la clínica. Nuestra filosofía de trabajo se centra en la cultura de la belleza, más allá de lo superficial, y en inculcar una verdadera conexión del aspecto físico con la identidad interior”, comenta el Dr. Carlos Quiroz, médico dermatólogo y director de Casa Quiroz.



En cuanto a los tratamientos, el especialista destaca la importancia de incluir diversos procedimientos dentro de un plan estratégico según los objetivos de cada paciente; estos procedimientos incluyen toxina botulínica, ácidos hialurónicos, bioestimuladores y tecnologías. “Los estimuladores de colágeno desempeñan un papel crucial para sentar las bases de un envejecimiento favorable a largo plazo. Sabemos que los procedimientos de satisfacción instantánea son los más populares, pero los que requieren cierto tiempo para ver sus resultados van a permitir envejecer de manera natural y armónica”, agrega el doctor.

Al realizarse un tratamiento, los pacientes reciben un certificado de seguridad con los detalles del inyectable que ha sido aplicado. "Nos interesa que los pacientes conozcan todos los aspectos de Casa Quiroz Foto: Casa Quiroz

Ahora bien, la tecnología principal empleada en Casa Quiroz es Ultherapy, que estimula el colágeno en varias capas del rostro, mejorando progresivamente la firmeza de la piel, incluyendo la papada, el contorno facial, surcos y arrugas. Además, recurren a la bioestimulación para estimular la producción de colágeno y elastina perdidos con el tiempo, así como a la combinación de microagujas robóticas con radiofrecuencia fraccionada.

Lo que todo paciente debe saber

Casa Quiroz Foto: Casa Quiroz

En Casa Quiroz, tienen un claro enfoque en convertirse en un referente de dermatología a nivel nacional, ya que en este momento no existe un centro similar que vincule esta filosofía de conectar el exterior con el interior. Con este propósito, han llevado a cabo una comunicación de marca que abarca todos los procedimientos de su portafolio, los materiales utilizados y las tecnologías manejadas, con el fin de que los pacientes puedan conocer el tipo de lugar al que están acudiendo. Al realizarse un tratamiento, los pacientes reciben un certificado de seguridad con los detalles del inyectable que ha sido aplicado.



"Nos interesa que los pacientes conozcan todos los aspectos de Casa Quiroz para que confíen en nuestro equipo de dermatólogos. Damos información detallada de todos los procedimientos, tanto de lo que sí pueden como de lo que no pueden lograr para que tomen las mejores decisiones. Nos hemos enfocado en construir un equipo de dermatólogos entrenados en técnicas avanzadas para evitar eventos adversos, identificarlos a tiempo en caso de que ocurran y dar el tratamiento oportuno para que el paciente esté lo más seguro posible; estar confiado y tranquilo no tiene precio para nosotros", explica el Dr. Quiroz.



El médico dermatólogo expone esta información a los pacientes después de que el equipo de profesionales de la salud de Casa Quiroz evalúa la calidad de la piel, la dinámica facial, el contorno facial y otros aspectos relevantes. Según el Dr. Quiroz, "dentro de esta evaluación, organizamos un plan de trabajo personalizado para cada individuo, incorporando, según sus necesidades, toxina botulínica, ácidos hialurónicos, inductores de colágeno y tecnologías como Ultherapy".

Nuevos tratamientos faciales

Casa Quiroz Foto: Casa Quiroz

Por último, en Casa Quiroz se encuentran a la vanguardia de los procedimientos faciales, incorporando tecnologías y productos seguros que han demostrado ofrecer resultados favorables para sus pacientes.



"Una de ellas es la radiación infrarroja. Esta tecnología está ganando popularidad y es uno de los tratamientos que estamos incorporando en Casa Quiroz, después de haber confirmado su seguridad, eficacia y durabilidad", concluye el Dr. Carlos Quiroz, médico dermatólogo y director de Casa Quiroz.



Para obtener más información ingrese a https://doctorquiroz.com.co o encuéntrelos en Instagram como @doctorquiroz y @casaquirozctg.