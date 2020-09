Calidad de imagen, sonido y conectividad: Nuevos televisores Samsung

En un año lleno de desafíos como consecuencia de la pandemia, Samsung presenta en Colombia su nuevo portafolio de televisores. La marca continúa apostándole a traer al país la mayor innovación tecnológica como los televisores QLED 8K y su línea de Lifestyle TV con The Frame. Así mismo, fortalece sus diversas gamas para ofrecer un tv para cada tipo de usuario, con la más alta tecnología.



Iván Rentería, vicepresidente de Consumer Electronics Samsung Colombia, nos presenta las principales novedades de sus lanzamientos.

¿Cómo han sido las ventas de televisores este año?

Durante el primer trimestre, el mercado mostró un crecimiento en valor de 3,1 por ciento frente al mismo periodo del año anterior. Abril y mayo, meses en los que nos enfrentamos a la adaptación de la “Nueva Realidad”, el mercado hizo evidente una contracción en ventas frente a los mismos meses del año anterior. Junio y julio evidenciaron un ascenso frente al mismo periodo del año anterior de 16 y 27 por ciento en valor respectivamente, apalancado por la venta del día sin IVA.



Con los meses, la categoría ha venido mostrando su recuperación en el nivel de venta, apalancado de los diferentes calendarios comerciales y los lanzamientos que hemos realizado este año, los cuales ofrecen un portafolio de televisores muy diverso que se ajusta a los gustos, necesidades y presupuestos de todos los usuarios.

¿Cuál es la tendencia de consumo de televisores?

La situación actual que vivimos a nivel mundial ha acelerado el uso de tecnologías y de herramientas digitales por parte de los consumidores. El aislamiento nos ha obligado a trabajar, estudiar y entretenernos sin salir de casa y esto ha hecho que la conectividad digital se convierta en la clave para los compradores.



La tendencia local de consumo se asoció a UHD 4K que han venido ganando participación de mercado hasta convertirse en una de las categorías preferidas por los usuarios; sumado al ingreso de nuevas tecnologías como QLED 8K y The Frame, exclusivas de Samsung desde 2019.



Durante julio la compañía creció 12 puntos porcentuales por encima del mercado en ventas en valor, con una variación positiva en participación de más de 10 puntos porcentuales frente a la tendencia que traíamos en 2020, lo que consolida a la marca como líder absoluta de la categoría.



Cada año se consolida aún más la tendencia de los colombianos para adquirir las tecnologías más novedosas del mercado. Los usuarios reconocen valores como la calidad de imagen, sonido y conectividad, al igual que la plataforma Smart, diseño 360° y funciones que se mezclan con la decoración de sus hogares.

¿Cuáles son las novedades del nuevo portafolio de Audio y Video?

La línea QLED, disponible en resolución de imagen 8K y UHD 4K, se caracteriza por su potente procesador Quantum, el cual a través de su Inteligencia Artificial y de su capacidad de aprendizaje continuo (Machine Learning) hace que el televisor de forma automática, optimice detalles, colores, bordes y texturas de los contenidos llevándolos a su mejor resolución de imagen sin importar su fuente de origen.



La evolución del sonido en los televisores QLED 8K y en la referencia Q80T de QLED 4K permite tener un sonido tan potente como si estuviera en una sala de cine. Estos dispositivos cuentan con múltiples altavoces integrados que ofrecen una experiencia envolvente que hace seguimiento a los objetos en pantalla, acentuando el sonido en zonas específicas en donde se centra la acción para sentir el efecto tridimensional.



Cerrando el portafolio de TV, la línea Crystal UHD 4K se caracteriza por una oferta de valor que combina el diseño elegante y moderno, funciones inteligentes especiales, y procesador Crystal UHD 4K que permite apreciar los colores en su mejor expresión; de hecho, su denominación Crystal hace referencia a la capacidad de su pantalla de reproducir colores más cristalinos y vivos.



No se pueden quedar atrás nuestras Barras de Sonido que se han convertido en el complemento perfecto del TV. Nuestro nuevo line up trae innovaciones especiales en la Serie Q donde se destaca el sonido multidireccional proveniente de sus parlantes frontales y superiores; el ecualizador inteligente que identifica el tipo de contenido que está viendo el usuario y automáticamente ofrece opciones personalizadas según su especialidad. El Modo Juego Pro generará una experiencia única optimizando el sonido de las escenas en los videojuegos y el Modo Sinfonía integra los parlantes de la Barra de Sonido con los del televisor para generar una experiencia de sonido realmente inmersiva.

¿Qué es la tecnología Crystal en la línea UHD 4K?

Nuestros Smart TV de la línea Crystal UHD 4K vienen con una pantalla Crystal Display que garantiza la calidad de colores y la optimización de las tonalidades para ofrecer mejor calidad de detalle. El procesador Crystal UHD 4K permite la mejor fidelidad de colores y un mejor disfrute de las escenas y contenidos audiovisuales, incluso en las escenas más oscuras. Además, logra equilibrar el brillo gracias a la función de Alto Rango Dinámico.



Los Crystal UHD 4K se caracterizan por su diseño con Marcos ultra delgados y un potente procesador Crystal UHD 4K que les permite a las personas mejores detalles de imagen con una amplia gama de colores más vivos y vibrantes.



Así mismo, estos televisores son compatibles con la tecnología One Remote, un control remoto que permite acceder a todos los contenidos del Smart Tv de forma ágil y además manejar los dispositivos conectados al televisor por puerto HDMI como barras de sonido y consolas de video juegos. Finalmente, los modelos TU8500, TU8300, TU8200 y TU8000 de la línea Crystal son compatibles con el asistente de voz Bixby que permite disfrutar al máximo del Smart TV con tan solo hablarle.

El año pasado presentaron The Frame ¿cuál es su innovación?

The Frame es un televisor que ha causado sensación, porque es la integración perfecta entre arte, diseño y tecnología, que permite crear espacios más acogedores y con estilo, que se adaptan a los gustos de los usuarios y complementan la decoración del hogar.



Bajo el concepto “TV al encenderse. Arte al apagarse”, el TV se convierte en una pieza de diseño que transforma el concepto de televisión y su relación con el estilo de vida. The Frame permite acceder a más de 1.200 obras de arte, la colección digital de arte más grande del mundo, de un amplio catálogo de museos aliados de Samsung como: Museo de Albertina, Art Space, Museo del Prado, Museo de Berlín, Museo Van Gogh, Museo de Bellas Artes de Bélgica, entre otros. En cuanto a artistas, tiene obras de Botticelli, Monet, Van Gogh, Callard, Cézzane, Renoir y Degas, entre otros.



A través de esta Tienda de Arte Online, usted podrá aprovechar el tiempo en familia y contarle a sus hijos o familia sobre sus gustos y hacerles un recorrido histórico, sin necesidad de salir de la comodidad del hogar. Además, la tecnología de este TV QLED permite que cuando lo prenda disfrute de sus programas favoritos en la mejor calidad de imagen UHD 4K.



El Modo Arte de The Frame hace que las obras seleccionadas adquieran un efecto único que conserva en la imagen de la pantalla las texturas, colores, trazos y diseños como si se tratara de la obra original.



Desde este año The Frame viene en dos tamaños 55” y 65”. El modelo 2020 viene con ambientación automática donde el TV aprende de las preferencias y recomienda obras que con seguridad las personas no dejarán pasar. Así mismo, podrán enmarcar las fotos favoritas y darles un toque artístico con filtros estéticos para convertirlas en obras maestras. Adicionalmente, cuenta con las funciones de doble pantalla, asistente de voz Bixby, One Remote y el usuario podrá tener un hogar inteligente a través de SmartThings.

¿Qué diferencian a los TVs Samsung?

Los Smart TV Samsung proporcionan una experiencia inmersiva en imagen y sonido respaldado por la tecnología que nos ha permitido ser líderes por 14 años consecutivos en la industria a nivel mundial y seis años en Colombia. Los modelos QLED 8K y QLED 4K que presentamos tienen tecnología de escalamiento de imagen con Inteligencia Artificial para que los contenidos de menor resolución puedan ser disfrutados en calidad superior.



Los Smart TVS QLED cuentan con potentes procesadores con Inteligencia Artificial Samsung que permiten regular automáticamente el nivel de brillo del TV; además, con la tecnología de Amplificador de Voz el televisor es capaz de detectar los ruidos externos que imposibilitan escuchar de forma clara el contenido, lo que hace el dispositivo es regular automáticamente los niveles de sonido del contenido aumentando el volumen de los diálogos mientras que con la opción de Sonido Inteligente se ecualiza automáticamente el sonido según el tipo de contenido.



Adicionalmente, la tecnología de Doble Pantalla permite apreciar el contenido del televisor y la pantalla del celular al mismo tiempo disfrutando una experiencia múltiple.



Por otra parte, una de nuestras innovaciones más destacadas es el Sonido 3D, presente en los nuevos Smart TVs QLED 8K Q900T - Q800T. Estos modelos integran seis parlantes, y en el caso de QLED 4K Q80 T que incluye 4 parlantes, que permiten tener un “sonido en movimiento” donde los parlantes hacen seguimiento al objeto en pantalla y se activan automáticamente según la ubicación del miso para disfrutar de un verdadero cine en casa.



Los QLED 8K y 4K del line up 2020 incorporan Asistente de voz Bixby que permite no solo controlar y escoger los contenidos en el Smart Tv, sino además controlar los dispositivos con la voz.