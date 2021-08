Cartagena tiene un plan para reactivarse social y económicamente

Las graves secuelas que la pandemia del Covid-19 dejó en la población y las empresas cartageneras llevaron a la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) a formar parte de una propuesta multidisciplinar que se construyó en 2020 con miras a la reactivación económica y social de la ciudad.

La capital de Bolívar también sufrió con dureza, desde marzo del año pasado, los efectos de las medidas tendientes a enfrentar la propagación de la enfermedad, que se materializaron en la cuarentena y demás decisiones relativas al confinamiento de la población. Los más críticos fueron el cierre de cerca de 3.000 empresas locales y la consecuente destrucción del 25% del empleo local, hechos que derivaron en una situación económica y social preocupante, en especial, en el aumento en casi 100 mil personas en situación de pobreza extrema.



“Cartagena tiene una informalidad laboral muy alta, por encima de los promedios nacionales, y la coyuntura de la Covid-19 llevó a que personas que se ganaban el día a día para subsistir no pudieran salir a trabajar en busca de sustento”, explica el investigador del Instituto de Estudios en Desarrollo, Economía y Sostenibilidad (IDEEAS) de la UTB, Jorge Luis Alvis Arrieta.

Tal panorama llevó a la universidad, a través del IDEEAS, a unir esfuerzos con la Universidad de Cartagena, la Cámara de Comercio de la ciudad, Invest In Cartagena, ProColombia, Fenalco, Comisión Regional de Competitividad e Innovación de Cartagena y Bolívar y las Secretarías de Hacienda y Planeación de la Alcaldía de Distrital de Cartagena, asociaciones de trabajadores y otras organizaciones de tipo social, para conformar la Mesa Técnica de Reactivación Económica y Social de Cartagena.



Este esfuerzo conjunto permitió la construcción del Plan de Reactivación Económica y Social para Mitigar el Impacto de la Covid -19 en Cartagena, al interior de un ecosistema integrado por un Comité y una Comisión de Reactivación Económica y Social de Cartagena.



El primero es integrado por el Alcalde Mayor de la ciudad, la Secretaría de Hacienda y de Planeación, y los gremios y organizaciones de la sociedad civil, bajo una metodología liderada por la Universidad de Cartagena y la UTB, con la Cámara de Comercio de Cartagena, quien ejerce la secretaría técnica del comité.



La comisión la conforman dependencias del gobierno distrital vinculadas a la reactivación, de allí que asuntos como el turismo, playas y centro histórico, entre otros, se incluyeran en su agenda.

La academia, líder de la recuperación



Con respecto al papel de las universidades involucradas en el plan, Alvis Arrieta destaca que “las universidades asumimos el liderazgo de una coordinación metodológica que permitiera formular ese Plan de Reactivación con el objetivo de mitigar el impacto social económico y social de la pandemia en Cartagena”.



La iniciativa cuenta con cinco líneas de trabajo:



- Valoración de los impactos económicos y las estrategias de recuperación.

- Procesos de transformación productiva y nuevas oportunidades de negocio.

- Fortalecer el desempeño macroeconómico y fiscal de la ciudad con miras a ejecutar estas estrategias.

- Generar las acciones que permitan mitigar los impactos de la pandemia en el tejido social de la ciudad.

- Establecer acciones para la competitividad y la innovación que posibilitaran la reactivación económica de empresas y entidades.



El Plan de Reactivación se implementa de varias maneras. La Cámara de Comercio, ProColombia e Invest In Cartagena han adelantado iniciativas en las cinco líneas que se han venido ejecutando con regularidad.



A junio de 2021, el balance de ejecución muestra “un avance del 47 por ciento de las acciones que se incluyeron en el plan”. Según Alvis Arrieta, este avance consiste en las actividades llevadas a cabo por gremios y sector privado. “No hemos podido medir los avances del Distrito en la ejecución de las actividades, que de seguro también existen, pero no hemos tenido acceso a la información consolidada para tener un balance más preciso”, informó Alvis Arrieta.



Logros y desafíos de la iniciativa



La construcción del Plan de Reactivación ha permitido a gremios, academia, empresas, instituciones locales y nacionales, gobierno local, sindicatos de trabajadores y otras organizaciones sociales sumar esfuerzos para sacar adelante la economía y recuperar el bienestar de la población de la capital bolivarense.



Eso no significa que la tarea esté completamente realizada. La Cámara de Comercio da cuenta de una recuperación importante del turismo y otros sectores relevantes de la economía cartgaenera, sin embargo, todavía existen retos porque el impacto de la pandemia en las condiciones de vida de la población ha sido severo.



Según el IDEEAS, los principales desafíos pasan por mantener vigente la Mesa de Reactivación, sostener y motivar la ejecución del Plan, y seguir promoviendo la participación de los sectores comprometidos en su formulación y realización de las actividades allí establecidas.



“La recuperación económica y social supera los alcances del Distrito. Por eso es clave seguir apoyando a la ciudad. Como universidades debemos destacar que, ante momentos de adversidad como el actual, se hayan podido establecer puntos de encuentro que dejaron a un lado iniciativas individuales. Ahora se trabaja en función de los propósitos colectivos para pensar en la ciudadanía y lograr un impacto mayor”, concluye Alvis Arrieta.