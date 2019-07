CambiaElTrato hacia las mujeres

En Colombia la violencia contra las mujeres se ha incrementado; solo en el 2018, hubo 1043 feminicidios -casi tres diarios-, cifras que alertan y se convierten en un problema realmente preocupante. Por esa razón, la Fundación Avon junto con EL TIEMPO y DONJUAN presentaron este martes 23 de julio el foro #CambiaElTrato en el marco de Colombiamoda en Medellín.



“Colombiamoda es una plataforma de creatividad, de innovación, de industria; es una plataforma latinoamericana de emprendimiento que no tiene que ver solo con el negocio, sino con nuestra sociedad. Queremos por segundo año consecutivo poner de moda el respeto por la mujer; traer a las pasarelas y a estos ambientes, una conversación transcendente sobre lo que significa nuestro rol en la sociedad”, comenta Ricardo Hinojosa, general manager de Avon.



Avon, una empresa que lleva más de 130 años en el mundo, ha construido historias de emprendimiento e independencia financiera. Cuando esta organización empezó, las mujeres no tenían derecho al voto, pero Avon ya contaba con grandes oportunidades para las mismas. Hoy en día, la entidad se encuentra en un momento muy particular, ya que se encuentra anunciando un nuevo grito acerca de lo que quiere como marca, y es que la “belleza es libre, libre de estereotipos y prejuicios. La belleza es inclusiva y diversa”, agrega Hinojosa.



Debido a su gran sentido social, la Fundación Avon se unión junto con la firma Andrés Pajón para lanzar una la colección “Ritual” y alzar la voz contra la violencia, el respeto por la naturaleza, los niños y las niñas.



“La Fundación Avon para la Mujer en el mundo tiene 57 años de ser fundada -13 en Colombia-; y su rol es ser una plataforma para avanzar de forma estructural en tres pilares: responsabilidad social, detección temprana de cáncer de mama, y reducción de la violencia contra las mujeres”, asegura Hinojosa.



A la luz de lo anterior, y con el fin de tomar acción y contribuir a ese cambio, se creó una campaña denominada #CambiaElTrato, la cual busca concientizar a la humanidad sobre el papel que se le está dando a la mujer en el mundo, y la forma en la que se le está tratando.



Para expandir, ampliar, y dar a conocer esta iniciativa, Avon creo una alianza con Casa Editorial El Tiempo, pues “somos conscientes que es un problema que está instalado en la sociedad, no puede atacarlo solo una institución, entonces tener aliados de este nivel, siempre nos va a producir un efecto mayor, un efecto de conciencia; tiene que ver con nuestra lucha para reducir la violencia. Hoy lanzamos esta campaña #CambiaElTrato, la cual busca erradicar esos comportamientos que están demostrados en nuestro diario vivir.”, asegura Hinojosa.



De igual manera, Cindy Morales, subeditora de ELTIEMPO.COM y cocreadora del podcast Degeneradas de ELTIEMPO, comentó sobre esta alianza: “es importante porque de alguna manera podemos potenciar el mensaje, como pueden hacerlo cada una de las personas que están acá, todos tienen el celular, yo siempre defiendo que todos somos medios de comunicación, y mucho más ahora con el tema de las redes sociales; por eso es tan importante cuál es la palabra que usamos, cuál es el titular que ponemos, cuál es la foto que acompaña un texto”.



Morales también explica que la campaña #CambiaElTrato empezó en Argentina, un país que nos lleva años luz en temas de movilizaciones y en pensar en las mujeres; y que para ella y su equipo, casos como el de Rosa Elvira Cely, impulsaron la creación de un podcast que busca hablar sobre la violencia de género.



Fundación Avon Argentina comenzó con #CambiaElTrato, pero la Fundación Avon Colombia engrandeció la campaña con otro tipo de mensajes. “Una transformación de este tamaño tiene que ser hecha por los responsables que lo han originado, y los hombres son los principales causantes de este tema por educación cultura, ideas, entre otros. Somos responsables de hacer y lograr esa transformación”, continua Hinojosa.



Precisamente, para que los hombres le hablen a los hombres sobre estos temas, y las mujeres se dirijan a las mujeres, la revista DONJUAN y Aló también se unieron.



«Este tipo de campañas tienen que ver mucho con el ADN de DONJUAN. Desde que nació la revista, siempre pensamos que era una revista para hombres, pero los hombres no tienen que ser violentos, sino que pueden ser ciudadanos normales y corrientes. El año pasado, tuvimos una experiencia increíble, porque hicimos una edición feminista, participaron mujeres increíbles como Rosario López –artista-, y grupos feministas que nos ayudaron a armar un contenido que nos nutrió y nos enseñó a ver cosas que a veces eran invisibles. Por ejemplo, la edición que está circulando ahora era sobre los 50 años de la llegada del hombre a la Luna; hablamos con Violeta Bergonzi, hicimos una producción increíble, pero dentro del desarrollo conceptual, lo primero que pensamos fue que ninguna mujer había ido a la Luna, entonces dijimos: “tenemos que hacer un artículo sobre las mujeres en el espacio”», cuenta Fernando Gómez, director de DONJUAN.



Para lograr llevar este tipo de mensajes a otros territorios es importante acudir a entidades público-privadas. Por lo tanto, la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Mujeres de la ciudad, también están trabajando con este fin.



Valeria Molina, Secretaría de las Mujeres de Medellín, dice que están “convencidos que desde la Alcaldía y la Secretaría de Mujeres cambiamos el mundo desde que nos levantamos porque hacemos cosas para transformar la cultura y para que las mujeres puedan vivir en un mundo mejor, más amoroso para ellas; y para que los hombres también puedan tener espacios en los cuales puedan sentirse más tranquilos siendo amorosos, y siendo unas personas diferentes a lo que nos ha enseñado el machismo en esta sociedad. Si estamos todos cambiando el trato, la mirada, y construyendo otras visiones de lo que debemos hacer como sociedad, obviamente vamos a transformar y cambiar el mundo”.



Finalmente, cabe resaltar que es importante eliminar esa violencia heredada de la cual toda la sociedad ha sido víctima e invitar a las personas que han sido testigos de este foro, a que sean parte del movimiento y difundan el mensaje de #CambiaElTrato.