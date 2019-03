Carne de cerdo, un producto ideal en cualquier ocasión

Apostarle a incrementar el consumo de carne de cerdo en Colombia no es tarea fácil. Alrededor de su ingesta hay muchos mitos urbanos, por lo que muchos evitan que la proteína haga parte de su dieta y la reemplacen.

Sin embargo, esas creencias son cosa del pasado. Por el contrario, es una carne que tiene muchos beneficios, ya que es rica en minerales como el hierro, zinc, fosforo, magnesio y potasio.



Carne para todos los días



Otrora, se pensaba en cortes de cerdo o una preparación con esta carne durante la época decembrina en la que abundan los perniles de cerdo rellenos en las mesas. No obstante y de acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, el consumo de este producto en los hogares colombianos viene en franco crecimiento, ya que en 2016 se reportaron 8.5 kilos per cápita, aumentando en 8,23 % para el año 2017, cuando se ubicó en 9.2 kilos por persona al año.



Ese crecimiento va de la mano de la diversidad de 35 cortes que ofrece esta proteína como son el centro de pierna, colita, la costilla, el solomito, la pezuña o el ossobuco, por mencionar algunos. Gracias a la versatilidad de la carne de cerdo es posible usar la carne para preparar distintas recetas, pero también es viable usar la proteína molida, en cubos o tiritas, lo que permite obtener platos variados y con sabores exquisitos.



Otro aspecto que evidencia el buen momento por el que atraviesa la carne de cerdo colombiana es que hay mucha oferta en el mercado, lo que ha generado que el precio disminuya y el consumidor acceda a la oferta que ofrece el cerdo con mucha más facilidad, dejando atrás ese concepto que es un producto costoso y escaso.



Ideal para la salud



La carne de cerdo es muy variada y su contenido en grasa depende de la zona que se consuma. Uno de los cortes que menos cantidad aporta es el lomo, también conocido como lomo limpio, cañón o solomito. Sin embargo, es una porción interesante, saludable y de gran sabor; sin dejar a un lado que su digestión no es complicada para el organismo



Si en casa hay pequeños, es bueno penar en esta proteína, especialmente en las épocas de crecimiento, ya que es un producto que genera mucha atención entre los niños por su sabor. Además, su alto contenido en proteínas ayuda a construir tejidos corporales y obtener el desarrollo ideal durante la infancia. Pese a esas bondades, lo mejor es que su preparación sea lo más sencilla posible: asada, cocida o al horno, para captar la mayor cantidad nutrientes.



“La carne de cerdo es nutritiva, no es rica en grasa, lo que significa que es magra, porque los volúmenes de grasa dorsal están entre 10 y 12 milímetros. Además de sus bondades nutricionales, no causa enfermedades, porque no tiene agentes patógenos”, así lo indicó Alberto Botero Gutiérrez, médico veterinario y docente especializado en el área de carnes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia.



Incluso un estudio de la Unidad de Nutrición de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, FIAB, liderado por Carolina Muro, rechazó la "popular creencia" de que la carne porcina incide en el aumento del colesterol y, a la misma vez, ha destacado su "alto volumen" de nutrientes.



"La realidad es que la carne de cerdo y sus derivados son una fuente esencial de proteínas clave para una alimentación equilibrada y saludable", explicó, para enumerar algunos componentes del producto como, por ejemplo, fósforo, zinc, hierro y vitaminas B1, B3, B6 y B12.