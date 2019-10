Carolina, la ‘madrina’ de Usaquén

Fueron las mismas peticiones de los vecinos con los que ha trabajado, durante estos cuatro años como edil de Usaquén, los que animaron a Carolina Peña Serrano a postularse nuevamente para estas elecciones (Cambio Radical No. 82), pues había pensado que solo lo haría por un periodo.



Tiene un carácter fuerte como su voz, pero asegura que es gracias a ello que es una mujer de resultados. No queda feliz hasta lograr lo que se propone. Por ello, a sus 30 años, trabaja incansablemente por la localidad que la vio crecer y que su madre le enseñó a querer: Usaquén. Su secreto está en empoderar a la comunidad. “Cuando los vecinos me llaman, trabajamos entre todos, yo los ayudo a organizarse y convoco a las entidades”.

Y es que los problemas que ella ayuda a solucionar son esos que parecen pequeños, pero que cuando se suman generan grandes dificultades: huecos en las vías, falta de iluminación, árboles a punto de caer, desorden con las basuras, etc. Por lo que funciona como puente entre la comunidad y las entidades. “Es increíble, pero para lograr la poda de un árbol se deben poner de acuerdo hasta cuatro entidades, entonces a la gente la ponen a ir de un lado a otro. Articulo a todas las entidades para hacer transformaciones reales en los entornos y que generen resultados inmediatos”, precisó Carolina.



Tiene tres proyectos bandera con los que se ha ganado el reconocimiento y el cariño de los residentes: protección animal, propiedad horizontal y seguridad.



Su familia siempre le inculcó el amor hacia los animales, por lo que fue ponente del acuerdo que dio creación al consejo local de protección y bienestar animal de Usaquén. “Las otras localidades ya lo tenían desde hace 10 años. Es un espacio de participación y consulta para la protección de los animales”, aclaró.

Según informó Carolina, el 70 por ciento de Bogotá está conformada por propiedad horizontal (residencial, comercial o de uso mixto), de los cuales el 30 por ciento está ubicada en Usaquén, convirtiéndola en la localidad con mayor número de estas propiedades (alrededor de 6 mil). Esta situación la llevó a ser la autora del acuerdo que dio creación al consejo local de propiedad horizontal. Así pueden acompañar a la comunidad y dar asesorías en el tema de propiedad horizontal y resolución pacífica de conflictos.



Asímismo, ayudó en la creación de los frentes de seguridad sobre el corredor de la carrera Séptima en los que se vieron beneficiados edificios residenciales y comerciales, lo que la llevó a que algunos vecinos la apodaran como la ‘madrina de la Séptima’. Al respecto, explicó que “la seguridad se mejora a través de la eliminación de los factores que generan inseguridad, por lo que debemos hacer unas intervenciones integrales para recuperar esos espacios”.

Además, trabaja en fórmula con el concejal Juan Felipe Grillo, quien también es candidato por el partido Cambio Radical (No. 6 en el tarjetón de Concejo), y de la mano “con el comercio y la empresa privada porque estoy convencida de que generan empleo y desarrollo en nuestra localidad”.



Ella es consciente de que los ediles son el primer escaño de la democracia y, por ello, deben ser cercanos a la gente. Por eso siempre está en constante contacto con la comunidad, acompañándolos en sus necesidades y recorriendo los barrios con ellos. “El mayor reconocimiento lo da la gente con su cariño y sus mensajes de agradecimiento por lo que se ha hecho”, precisó.



Cada día enfrenta el reto de que la gente deje de ver a todos los políticos como sinónimos de corrupción, los invita a darle la oportunidad a nuevas generaciones y que sean los resultados los que hablen por sí solos. “Me formaron como una persona íntegra y me enseñaron que los valores y principios no son negociables. Sé que soy honesta y transparente, por lo que me comprometo con lo que puedo cumplir”, dijo.

Su experiencia es con la gente

​

Carolina es profesional en Relaciones Internacionales con estudios de postgrado en responsabilidad social corporativa, y gestión de comunidades y sostenibilidad. Es auditora SA 8000 y consultora en responsabilidad social corporativa.



Trabajó en la embajada de Colombia en Roma ante el Gobierno italiano y otras cinco dependencias. Fue representante alterna de Colombia ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y el programa mundial de alimentos.



Estuvo vinculada durante más de 11 años a una ONG de inclusión social educativa y laboral de personas en condición de discapacidad cognitiva. Asegura que fueron ellos quienes construyeron la mitad de la persona de lo que es hoy.



Pero fue su trabajo en el Congreso, en la unidad de trabajo legislativo de Rodrigo Lara -y al ayudarle con su relacionamiento con ediles, concejales y otros políticos-, que el congresista vio cualidades políticas en ella por lo que la animó a lanzarse como edil. Y aunque Carolina no tenía entre sus planes hacerlo, su familia también la apoyó y la convenció de intentarlo. Asegura que siempre le había gustado el trabajo social, y al ser edil redescubrió una forma de hacerlo siendo servidora pública.