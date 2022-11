El cáncer de próstata se ha convertido en la primera causa de cáncer en hombres y una de las principales causas mundiales de mortalidad por cáncer en el mundo. En nuestro país, esta enfermedad se sitúa como la tercera causa de muerte por cáncer entre hombres.

De acuerdo con cifras de la plataforma GLOBOCAN, 2 de cada 100.000 hombres por año en China sufren de cáncer de próstata, mientras que en Estados Unidos el dato es de 250 hombres por cada 100.000. Este número es similar a lo que sucede en Latinoamérica, particularmente en Colombia.

¿Qué influye en la aparición de esta enfermedad?

El doctor Mauricio Plata, jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, explica que los factores pasan por condiciones genéticas y hereditarias; y también están relacionados a lo ambiental; por ejemplo, en occidente, las tasas de cáncer de próstata son más altas que en Oriente, lo que ha llevado a los especialistas a pensar que puede haber involucrado algún aspecto dietario, climático o circunstancial.



En el caso de Colombia, el especialista señala: “el mestizaje es muy fuerte y la carga racial puede conferir un porcentaje mucho más alto de cáncer de próstata. Y aunque el riesgo de cada individuo es variado, está comprobado que los pacientes afrodescendientes tienen una carga mucho más alta que los de raza blanca. A eso habría que agregar el historial de antecedentes familiares, lo que hace que la persona sea más proclive a padecerlo”.



Una de las características más particulares (y peligrosas) del cáncer de próstata es que no presenta síntomas en sus etapas tempranas y sus manifestaciones se dan cuando ya es incurable.



De ahí que, es muy importante que los hombres se hagan el examen de próstata, el examen de sangre (antígeno prostático) y el examen rectal a tiempo y de manera preventiva, para que haya una mayor posibilidad de identificación temprana de la enfermedad con el objetivo de prevenirla antes que tener que tratarla.



“Infortunadamente, esta es una enfermedad a la que llegamos muy tarde, a pesar de que los hombres son cada vez más conscientes de que hacerse los exámenes urológicos es importante, en especial si existen antecedentes familiares”, menciona Mauricio Plata.



A eso, hay que sumar la edad; por eso, la recomendación es que los hombres entre 40 y 45 años se sometan a los exámenes que le permitan al urólogo definir el riesgo basal y la regularidad con que deben someterse a estos procedimientos. Una de las grandes prevenciones que tienen los hombres cuando se habla de próstata está relacionado con el tacto rectal.



“Este examen permite detectar hasta un 20% de cánceres de próstata que pueda presentar antígenos prostáticos normales y que solo un urólogo entrenado puede percibir. Aunque es un procedimiento incómodo e invasivo, solo toma entre 3 y 5 segundos y suele ser mucho menos dificultoso de lo que los hombres piensan, junto con el examen de próstata nos puede dar mucha información”, manifiesta el jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá.



Otro tema importante es evitar la obesidad y el sobrepeso y el consumo de cigarrillo, tres factores de riesgo que contribuyen con el surgimiento de cáncer de próstata y que hacen mucho más complejo cualquier tratamiento que sea necesario adoptar.



La recomendación es adoptar hábitos de vida saludable, que incluyan rutinas de ejercicios y dietas adecuadas, evitando las cargas altas de azúcares y el exceso de comidas carbonatadas, como los asados o todas aquellas preparaciones en leña.



Además de eso, hay que sumar todas las medidas necesarias de prevención que recomiende el urólogo al que consulte cada paciente.

Innovación que salva a hombres

El riesgo de padecer cáncer de próstata se clasifica tomando en cuenta el valor del antígeno, los resultados de la patología y los hallazgos durante el tacto rectal. Todos estos exámenes permiten llegar a un pronóstico de riesgo bajo, intermedio o alto, según las anomalías encontradas.



“Una vez se llega a un diagnóstico, nos apoyamos en una resonancia magnética para identificar lesiones y efectuar una biopsia dirigida, la cual permite ampliar la detección de la enfermedad. Esto es algo que la Fundación Santa Fe de Bogotá realiza con los pacientes que lo requieran”.



En caso de riesgo bajo, la Institución adelanta unos tratamientos puntuales que le permiten al paciente seguir adelante con su vida normal, aunque los exámenes a los que deben someterse serán más frecuentes para hacer seguimiento a la evolución de la enfermedad.



Cuando el riesgo es intermedio, se procede mediante intervención quirúrgica a la extracción de la próstata, las vesículas seminales y a la limpieza de los ganglios de la pelvis.



“Desde 2015 hacemos esta operación con ayuda del robot Da Vinci, que nos permite hacer una cirugía más controlada, obtener una visión tridimensión de lo que se interviene, con mejor visibilidad de los tejidos, reducción del sangrado y posibles infecciones; y la disminución de disfunción sexual e incontinencia urinaria. El 90% de las prostatectomías (cirugía para extraer la totalidad o parte de la glándula prostática) que se hacen en la institución, se llevan a cabo por vía robótica. No todas las instituciones tienen esta tecnología y acuden a laparoscopia y vía abierta”, asegura el galeno.



En muchos casos, esta cirugía se complementa con radiación de los tejidos dentro (braquiterapia) o fuera (radioterapia externa) del órgano.



Así mismo, los pacientes de esta institución entran a formar parte del Centro de Cuidado Clínico de Cáncer de Próstata y de Prostatectomía Radical, el segundo de este tipo en el mundo y el primero en Latinoamérica.



“El Centro nos permite tener unos estándares de práctica homogéneos y estandarizados, se sustenta en una estructura multidisciplinaria que está a cargo del cuidado del paciente y mide los desenlaces, haciendo una atención centrada en la persona. Además, desde lo académico e investigativo, nos posiciona como líderes en Colombia”, indica el médico urólogo.



La Fundación Santa Fe de Bogotá cuenta la casuística de cirugía robótica más grande del país y ha entrenado a las instituciones que vienen desarrollando tecnologías para tratar la enfermedad, como el Instituto Nacional de Cancerología.



“Innovaciones como el robot Da Vinci, se convierten en recursos que nos permiten tratar tanto las patologías benignas como las malignas, además reducen los tiempos de recuperación de los pacientes”, destaca Plata.

Una vida normal tras el cáncer

Los hombres deben saber que, dependiendo del tratamiento al que se sometan según el riesgo diagnosticado, existe la posibilidad de sufrir disfunción eréctil e incontinencia urinaria tras la operación.



Sin embargo, las técnicas quirúrgicas actuales permiten que el compromiso en ambos aspectos se reduzca para que puedan recuperar su vida normal con ayuda de una rehabilitación con ejercicios y terapias adecuadas, siempre con base en expectativas sensatas que deben ser planeadas antes del tratamiento.



Un testimonio de la importancia de efectuar exámenes de prevención y asumir la enfermedad de la manera correcta es el de Jorge Acosta Vallejo. Él cuenta que llevaba una vida sana, con hábitos saludables, pero que el cáncer de próstata es una enfermedad silenciosa y que no hubo ninguna señal que le indicara que lo padecía.



“Mi padre falleció a los 66 años por cáncer de próstata y por eso me propuse desde los 40 años ser muy juicioso con los exámenes. En febrero de 2018 se me detectó una rugosidad anormal en la próstata e inicié los estudios complementarios de diagnóstico. Tuve una resonancia magnética que confirmó la presencia de una masa y, luego, una biopsia. La cirugía fue programada para el 30 de abril de ese año, pero me lo tomé con tranquilidad, sabiendo que había sido un diagnóstico temprano y que estaba en buenas manos”, comenta Acosta.



La cirugía fue realizada con el robot Da Vinci y luego de una rehabilitación en la que los ejercicios de piso pélvico fueron muy importantes, recuperó en un mes y medio el control de la orina y las funciones sexuales.



“Mi invitación es a que los hombres desde los 40 años se hagan el examen preventivo; el tacto rectal es cuestión de unos pocos segundos y junto al antígeno prostático, pueden salvar muchas vidas”, concluye.



