Una compañía que elimina intermediarios entre agricultores y supermercados. Una plataforma que gestiona deudas, son las dos compañías caleñas que hacen parte de las 30 promesas de negocios en la edición de Forbes Colombia: Tu Plaza y Vaas, y a ellas se les tipifica como Emprendimientos Extraordinarios.

“Son empresas con capacidad de crecer a través de modelos de negocio innovadores y crecen a 1, 2 o 3 dígitos muy por encima de su industria. No implica que su innovación sea tecnológica, pueden ser negocios tradicionales, pero con potencial para escalar más rápido” explica Tatiana Manrique, jefe de mentalidad y cultura de la Cámara de Comercio de Cali.



Cali se consolida como el tercer ecosistema de emprendimiento más importante del país, tanto por número de emprendimientos que han surgido en los últimos años, así como el número de inversiones que se han realizado en estos emprendimientos. “En el último año, Cali pasó de tener 63 startups de alto potencial invertible a 104. Esto también nos ha ubicado en los primeros 13 ecosistemas a nivel suramericano, donde hay aceleración de empresas, startups de alto potencial e inversionistas” afirma Sergio Zúñiga, Director de Emprendimiento e Innovación de la Cámara de Comercio de Cali.



Desde el año pasado en Cali se han logrado movilizar alrededor de 377 mil dólares a raíz del evento Capital Summit, lo cual ha convertido este evento local en un macro evento de financiación para grandes ideas de innovación. Actualmente, la capital vallecaucana cuenta con aceleradoras y espacios de coworking que antes no existían y que están ayudando a superar el ciclo de la muerte a emprendedores extraordinarios. Como parte del financiamiento inteligente en la región, la Cámara de Comercio de Cali inició en el 2022 el primer programa de aceleración para inversionistas, el cual busca especializar a potenciales inversionistas en Venture Capital.



Colombia Tech Report realizó un mapeo del estado actual del ecosistema digital de todo el país. Cali evidenció 104 startups que se caracterizan por tener un crecimiento exponencial y modelos de negocio escalables a nivel global. Se mapearon en Colombia 1.327 startups de más de 31 sectores económicos que están generando empleos de calidad, crecimiento en el liderazgo femenino y modelos de negocio que le apuestan a la sostenibilidad y al desarrollo social, logrando así confianza para la inversión extranjera. Los resultados del mapeo demuestran que Cundinamarca es el departamento con mayor concentración de startups (60%), seguido de Antioquia (21%), en tercer lugar, se encuentra el Valle del Cauca (7,8%), seguidos de Santander (2,6%), Atlántico (2,4%) y Caldas (1,4%).



“Estamos felices porque producimos un gran reporte que permite tomar decisiones y saber dónde tenemos fortalezas, saber dónde están las oportunidades, conocer los retos e integrarnos como ecosistema. El avance que hemos visto es un avance regional, ya no está tan concentrado, se empiezan a ver otros ecosistemas emergentes. Desde iNNpulsa le damos mucho crédito y agradecimiento a la Cámara de Comercio de Cali por promover el desarrollo de otras regiones y continuar trabajando en conjunto para seguir fortaleciendo el ecosistema nacional” concluye América Castiblanco, vicepresidenta de emprendimiento iNNpulsa.



Como parte del fortalecimiento del ecosistema nacional, la Cámara de Comercio de Cali ha logrado transferir la metodología Valle E a 13 Cámara de Comercio del país. Así mismo, se ha destacado por la medición de impacto de sus programas, logrando 7 mediciones de programas como ValleImpacta, Acelera Región y Próspera. A ello se le suma las comunidades empresariales que se han consolidado orgánicamente en el ecosistema; la comunidad de ValleImpacta y mentores Prezent son ejemplos de los líderes empresariales que convergen para crecer entre ellos y aportar al desarrollo de la región.



Entre el 2020 y el 2022, Cali pasó del puesto 16 al 13 en América del Sur en el Global Startup Ecosystem Index de StartupBlink; de la misma forma, transitó a nivel global del puesto 333 al 293 y se mantuvo como el tercer mejor ecosistema de emprendimiento en Colombia.



“El programa Acelera tu Empresa, de la Cámara de Comercio de Cali, ha sido una excelente oportunidad para evaluarnos como empresa, nos ha permitido identificar nuevos caminos y acciones de mejora para crecer. Lo estamos articulando con nuestra transición a empresa BIC y esto nos permite reafirmar nuestra convicción de hacer un trabajo en conjunto, que genere impacto positivo, en donde todos construimos y aportamos desde lo económico, lo ambiental y lo social”, expresó Paola Lujan, representante de Effi Energía Eficiente SAS BIC, empresa participante en programas de aceleración.



Fernando Delgado, CEO de Ecoline Agrícola S.A.S., hizo parte de la octava versión de ValleImpacta, calificada como uno de los programas de aceleración más destacados de América Latina y que realiza la CCC con la Fundación Bolívar Davivienda. Allí encontraron las razones para aplicar estrategias de innovación. “Era necesario generar procesos modernos y replicables, para eso necesitamos el apoyo de mentores con gran experiencia y experticia en cada uno de los temas con el fin de generar gran impacto”.



Ser extraordinario también implica innovar con un propósito social, económico y ambientalmente sostenible, y por ello, en la última Feria de Innovación en Cali, vimos empresas que no sólo se enfocan en lo económico, sino en dejar huella; como empresas que reutilizan residuos para nuevos modelos de negocio, creación de plataformas que ahorran procesos y herramientas para dar calidad de vida a mascotas con discapacidad. Desde la Cámara de Comercio de Cali se extiende la invitación a que sean más las empresas y actores quienes sumen y fortalezcan este ecosistema emprendedor, que sigue posicionándose a nivel local e internacional.