Los días 20 y 21 de septiembre, se llevó a cabo en Barranquilla una nueva edición del Caribe Biz Forum 2023. Este evento reunió a líderes académicos y empresariales de diversos sectores, y fue organizado por la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Para empezar, Uri Levine, cofundador de Waze, explicó que para llevar a buen puerto los emprendimientos escalables, de impacto global y con potencial de crecimiento exponencial, estos negocios deben enfocarse en aportar valor a los usuarios, lograr que el producto se ajuste el mercado, identificar quiénes son los clientes, enamorarse de sus problemas, aprender rápido de los errores, poner el foco en lo que no se está haciendo, apoyarse en un buen equipo, hacerlo bien y hacerlo mejor, resistir al fracaso y estar preparado para los cambios. Además, reveló que para tener éxito hay que conocer el problema y contar con un producto original y con valor.



Por su parte, Rodrigo Fernández de Paredes, socio fundador y presidente ejecutivo de Xcustomer Group en Perú y Estados Unidos, enfatizó que para incrementar las ventas es necesario comenzar por enamorar al cliente para satisfacer sus necesidades. Además, destacó la importancia de complementar esta hoja de ruta con las tres C del conocimiento: clientes, competencias y colaboradores. Para Fernández de Paredes, no hay forma de lograr clientes felices si los colaboradores no lo están, ni de sorprender al mercado si no se conoce lo que hace la competencia.

Alain Almeida Foto: Cámara de Comercio de Barranquilla

En línea con lo mencionado por el directivo, Alain Bismark Almeida, vicepresidente en KPMG Advisory, explicó que realmente es difícil tener una visión clara de lo que significa un negocio, por lo que es trascendental reconocer la expectativa de valor y los beneficios que puede brindar su cadena de productos y servicios. Asimismo, exhortó a los asistentes a no concebir la inteligencia artificial como la “bestia negra” de los gerentes de la nueva era, precisando que las promesas empresariales de la inteligencia artificial son la creación de nuevos mercados, la economía basada en plataformas, la personalización extrema, las experiencias inmersivas, la colaboración global descentralizada, los nuevos modelos de financiamiento, el enfoque en la ética y privacidad de los datos, la detección de anomalías y riesgos, el aprendizaje continuo y el desarrollo de la capacidad de adaptación.

Cambiando la realidad de los territorios

En otro momento del Caribe Biz Forum 2023, Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, demostró cómo la gestión eficaz de una administración pública articulada con la empresa privada y con organizaciones de la sociedad civil, puede cambiar la realidad de un territorio. Por ejemplo, anticipó su proyección del crecimiento que tendrá el PIB del Atlántico en los próximos años, del que se espera que se triplique por efecto, entre otros factores, de la inversión en el campo del Atlántico, lo que significa menos desempleo y mejor calidad de vida. Para lograrlo es esencial bajar los costos de la energía eléctrica y garantizar la confiabilidad, seguridad y estabilidad de su suministro, factores indispensables para mejorar la competitividad del Caribe.



A ello se sumó la opinión de expertos como Fernando Barrera, director de Frontier Economics, y dirigentes gremiales de la cadena de valor del sector que coincidieron en que es urgente resolver la crisis de energía en esta región con inversión pública que mejore la infraestructura e incida en la reducción de las tarifas a los usuarios, así como reparar la eficiencia energética que en Colombia es del 34 por ciento, muy por debajo de otros países. Para ello, consideran que un paso clave es la digitalización de la información a través de la inteligencia artificial para controlar variables operacionales y productivas.

Uri Levine Foto: Cámara de Comercio de Barranquilla

Tecnología y herramientas financieras

En el Caribe Biz Forum 2023, se profundizó en las fuentes de financiación empresarial más allá de las tradicionales, así como en la integración de la tecnología con herramientas financieras. Esta discusión anticipa con entusiasmo la próxima realización del Latam Fintech Market en Barranquilla, que congregará a los mejores oradores a nivel mundial y a más de 1.200 participantes de todo el continente. La Cámara de Comercio de Barranquilla patrocina este destacado evento como parte de su compromiso con el apoyo a la industria fintech.



Ahora bien, Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana, proyectó para el próximo año, un valor promedio del dólar de $4.135. Acevedo llamó la atención sobre la necesidad de que las empresas planeen bien el riesgo cambiario y aprendan a navegar en este escenario, utilizando herramientas como fowards, contratos futuros, swaps, transferencia de precios y la cobertura de tasas de interés.



Por último, para volver a dar claves sobre cómo aumentar las ventas de las empresas, Vilma Núñez, CEO del Grupo Convierte Más y Business Marketing Advisor, recordó que un vendedor todo el tiempo está vendiendo ideas y propuestas, aunque la calidad del producto y el servicio también importen. Un resumen de esas claves incluye la importancia de hacerle seguimiento a los potenciales clientes e identificar por qué no compran, justificar el valor para venderse mejor y convertir lo intangible en tangible, entre otras.