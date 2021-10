Call center y BPO, una industria que genera muchos puestos de trabajo

El sector de call center y BPO viene creciendo en los últimos 6 años de manera sostenida y ni siquiera la pandemia pudo frenar su buen desempeño puesto que, pese a las drásticas medidas y las restricciones que debieron adoptar las autoridades, esta industria continuó con el permiso para seguir operando y no tuvo que parar sus actividades en ningún momento, aunque en parte sí se vieron obligados a migrar a las casas.

Esta circunstancia ha hecho aún más atractivo a este mercado en el que además la empleabilidad mantiene un crecimiento relevante.



“Nosotros estamos contratando mensualmente alrededor de 1.200 personas, lo que evidencia el gran desarrollo que ha venido teniendo este sector, en el que en los últimos años se alinearon distintos aspectos, entre ellos el bilingüismo, así Colombia no sea catalogado como un país bilingüe. No obstante, sí hay altos índices de bilingüismo en algunas ciudades y eso es lo que nos permite seguir ofreciendo servicios. Hoy en día el 90 o 95% de nuestra operación es en inglés y atendemos clientes extranjeros, básicamente de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido”, manifiesta Ana Pineda, gerente de Marca de Sitel Group en Colombia.



Esta compañía, que lleva 24 años en el mercado colombiano y cuenta con más de 160.000 empleados en todo el mundo (desde casa, en contact centers y en MAXhubs), se dedica a conectar de forma segura a marcas y clientes más de 4,5 millones de veces diarias en más de 50 idiomas, impulsando de esta forma las estrategias de Customer Experience (CX) digital de sus clientes.



Así, en el país, comenzaron en Bogotá y en 2017 abrieron Cali; posteriormente el año pasado –en plena pandemia– llegaron a Barranquilla e iniciaron operación de trabajo en casa en Medellín y Bucaramanga, al tiempo que hace dos meses están contratando a nivel nacional.



“Somos una multinacional y estamos en 29 países. En Colombia somos 7.600 trabajadores y acabamos de adquirir una compañía que se llama Sykes, otra multinacional con presencia en Barranquilla y con cerca de 1.200 empleados; hoy en día somos casi 9.000 en Sitel Group (Colombia) y tenemos planes de expansión. La idea es abrir en otros países y seguir creciendo. Nuestra meta en el país y nuestros planes de proyección es crecer en un 35%, es decir, llegar a aproximadamente 12.000 empleados a cierre de 2022”, precisa Ana Pineda.



Otra de las ventajas de esta industria es que tienen la capacidad para atender compañías de cualquier sector: de servicio técnico, financiero, salud o turismo, puesto que se trata de la relación de las marcas con sus clientes. De esta manera, una organización como Sitel lo que hace es capacitarse en el producto o servicio que ofrezca cada marca, y estar listos para brindarles soporte a los clientes.



Énfasis en la gente



Las características propias de esta industria, como se explicaba, la convierten en una fuente de empleo muy importante, en la que además se ofrecen muchas oportunidades de crecimiento.



En esa línea, Sitel Group tiene un foco especial en el desarrollo personal y profesional de la gente y manifiestan ser fieles creyentes en la idea de que cuando las personas están felices, se sienten valoradas y ven que la empresa invierte en ellos –sin duda– brindan una mejor atención y eso, a su vez, redunda en las marcas y en su relación estrecha con los clientes.



A esto se suma la predilección de los clientes extranjeros por el talento colombiano, pues valoran su calidez y tienen claro que para temas de servicio al cliente esta cualidad representa un valor agregado, un punto favor y un factor determinante que no es tan fácil de encontrar en otros países.



“Aquí también influye el bilingüismo que es un tema definitivamente importante y que en el país tenemos una mano de obra más económica. Estas variables hacen que seamos una alternativa ideal para invertir y para que las empresas se instalen acá. El colombiano es enérgico, se preocupa por establecer una relación con la persona que está al otro extremo del continente y eso llena de satisfacción al cliente”, destaca la Gerente de Marca.



Y es que trabajar en este sector resulta muy atractivo para los jóvenes, por cuanto para estas ofertas de empleo que son masivas y que buscan personal para el cargo de agente de call center no se exige experiencia previa.



El requerimiento es que sean personas mayores de 18 años, bachilleres que tengan un nivel de inglés B2 o superior, esto que quiere decir que puedan mantener una conversación fluida, que sepan expresarse y que sean empáticas.



“Nosotros ofrecemos salarios básicos de $2’400.000 con contrato a término indefinido, al tiempo que tenemos unos programas de desarrollo personal dentro de la compañía bastante interesantes, ya que una de nuestras prioridades es brindarles a los colaboradores las herramientas para que crezcan y se preparen para luego asumir posiciones de liderazgo”, subraya Pineda.



Así mismo, y teniendo en cuenta que la labor de atender al público puede ser un gran generador de estrés, Sitel cuenta con un departamento de bienestar, enfocado en mantener a la gente contenta pues, pese a ser un trabajo demandante, también es satisfactorio en la medida en que son ellos los que ofrecen soluciones a los clientes.



“Valoramos que nuestra gente esté ahí, pendiente de otras personas, y por eso nuestro enfoque es tenerlos felices, satisfechos y que sientan que tienen oportunidades en la compañía”, puntualiza la Gerente de Marca de Sitel Group en Colombia.



