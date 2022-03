El 31 de marzo es el Día Internacional contra el Cáncer de Colon y Recto, una enfermedad sobre la que es necesario hablar sin tapujos, pues sus alarmantes cifras se pueden combatir con información y conciencia.

Actualmente, este tipo de cáncer es el tercero más frecuente en América Latina tanto en hombres como en mujeres, según afirma el Observatorio Global del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Este mismo organismo señala que la situación también es delicada en Colombia, donde el cáncer de colon también ocupa el tercer lugar en muertes, con 5.417 fallecimientos en el 2020.



A esto se debe añadir otra preocupación: los índices de la enfermedad se han incrementado en años recientes. De hecho, de acuerdo con el último reporte del Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, de los más de 23.000 casos, 15% correspondieron a casos nuevos, lo que representa un aumento del 51% de esta proporción con respecto al reporte anterior.



“Es alarmante, cada vez hay más pacientes más jóvenes que padecen esta enfermedad y con diagnósticos que se dan de manera muy avanzada”, explica el doctor Juan Carlos Reyes, presidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología.

Esta situación demuestra la necesidad de generar mayor conciencia en torno a esta enfermedad, con el objetivo de lograr diagnósticos oportunos que reduzcan su letalidad. Y es que, si se detecta a tiempo, esta enfermedad podría ser curable.

Una enfermedad silenciosa

Como su nombre lo indica, este tipo de cáncer se origina en el colon o en el recto, cuando algunas células crecen de manera descontrolada y anormal causando pólipos.



Algunos tipos de pólipos pueden convertirse en cáncer con el paso del tiempo, haciendo que estos crezcan a través de la pared del colon o del recto y extenderse hasta alcanzar los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos, que transportan los desechos.



Desde ese punto, las células cancerosas pueden desplazarse a los ganglios linfáticos cercanos o, incluso, a partes distantes del cuerpo, lo que se conoce como metástasis.



Ahora bien, ¿qué hace que esto ocurra? En realidad, se trata de una combinación de factores de riesgo, algunos de los cuales consisten en malos hábitos como el tabaquismo o el sedentarismo, los cuales se pueden modificar. Sin embargo, otras circunstancias escapan de nuestro control. De hecho, el mayor factor de riesgo del cáncer de colon es la edad.Otros a destacar son tener antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal o tener antecedentes familiares de cáncer de colon.



En todo caso, si bien los factores de riesgo son importantes, existen casos en los que no se cumple ninguna de las condiciones señaladas. Además, aunque hay síntomas como el dolor abdominal, el sangrado rectal o la anemia, no siempre hay signos identificables. Y es que este cáncer es una enfermedad silenciosa que puede atacar a cualquier persona, por lo que todos debemos tomar medidas.

La importancia de la detección temprana

Como se ha dicho, el cáncer de colon es potencialmente curable si se detecta a tiempo, es decir, cuando este no se ha propagado o se encuentra en fases iniciales. Por ello, un diagnóstico temprano resulta determinante para contar con más opciones de tratamiento, un mejor pronóstico y una recuperación más rápida.



En particular, hay dos tipos de personas a las que se les recomienda hacerse pruebas de tamizaje de forma rutinaria: las personas de 40 años o más, y las personas más jóvenes que presentan factores de riesgo.



Estas pruebas se dividen en dos grupos: en el primero, se hacen exámenes de la materia fecal para saber si hay células cancerosas o sangre no visible en las heces; en el segundo, se realizan exámenes visuales que permiten observar el colon y el recto para identificar anormalidades.



Los exámenes de materia fecal son menos invasivos; sin embargo, deben llevarse a cabo con mayor frecuencia, por lo que son más recomendables los exámenes visuales, como la radiología (que emplea rayos X) o la colonoscopia.



La colonoscopia, la más frecuente de estas pruebas, es un procedimiento que se suele realizar con anestesia general. Entrega resultados inmediatos de los hallazgos y, en caso de ser necesario, permite tomar biopsias que tardan entre cuatro y diez días en ser analizadas. Además, de encontrarse pólipos, el coloproctólogo o el gastroenterólogo pueden removerlos durante el examen para evitar un futuro cáncer.



En caso de haber hallazgos significativos, el examen debe repetirse en un periodo de entre uno y cinco años. De no encontrarse nada, el siguiente examen se tomará entre los siguientes cinco o diez años.

Tratamientos disponibles

En caso de que una persona sea diagnosticada con cáncer de colon, se debe evaluar la localización y la etapa de la enfermedad para definir el tipo de tratamiento a seguir. A menor gravedad, se pueden usar técnicas menos invasivas, con menor riesgo de complicaciones y con una recuperación más rápida.



Cabe destacar que entre el 70% y el 80% de los pacientes con cáncer en estado temprano pueden optar por tratamientos curativos con una cirugía cuya sobrevida a cinco años se encuentra en el rango del 72% al 93%.



En casos más avanzados, puede recurrirse a un tratamiento sistémico con quimioterapia e inmunoterapia. No obstante, lo ideal es detectar la enfermedad a tiempo para que esto no suceda. Por ello, lo más recomendable es que si usted tiene 40 años o más, consulte a su médico al respecto y se practique los exámenes de control.



“La mejor recomendación que podemos dar a un paciente es que su salud no puede esperar. La importancia de los chequeos médicos y de no ignorar los síntomas es fundamental para el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de esta patología“, afirma Julieta Castañeda, vicepresidente de Johnson & Johnson MedTech para la Región Norte.

